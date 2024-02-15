Blooming Paradise 「花」開富貴

春暖花開！趁新春來臨，以鮮花粉飾居室，可增添生氣，還能帶出「花開富貴」的吉祥寓意！像今次介紹的概念建築「Blooming Paradise | A Dreamy Floral-Inspired Home for Spring」，室內布置固然花盡心思，就連其外牆也「長出」一片片巨大的花瓣，讓人看得心花怒放！

層次感十足 被視為報春使者的桃花，色彩艷麗，用於點綴家居，意頭十足，可帶來好心情兼改善人緣！由建築設計師Harshdeep Arora構思的傑作「Blooming Paradise | A Dreamy Floral-Inspired Home for Spring」，雖然不是以桃花為設計靈感，卻有着異曲同工之妙！

先由外觀說起，該幢建築物樓高3層，白色牆身被一片片呈桃紅色的巨大花瓣所覆蓋，色調深淺不一，紋理清晰細膩，在日光照耀下，可謂層次感十足。

如入萬花筒 至於室內設計也極花心思，不論牆壁、地板、天花板，均綴以色彩繽紛的花花裝飾，營造出一片春意盎然的景象。雖然花樣百出，但沒有半點壓迫感，皆因樓底高、窗戶大，伴以矮身家具，令室內空間顯得極為開揚。從預想圖所見，浴室的布置最為吸睛，四周加入不同品種的花飾，有芍藥，有玫瑰，有綉球，顏色紅紅火火，在此處沐浴，定必心曠神怡。若從浴缸往上望，玻璃天窗被繁花簇擁，猶如萬花筒，給人奇妙的視覺體驗。

Helianthus Haven | An Elysium of Sun-Kissed Serenity 同樣出自建築師Harshdeep Arora之手，靈感源於向陽而生的向日葵。從預想圖所見，這幢別墅樓高3層，門前種滿向日葵，地下和一樓則掛上花瓣形遮陽篷，非常吸睛。室內布置方面，鮮黃色花花裝飾遍布客廳、飯廳、書房、寢室、浴室等不同角落，加上玻璃窗面積特大，有利引入自然光，令整個居室看起來朝氣勃勃，醒目又醒神！

Mind Fashion Tower 由設計工作室Mind Design創造的元宇宙畫廊，貌似一朵含苞待放的巨型花卉。該幢塔式建築的部分外牆以透明玻璃取代，既有利採光，又方便觀景，還可增添塔樓的輕盈感。從預想圖所見，參觀者只須沿螺旋狀斜坡往上走，即可欣賞到周邊的林景，而位於塔頂的休息室，同樣呈花瓣形，可提供視野開揚的聊天空間。

The Crassula 由Mahsa Mohebi、Mitra Mohebi、Amin Moazzen共同設計的概念酒店，以象徵頑強生命力的仙人掌為靈感，其形態又有點像金字塔，令人聯想起伊朗著名古迹Choghaznabil Ziggurat。從高處望去，酒店的結構層層疊疊，呈現出美妙的線條，像一朵盛放中的巨型花卉。

撰文：何雨晴

牆身、地板、天花板均滿布鮮艷奪目的花花裝飾。 「Helianthus Haven | An Elysium of Sun-Kissed Serenity」的設計靈感源自向日葵。（ig@_prspctivs） 沿螺旋狀斜坡往上走，可慢慢欣賞周邊的林景。 從高空望去，酒店的結構層層疊疊，像盛放中的花卉。 天花板的設計猶如萬花筒，帶來奇妙的視覺體驗。 左起飯廳、客廳、書房：鮮黃色花花裝飾遍布全屋不同角落，醒目又醒神！ 位於塔頂的休息室，可提供視野開揚的聊天空間。 樓底高，伴以矮身家具，令室內空間顯得十分開揚。 「Mind Fashion Tower」呈現花卉含苞待放的美妙姿態。（ig@miroslavmn） 「The Crassula」的設計靈感來自仙人掌。（ig@am_3ddesign）