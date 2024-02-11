新發現！全港睇煙花秘點

闊別4年的香港賀歲煙花匯演，將於今晚在維港再度上演。以往大家睇煙花不外乎到銅鑼灣、中環或尖沙咀海旁，不過隨着政府近年推行優化海濱工程，維港兩岸多了不少看煙花的秘點，讓大家從不一樣的角度觀賞！請來專業攝影師Ricky Chan講解每個地點的拍攝小貼士，想影到靚靚煙花相就要留意了！

灣仔：近觀勁震撼 今年賀歲煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，分為8幕，長約23分鐘，共施放23,888枚煙花。想近距離睇煙花的話，又怎少得鄰近會展和灣仔碼頭的灣仔海濱長廊？煙花就像在頭上爆開一樣，十分震撼！海濱長廊一邊伸延至金鐘，另一邊伸延至炮台山，當中走出灣仔碼頭會見到佔地近2萬平方呎的大型空間HarbourChill海濱休閒站，該處擁有眾多打卡位及玩樂設施的同時，亦是理想的煙花拍攝地。Ricky教路：「休閒站位置和煙花接近，能看到整列煙花圖案在灣仔和尖沙咀之間的天空上方，構圖可同時拍攝到會展、IFC和尖沙咀。拍攝時適合用35mm定焦或24-70mm標準變焦鏡頭拍攝尖沙咀全景背景的維港煙花。」他更補充這裏空間比較多，放煙花兩小時前來到也能找到較前的拍攝位置。

交通：港鐵會展站A2出口，步行約5分鐘即達。

炮台山：防波堤上大開眼界 位於港島北角海濱、佔地逾10萬平方呎的炮台山東岸公園主題區亦坐擁一流的睇煙花位置，最大亮點是一條長約100米、首條於維港內正式向公眾開放的防波堤，走到末端可飽覽360度維港景色（於特別日子或會封閉）。拍攝煙花方面，Ricky指這裏跟煙花接近，能看到煙花在IFC旁邊重疊的效果，並教路：「適合用長焦鏡頭70-200mm，構圖上可以直度拍攝IFC和一連串重疊的煙花。」並謂大約需要最少兩小時前到來佔據煙花拍攝位置。值得注意的是，防波堤上設有曾獲設計比賽獎項、會顯示不同燈光的排風口，拍攝煙花時也可以它作襯托。公園除了賞景，亦設有草地、座椅、兒童平衡車試驗空間等設施，部分陸地斜面海堤上配備滑梯和安全地墊，亦是寵物友善場地，無論兒童或毛孩都很適合到此放電。

交通：港鐵炮台山站A出口，步行約7分鐘。

茶果嶺：飽覽港島區景致 於去年落成、位於觀塘污水泵房上蓋的茶果嶺海濱公園，佔地達1.8公頃，設有海濱空間和園景平台，能眺望維港及啟德郵輪碼頭，是睇煙花不俗之選。Ricky指雖然地點與煙花距離遠，但景觀開揚，可看到港島區全景，他教路：「海濱公園分為上層和下層，能選擇不同高度的構圖。建議用長焦鏡頭200mm以上拍攝灣仔及中環一帶的煙花景。」並謂到這裏看煙花的人流不算多，不用太早輪候。賞煙花之餘，公園設有5個以空氣、大地、天空、陽光及水為主題的遊樂區，提供逾60組遊樂設施，當中以8米高的「親樹平台」繩網攀爬架最受歡迎。其他區域還有草丘、小樹屋、迷宮、彈床等設施，更可以面向維港打鞦韆。別錯過到彩虹隧道打卡，陽光照射下地上有七色效果，十分漂亮。

交通：觀塘渡輪碼頭步行約5分鐘，或港鐵觀塘站B1出口步行約13分鐘，或港鐵藍田站D1出口步行約15分鐘。

啟德：舊機場夠開揚 位於承豐道的啟德空中花園，是一條沿舊機場路道中軸線興建的空中園景平台，全長約1.4公里、佔地約2公頃，景色開揚，能夠清楚看到煙花。Ricky指這裏的景觀和茶果嶺海濱公園差不多，他補充：「同樣適合使用長焦鏡頭200mm以上拍攝，而看煙花人流亦不算多。」花園本身亦有甚多賣點，分別有花園廣場、噴泉廣場及草地廣場3個架空廣場，而花園南面還有地面廣場，內有露天劇場、水牆及嬉水遊樂隧道等設施。園區同時融入不少航空元素，如花園兩端的數字「13」、「31」象徵前跑道用作識別方向的一三跑道及三一跑道，而園景平台形狀則模仿機身及機翼。另外花園種植逾80種不同的樹木及灌木，當中園景廊劃分為春、夏、秋、冬四個區域，展現四季不同色彩。

交通：乘搭城巴22、22M路線，九巴5R路線或專線小巴86線。

拍攝煙花裝備需知 肉眼看煙花當然漂亮，但要拍攝出色的相片並不容易。拍攝器材方面，Ricky建議配備一部可調校慢快門2秒或更長時間的相機及穩固的三腳架，並用變焦鏡頭比較方便，較近可選用24-70mm，較遠就要用長焦拍攝（70-200mm或更遠焦距）。另可在鏡頭上安裝CPL Filter（偏光鏡）和GND Filter（漸變灰），前者可減少水面上的反光，後者則將太亮的天空與太暗的水面有均衡的光暗平衡。若只用手機拍攝的話，把曝光點放在煙花本身，煙花細節便會看得較清楚，並盡量設定慢快門及找支撐物固定來拍攝煙花。

撰文：明藹寧

部分攝影：方偉堅

走出灣仔碼頭就會見到佔地近2萬平方呎的HarbourChill海濱休閒站。 防波堤設有排風口，會顯示不同燈光。 「海濱空間」能眺望維港及啟德郵輪碼頭，景觀開揚。 啟德空中花園前身是跑道，可飽覽維港景色。（ig@thehkcouple） 攝影師Ricky Chan（ig@rickychan717）熱愛街拍、風景及人像攝影。 海旁有多個Chocolate Rain藝術裝飾，設計可愛。 公園內有曾在藝術裝置設計比賽中獲獎的巨型Victoria Harbour燈光裝置。 「親樹平台」讓你爬過8米繩網後瀡滑梯而下，小朋友必定喜歡。 園景平台的形狀模仿飛機機身及機翼。 連接休閒站的「水上運動及康樂主題區」，放置兩卡已退役的東鐵線「烏蠅頭」列車供大家打卡。 園區的欄杆、戶外裝置及矮壆融入窗框設計，因應龍年來臨，部分更被設計成龍頭。 彩虹隧道是打卡必到之處，陽光照射下地上有七色效果。 設定方面，Ricky建議慢快門拍攝（4-5秒快門）、光圈F7-16、ISO100-800。