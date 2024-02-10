各適其「飾」奇門遁甲型格配搭

新春新希望，不少人期望踏入甲辰龍年大展鴻圖、飛黃騰達！請來香港著名奇門遁甲風水大師雲文子分析十二生肖流年運程，並提供相關增運錦囊，根據所屬生肖的開運顏色和圖案，再配搭相對應的時尚服飾，自然能趨吉避凶、事事順境，要達成目標夢想亦非難事。祝各位龍年心想事成。

肖龍、狗、牛、兔 步步為營 生肖屬龍的朋友龍年「值太歲」，意味運勢偏弱、波折重重，加上「刑太歲」可能有血光之災，患上心腦血管疾病的機會增加。屬狗的朋友龍年受「沖太歲」影響，事業運危機四伏，宜「少說話，多做事」，留意有「意外之災」，尤其交通事故。屬牛的朋友龍年「破太歲」，運勢迂迴曲折，整年繁忙勞碌但徒勞無功。屬兔的朋友龍年「害太歲」，健康運疲弱，容易被細菌病毒滋擾。

肖龍錦囊 增運顏色/飾物：啡黃、黑/花形圖案或飾物

化解犯太歲：雞、猴、鼠飾物

推介服飾：花形戒指

肖狗錦囊 增運顏色/飾物：綠、紅/三角形圖案或飾物

化解犯太歲：馬飾物

推介服飾：三角形斜孭袋

肖牛錦囊 增運顏色/飾物：啡黃、綠/星形圖案或飾物

化解犯太歲：鼠、雞、蛇飾物

推介服飾：星形耳環

肖兔錦囊 增運顏色/飾物：白、紅/格仔、網形圖案或飾物

化解犯太歲：豬、羊飾物

推介服飾：格紋羊毛圍巾

肖蛇、猴、雞、鼠 時來運到 生肖屬蛇的朋友龍年事業運鯉躍龍門，桃花運勢如破竹，田宅興旺有利置業，但肺部較弱、皮膚及毛髮也容易出問題。屬猴的朋友龍年「福星高照」，將與財力、實力及影響力均相當有分量的貴人結緣。屬雞的朋友龍年運勢銳不可當，頭腦的靈敏度和吸收資訊的速度特別好，宜趁勢破舊立新。屬鼠的朋友龍年工作上發展契機接踵而來，桃花運生機勃勃，但要注意慢性疾病。

肖蛇錦囊 增運顏色/飾物：啡黃、白/波浪形圖案或飾物

推介服飾：波浪形足金手鏈

肖猴錦囊 增運顏色/飾物：黑、啡黃/心形圖案或飾物

推介服飾：心形頸鏈

肖雞錦囊 增運顏色/飾物：綠、白/橢圓形圖案或飾物

推介服飾：橢圓形大圈耳環

肖鼠錦囊 增運顏色/飾物：白、啡黃/鎖鏈形圖案或飾物

推介服飾：皮帶釦鎖鏈梯形包

肖馬、羊、豬、虎 反覆多變 生肖屬馬的朋友龍年整體運程「先弱後強」，下半年工作運漸露曙光，桃花運上升，財運薄弱。肖羊朋友龍年無大吉亦無大凶，文昌運暢旺宜加緊進修，桃花運暗湧頻生，財運停滯不前。屬豬朋友龍年事業運雖起伏但整體也是向上，桃花運一波多折，易受情緒問題引發身體不適。屬虎朋友龍年運勢吉中藏凶，夏季會獲高人幫助突破難關，小心容易突然頭暈，可能是血管出問題。

肖馬錦囊 增運顏色/飾物：紅、綠/圓珠、圓形圖案或飾物

推介服飾：珍珠頸鏈

肖羊錦囊 增運顏色/飾物：黑、紅/直條圖案或飾物

推介服飾：紅色斜孭袋

肖豬錦囊 增運顏色/飾物：黑、白/菱形圖案或飾物

推介服飾：菱形頸鏈

肖虎錦囊 增運顏色/飾物：黑、紅/方形圖案或飾物

推介服飾：方形圖案皮革肩背包

撰文：李芷玲

部分圖片：受訪者提供、互聯網

曾任北京聯合大學風水客座教授的雲文子，是多間國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問。 星形耳環 心形頸鏈 珍珠頸鏈 方形圖案皮革肩背包 花形戒指 格紋羊毛圍巾 橢圓形大圈耳環 紅色斜孭袋 三角形斜孭袋 波浪形足金手鏈 皮帶釦鎖鏈梯形包 菱形頸鏈