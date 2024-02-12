師傅教路 年初三行大運攻略

傳統上大年初三「赤口」不宜拜年，很多人會出外走走，順便行個大運，既不傷和氣又可催動運勢。從玄學角度來說，若果能夾啱出門方位和時間，更可吸盡財氣、福氣和旺氣。著名玄學家林炳南師傅指出，今年的九紫星飛臨西南，而四綠文昌則位於西北。若配合當天吉時自駕遊或乘坐公共交通工具出門，龍年肯定大吉大利好運來。

九紫吉星在西南 正所謂人逢喜事精神爽，喜事即開心事，只要心境夠正面和開朗，對加強各方面的運勢都有幫助，尤其是財運和健康運。林師傅表示：「九紫星即萬事大吉星，今年駕臨西南方，若想增強財運兼提升健康運的話，可以朝西南方走。此外，今年的四綠文昌、六白貴人及一白桃花位分別在西北、東北及正東。想學業、事業及工作順利的話可向西北方走；若想出路遇貴人，凡事有貴人相助的話可往東北方走；如果想增強桃花人緣，則可朝正東行大運。」

巳午酉時宜出門 就香港地理而言，西南方即為大嶼山一帶，西北則為元朗及流浮山等地，而大埔船灣及西貢分別屬香港東北及正東，大家可按照自己的喜好來選擇目的地。師傅續說：「大年初三全日有多個吉時，包括巳時（9:00am~11:00am）、午時（11:00am~1:00pm）及酉時（5:00pm~7:00pm），換句話說無論習慣早起或瞓到中午自然醒，總有吉時夾到你出門行大運。」同時建議前往一些人多熱鬧的地方，例如到廟宇祈福或入馬場觀看賽事，可沾上人氣及旺氣來增強運勢。

幸運顏色夾字母飾物 新一年駕駛一族當然希望路路亨通，除了時刻注意道路安全，玄學上亦可透過換車或換牌，甚至在車廂內擺放飾物來增強龍年運勢。林師傅指：「甲辰年大利顏色包括綠、藍、黃、杏、啡、紅及紫色，有意換車者可考慮這些顏色。至於打算換車牌或自訂車牌的話，可考慮採用數字1、4、6、9，以及英文字母A、D、F組合，全屬大利之選。」以下便提供龍年12生肖大利顏色、數字及英文字母，讓大家作為參考。

此外，若想催旺財運的話，可於車廂前擋風玻璃的右上方貼上寓意財源廣進的靜電飾貼，以及在駕駛席椅背掛上招財飾物。想增強安全運勢，可於倒後鏡掛上身體健康、出入平安吊飾，或在廟宇祈求的平安符。想提升桃花運的話，則可於前排兩座之間的波棍台上或中央手枕內放紫水晶、心形貼紙或飾物。

許願池藍開篷超跑 大年初三自駕行大運的話，駕駛身披今年大利顏色Celeste Trevi「許願池藍」的法拉利Roma Spider就最啱，加上Ferrari品牌有今年大利的字母F及A，吉利與型格兼備。Roma Spider是繼365 GTS4（1969）車型後，相隔多年再次將軟頂開篷設計應用於前置引擎布局的拉利車型。全鋁車身配上最大功率輸出達620cv的雙渦輪增壓V8引擎及動態性能控制系統，性能卓越。軟篷物料更採用5層高科技織物縫製，並提供獨特雙色編織式樣及多種配色方案，以增強頂篷表面的3D效果。在後排不坐人的情況開篷駕駛時，還可通過按下特設鍵將整合於後排座椅靠背的專利導風板翻起，有助減少座艙內的紊流，確保出色的駕乘舒適度。

撰文：林登麗

部分攝影：方偉堅、胡振文

全新Roma Spider的車色選擇有近20種，除了大路的拉利紅及黃色，示範車用上特別車色Celeste Trevi「許願池藍」同屬今年大利顏色。 年初三沙田馬場人氣旺盛，特設催運桃花陣庭園， 備有桃花樹配上喜慶醒獅頭等多個打卡熱點。 12生肖催旺組合 將身體健康吊飾或在廟宇祈求的平安符(左圖)掛在倒後鏡，有助增強行車安全運勢。 專利認證的擋風板，採用融合於後排座椅靠背的設計，有助減少座艙內的紊流。 今年的萬事大吉方位在西南，不妨到大嶼山天壇大佛參拜祈福兼行大運，一舉兩得。 玄學家林炳南師傅稱，大年初三巳、午及酉時為吉時，即是由早上9時至下午1時，以及下午5時至晚上7時。 想催旺桃花運，可在前排兩座之間的波棍台杯架位置或中央手枕，放置紫水晶、心形貼紙或飾物。 全港抵港的Roma Spider開篷超跑，逐漸收窄的快背式車頂線條經重新設計。 想增強桃花人緣可往正東走動，例如到西貢萬宜水庫東壩的地質公園暢遊。 車主可考慮今年大利數字及英文字母來選擇車牌組合。 坊間寓意財源廣進的靜電飾貼，除印有財源廣進或招財進寶等傳統款式，也可選擇可愛的招財貓款。

網址：https://bit.ly/48jwNq9 軟頂篷能在時速不超過60km/h電動操作，開或閂過程僅需13.5秒。