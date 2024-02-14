桃花大旺 喜結良緣

新一年每個人都期望能夠事事順境、心情愉快，所以人緣及桃花運相當重要。至於單身人士想成功脫單、締結良緣，甜甜蜜蜜度過龍年，就更加要催旺桃花！大家不妨參考玄學家林惠江師傅講解的12生肖增強桃花運方位及顏色，有助姻緣人緣齊齊飆升！

有待努力 龍虎兔馬 今年肖龍朋友犯本命太歲，只有華蓋、歲駕正星，對桃花人緣卻無實際幫助，如果有心儀對象，要多關心對方，切忌孤芳自賞。桃花方位在正西，增運顏色為粉黃。

肖虎男女有驛馬、祿勳吉星，在工作環境上會有所改變，多注意及關懷身邊的人與事，誠心待人，有助增加人緣桃花運勢。桃花方位在正東，增運顏色為粉綠。

兔仔兔女今年冇吉星輔助，做事提不起勁，結識異性意欲不大，已有伴侶的肖兔朋友要主動一點，才能維持與伴侶之間的關係。桃花方位在正北，增運顏色為粉藍。

肖馬人士今年只有天解吉星獨守，但凡事亦可以逢凶化吉。想成功脫單的話，宜自我增值，靜待好時機，物色理想對象。桃花方位在正東，增運顏色為粉綠。

中規中矩 狗鼠猴雞 肖狗朋友今年沖太歲，會有突如其來之事發生，令人措手不及。幸有國印掌權吉星，有利工作，但在人緣桃花方面，宜靜不宜動。桃花方位在正東，增運顏色為粉綠。

今年肖鼠朋友只有將星，有利於工作，但沒有桃花人緣扶助之星，尚幸與太歲三合，宜多請教長輩，有助提升桃花運。桃花方位在正西，增運顏色為粉黃。

肖猴人士雖然只有三台一顆吉星相扶，幸好今年三合太歲，代表有貴人相助，宜守不宜攻，要小心女性的誤會而帶來無妄之災。桃花方位在正西，增運顏色為粉黃。

肖雞朋友有月德、地解貴人星，又與太歲合，有貴人相助，人緣桃花運不俗。但有小耗、咸池凶星，所以要小心被酒色所累。桃花方位在正南，增運顏色為粉紅。

吉星相助 豬牛羊蛇 肖豬朋友今年有紫微、龍德兩顆吉星皆是有助功名事業，同時有紅鸞吉星扶助，今年人緣桃花暢旺，可考慮與戀人共諧連理。桃花方位在正北，增運顏色為粉藍。

今年肖牛朋友有天德、福星、玉堂、八座吉星拱照，人緣桃花勁旺，但同時要小心自己的言行，以免招惹不必要的事非。桃花方位在正南，增運顏色為粉紅。

肖羊人士有太陰、天乙貴人相助，太陰代表女性貴人，想增旺桃花，就要多主動請教女性朋友，會得到意想不到的收穫。桃花方位在正北，增運顏色為粉藍。

肖蛇男女有太陽、天喜及文昌吉星，在事業上是不錯的一年。但同時有孤辰星，喜愛獨來獨往，應多參與社交活動結識異性朋友。桃花方位在正南，增運顏色為粉紅。

鮮花擺設 相得益彰 據林惠江師傅表示，新春期間揀選適合自己生肖的鮮花，再放置於流年大利方位，效果更是相得益彰、如虎添翼。今年吉方首選西南、正東及正北，以1、8或9的支數為主，插花的水需每7日更換一次。而今年正西方有五黃病星入侵，如在此方位擺設鮮花增運，建議用金屬花瓶有助化煞。另外，如有對象合照相片，可放在鮮花旁邊，或用粉紅色卡紙寫上自己及對方的名字亦可。和合二仙是掌管人世間感情的神靈，可同時擺放二仙神像，祈求保佑。

撰文：崔敬賢

部分攝影：方偉堅

今年肖虎女士佩戴綠色耳環有利覓得佳偶結良緣。 肖雞人士今年可佩戴粉紅晶飾物提升桃花運。 想催旺桃花運，今年在西南、正東及正北擺放桃花，或所屬生肖的增運鮮花。 粉綠色的飾物可以幫助肖馬人士增強桃花人緣運。 肖豬朋友想今年的桃花更旺，可以佩戴粉藍色帽子。 玄學家林惠江師傅 黃色水晶有助肖鼠及肖猴男女脫單。 羊仔羊女佩戴粉藍色飾物，桃花旺上加旺。