增強文昌 步步高陞

祝各位龍年進步，打工仔步步高陞，學生哥「試試」順利！其實工作和讀書兩者都有共通點，就是有機會面對考試和評核，如果想順利過關，必須要提升文昌運。至於如何增強文昌運，不妨參考玄學家林惠江師傅為大家提供的催旺文昌攻略喇！

西北布風水陣 在玄空風水學上以四綠為文昌星，令人思維敏捷和靈感性高，所以善用文昌位，令人專注學業及工作，有助提升學業及事業運。今年甲辰龍年文昌星在西北方，可以在家中的西北位置擺設風水陣來催旺文昌運勢，使人變得頭腦靈活，打工仔在工作上能得心應手，學生哥頭腦清晰，勤力學習，獲取優異成績。

有墨水有才學 今年將書枱或書架放於西北位，同時擺放4支已用墨汁開過的毛筆，並以筆架掛起，四數為文昌之數，寓意文筆生輝，有墨水則代表有才學。而今年踏入九運，故9亦是旺運數字，除了毛筆外，亦可以擺放九層文昌塔，除吸納文昌氣場外，更具有化煞作用。另外，亦可在西北方位的牆身掛上勵志書畫，更添效用。香港寸金尺土，如未能利用家中西北方催旺文昌，在此方位亦不要擺放雜物及大型高櫃傢俬，以免影響文昌氣場。

擺4支富貴竹 學生在家用互聯網上課及溫習功課，亦以西北方位為佳，而此方位必須要寧靜及空氣流通，不應堆放雜物，書枱盡量不對窗，以免分散注意力。另外，在書枱上擺放4支水種富貴竹，亦可利用勵志語句，或綠色植物圖片作為電腦桌面（Wallpaper），加強學習意志。

工作枱放植物 在職人士可以工作枱立向，在西北方位擺設水種植物，植物可因應辦公枱大小而定。如果在公司不能擺放植物，亦可以植物圖案、勵志的字畫或枱頭日曆代替，作為催旺文昌氣場之用。另外，也可以用長形或圓形的綠粉晶，放置在工作枱或書架上以增強思考力。還有要留意座位亦應靠牆，因座椅後面空曠的話，代表冇靠山及令人缺乏安全感。

參拜帝君祈福 文昌帝君，乃是玉皇大帝指派到凡間負責掌管人間功名利祿的神靈，如想加強文昌運的話，在今年農曆二月初三日（新曆3月12日）文昌誕，可到文昌廟參拜文昌帝君，祈求功名顯貴。若未能前往上香參拜，亦可於當天早上祝禱，祈求文昌帝君扶佑，讀書聰明，學業有成，心誠則靈！拜祀用品，除香燭寶衣外，可帶備葱和芹菜，寓意聰明和勤力，上香後在爐邊順時針轉3圈，心唸文昌帝君保佑，拜祀祈福後，將葱和芹菜帶回家中，洗淨後可作為入饌之用。

撰文：崔敬賢

部分攝影：方偉堅

今年踏入九運，9為旺運數字，擺放九層文昌塔效果更佳。 在工作枱擺放水種植物，催旺文昌氣場。 在書枱或書架上擺放4支毛筆，有助提升文昌運。 於文昌誕，到文昌廟參拜文昌帝君祈求功明顯貴。 學生哥想加強學習意志，可以在書枱擺放4支水種富貴竹。 玄學家林惠江師傅