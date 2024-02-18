節後消脂！跟教練操出韓女團Body

新春喜慶不少人會盡情吃喝，但照鏡時發現面相及身形都變得圓碌碌，當然要對「福氣」身形急救一番！想有效收身的話，不妨向韓國人氣女團LE SSERAFIM學習，5位成員除了歌精舞勁，她們帶有腹肌的健美身形更令女生羨慕！請來體適能教練Icy教路，指導LE SSERAFIM健身菜單要留意的重點之餘，更為初學者設計一套輕鬆進行的運動動作，要火速練成女團身形可謂毫無難度！

偶像示範 收身秘訣 在眾多K-Pop女團中，幾乎沒有偶像不對身體勤加操練，而且不少更愛將收身心得公諸同好！例如4人女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar），便以擁有健美誘人的魔鬼身材馳名，她亦大方地將自身的操練菜單在影片網站的個人頻道分享，先後拍攝了多段親身示範的健身片段，動作包括左右捲腹、平板支撐、抬腿、交叉抬腿等，難度不算太高，大家可針對不同操練目的及操練時間來挑選片段，無論是否粉絲都可以跟着做！

狂做7式 養成腹肌 能在競爭激烈的K-Pop女團中脫穎而出，LE SSERAFIM當然不容少覷，5位成員除了美貌，更同時兼備了成為話題的健美身材，勻稱結實之餘，纖腰更有線條分明的馬甲線。要獲得令人艷羡的目光，自然需付出不少心血，其中兩位成員宮脇咲良及許允真曾在網上直播時透露出道前的運動菜單，當中的運動量令人大吃一驚，包括開合跳及波比跳（Burpee）各100次、抓耳跳躍20次、平板支撐（一首歌時間）、平板支撐上升下降20次、側面平板支撐兼扭腰20次及仰臥起坐75次，而且7組動作需不間斷地完成，需時約40至60分鐘。完成上述操練後，眾成員還要接受6小時的舞蹈訓練，難怪她們被坊間封為「肌肉女團」。

初哥試跟 減輕難度 畢竟對LE SSERAFIM身形嚮往的大不乏人，在影片分享網站便找到不少女生持續數日或一周挑戰她們7組動作的影片，幾乎全部都表示勁吃力辛苦，但收身效果明顯。而Icy指這套運動有很多跳躍和下身運動，有點似HIIT（High-Intensity Interval Training，即高強度間歇式訓練），她解釋道：「就是利用高強度運動和短暫休息作訓練，燃燒卡路里、強化心肺，達到減肥、打造肌肉的效果。」Icy指如果是運動初哥試做這套運動的話，有可能會出現頭暈和容易受傷的情況，若想照辦煮碗的話，她建議每組動作可先減少次數，她補充：「自問未能應付太多跳躍動作，可先改做踏步，讓身體適應後再照跟着做。」次數方面，她認為運動初哥一星期可做1至2次，平時有運動操練的話每周做3至4次也沒問題。

特別設計 更易上手 若覺得長約1小時的運動訓練太漫長吃力，Icy特別設計了一套簡易的6組動作，她指這套動作可郁動上肢和下肢，跳躍動作較少，適合初學人士。Icy表示每組動作各做30次，每星期做1至2次，經長時間練習可鍛煉全身線條。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

擁有標青身材的MAMAMOO成員頌樂，迷倒一眾粉絲。 體適能教練Icy曾擔任電視運動節目的示範，身材當然Fit爆。

（IG@1iicy） 抓耳跳躍

這組動作比較輕鬆，雙手抓耳仔，左腳提起輕跳，之後轉到右腳抬起輕跳為一組動作，也可以踏步代替。 Plank with Oblique

雙手打開至跟膊頭一樣闊，按地面支撐身體，雙腳維持伸直，收緊腹部，然後左右腳輪流屈曲膝關節，並盡量碰到手㬹。過程會感到腹部兩側收縮，有助加強核心穩定。 Lunges Kick

左右腳前後放，前腳屈曲，後腳伸直，雙手手掌交疊伸直放在胸前，後腳用力撐起、將膝蓋向手掌心方向抬高，換腳重複動作。過程中大腿及腹部感到收緊，有助改善核心爆發力及大腿穩定性。 大家可以到頌樂的個人頻道收看她示範的健身片段。 開合跳

進行開合跳時，先展開雙臂，並將雙腳打開至比肩膀闊，跳時雙腳合上兼雙手向上，Icy建議初哥可先嘗試做50次。 平板支撐

進行時要將手臂放在肩膀下方，腳踭、腰和頭成一直線，防止腰部塌下。若覺得支撐時間太久，可用深蹲代替。 Plank Lunges Jump

雙手打開至跟膊頭一樣闊，按地面支撐身體，雙腳維持伸直，收緊腹部，右腳屈曲向前踏至右手旁邊，然後雙腳跳起換左腳屈曲向前。過程中感到雙腳發熱，有助加強腿部肌力及減脂作用。 Side Lunges

雙腳打開闊過膊頭，左腳伸直右腳屈曲，保持腰背挺直下將上身微微向前傾，然後右腳用力撐起身體挺直，換左右腳重複動作。過程中感到大腿內側有伸展，臀部外側有所收緊，有助改善運動幅度及大腿外側線條。 操完肌肉後，成員更要進行6小時舞蹈訓練，體能絕對爆錶！ 波比跳

先將雙手放地支撐身體，並將雙腿打開，之後雙腿向前方曲腳跳起、然後向後蹬跳為一組動作。若覺吃力，可將跳躍動作改成踏步。 平板支撐上下升降

要將雙手伸直支撐與向下曲手放地的動作重複進行。 Squat Jump

雙腳打開至跟膊頭一樣闊，半蹲雙手碰小腿，然後跳起並將雙手於空中拍一下。過程中臀部、前大腿會感到肌肉膨脹，有助改善臀部及大腿線條。 Dead Bug

身體平躺，雙腳離開地面，向腹部屈曲，雙手垂直向天，收緊腹部，左手右腳同時伸直靠近地面，感到腹部用力，慢慢將左手右腳收回開始位置，換腳換手重複動作。過程中感到腹部收緊，呼吸緩慢，有助增強呼吸空間，改善腹部線條。