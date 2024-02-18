節後消脂！跟教練操出韓女團Body
新春喜慶不少人會盡情吃喝，但照鏡時發現面相及身形都變得圓碌碌，當然要對「福氣」身形急救一番！想有效收身的話，不妨向韓國人氣女團LE SSERAFIM學習，5位成員除了歌精舞勁，她們帶有腹肌的健美身形更令女生羨慕！請來體適能教練Icy教路，指導LE SSERAFIM健身菜單要留意的重點之餘，更為初學者設計一套輕鬆進行的運動動作，要火速練成女團身形可謂毫無難度！
偶像示範 收身秘訣
在眾多K-Pop女團中，幾乎沒有偶像不對身體勤加操練，而且不少更愛將收身心得公諸同好！例如4人女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar），便以擁有健美誘人的魔鬼身材馳名，她亦大方地將自身的操練菜單在影片網站的個人頻道分享，先後拍攝了多段親身示範的健身片段，動作包括左右捲腹、平板支撐、抬腿、交叉抬腿等，難度不算太高，大家可針對不同操練目的及操練時間來挑選片段，無論是否粉絲都可以跟着做！
狂做7式 養成腹肌
能在競爭激烈的K-Pop女團中脫穎而出，LE SSERAFIM當然不容少覷，5位成員除了美貌，更同時兼備了成為話題的健美身材，勻稱結實之餘，纖腰更有線條分明的馬甲線。要獲得令人艷羡的目光，自然需付出不少心血，其中兩位成員宮脇咲良及許允真曾在網上直播時透露出道前的運動菜單，當中的運動量令人大吃一驚，包括開合跳及波比跳（Burpee）各100次、抓耳跳躍20次、平板支撐（一首歌時間）、平板支撐上升下降20次、側面平板支撐兼扭腰20次及仰臥起坐75次，而且7組動作需不間斷地完成，需時約40至60分鐘。完成上述操練後，眾成員還要接受6小時的舞蹈訓練，難怪她們被坊間封為「肌肉女團」。
初哥試跟 減輕難度
畢竟對LE SSERAFIM身形嚮往的大不乏人，在影片分享網站便找到不少女生持續數日或一周挑戰她們7組動作的影片，幾乎全部都表示勁吃力辛苦，但收身效果明顯。而Icy指這套運動有很多跳躍和下身運動，有點似HIIT（High-Intensity Interval Training，即高強度間歇式訓練），她解釋道：「就是利用高強度運動和短暫休息作訓練，燃燒卡路里、強化心肺，達到減肥、打造肌肉的效果。」Icy指如果是運動初哥試做這套運動的話，有可能會出現頭暈和容易受傷的情況，若想照辦煮碗的話，她建議每組動作可先減少次數，她補充：「自問未能應付太多跳躍動作，可先改做踏步，讓身體適應後再照跟着做。」次數方面，她認為運動初哥一星期可做1至2次，平時有運動操練的話每周做3至4次也沒問題。
特別設計 更易上手
若覺得長約1小時的運動訓練太漫長吃力，Icy特別設計了一套簡易的6組動作，她指這套動作可郁動上肢和下肢，跳躍動作較少，適合初學人士。Icy表示每組動作各做30次，每星期做1至2次，經長時間練習可鍛煉全身線條。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
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