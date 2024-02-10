初一茹素美味添福

魚躍龍門

即火燄三文魚壽司，壽司飯包住豆腐和瓜果，表面放上經炙過的蒟蒻三文魚，再唧點素沙律醬，外形逼真又美味。

今日為甲辰龍年大年初一，先祝大家龍年行大運。相傳年三十至大年初一，是眾神祇的休息時間，傳統上大家都會在大年初一茹素，以整日守齋來多謝神明的保佑，並祈求新一年事事順利、平平安安。近年的素菜風格多樣化，食材配搭和造型都五花八門，讓素菜變得新潮又美味，連素食初哥都隨時愛上。

北角：歎壽司鋸海參 近年素食風潮熾熱，為吸引大家多嘗素食，北角一間創意素食餐廳利用各款時蔬、蒟蒻和高質大豆素肉，打造出亞洲風味菜式，賣相吸引又美味。餐廳於2月10日、13日至24日推出「新春團圓宴」（需預訂）。首先登場的是「富貴拼盤」，集多款開胃小菜於一身，用紅肉火龍果汁浸泡的果漬淮山，紫紅色夠搶眼；桂花漬車厘茄和柚子萵筍酸酸甜甜又滋味，最後來一口用大豆素肉製作的麻辣手撕雞，令人胃口大開。天冷最好來一碗燉湯補身，養生牛肝菌燉湯選用約7至8款菇菌加腰果熬煮2.5小時而成，湯頭散發清新菇香，暖胃又暖身。

好多年輕人喜愛日本菜，一道火燄三文魚壽司，壽司飯內有青瓜、日本蘿蔔和豆腐，加火炙過的蒟蒻三文魚和無蛋沙律醬，造型十足真的刺身壽司。新春必吃的海味菜式，餐廳也有素食版本，好似素海參釀素免治肉、百靈菇和蔬菜粒，淋上素蠔油芡汁，造型栩栩如生，質感彈牙有口感，吃完包你心想事成。紅噹噹的招牌糖醋咕嚕，素肉吸收了秘製糖醋汁，甜酸惹味，食完鴻運當頭。

南瓜喇沙配菠蘿 菜單不少菜式選用多款特色蔬菜配搭炮製而成，原個日本南瓜挖空放入雜菌、時蔬和薯仔等，加入秘製喇沙汁，面層放菠蘿片原個烤焗，入口微辛惹味。新鮮羊肚菌扒澳洲菠菜苗，加點金黃色的南瓜湯，金光閃閃又添香甜美。以薯仔和豆卜等烹調的秘製猴頭菇，食材吸收了用中式香料和素蠔油等混合的醬汁，軟腍入味。最後以加入素肉和靈芝菇等炮製的紅麴養生燉飯和滋潤的雪耳燉桃膠作結，祝大家龍年闔家平安、福祿壽全。

（查詢電話：2807 1130）

將軍澳：開胃素魚蓉羹 近年植物肉大行其道，為素菜帶來不少新意和配搭。將軍澳一間淮揚上海菜館早前推出一系列以植物肉為主角的素食菜式，來自揚州的行政總廚欒華宏師傅選用不同質感和味道的植物肉入饌，配上經典和傳統的烹飪手法，重新演繹低碳的素菜版本，讓大家品嘗到不一樣的淮揚上海風味，老少咸宜。

開飯先來一碗「老上海雪菜新魚蓉羹」，「新魚柳」加不同的蔬菜和蛋白烹調，清新而富有層次，暖身開胃。前菜有「麻醬新豬肉絲伴青瓜粉皮」，以香煎「新餐肉絲」代替雞絲，淋上麻醬後和朋友齊齊新春撈起好意頭。愛香口可選擇「脆煎新豬肉涼拌三絲」，「新豬肉」加豆乾、紅蘿蔔乾絲和蜜豆絲拌勻享用，爽口滋味。

惹味燜「新牛肉」 香濃惹味的主菜首選「紅燜新牛肉蘿蔔百頁結」，炸香的「新牛肉」加蘿蔔、竹笙和菇菌燜煮，食材燜至入味，色香味俱全。象徵年年有餘的「乾鍋有機菜花新魚柳」，加入蒜和乾辣椒爆炒，香辛惹味，而且「新魚柳」含蛋白質和纖維，營養十足。另一道「香辣新肉鬆螞蟻上樹」，「新豬肉碎」加辣椒和素蠔油等爆炒，配粉絲加豆瓣醬和調味料拌煮，味道濃郁又好下飯。主食可以選擇「滬式醬油新牛鬆炒飯」，「新牛肉碎」加秘製醬油快炒，口感乾爽又粒粒分明，寓意龍年豐衣足食。

（查詢電話： 2175 8633）

各地習慣大不同 每逢正月初一，內地各地都有不同的素食習慣，好似海南省的海口市在大年初一會品嘗清炒茄子，茄字在海南話諧音解讀為一年比一年更好。芹和勤的讀音相若，吃炒芹菜代表新一年勤勤力力收穫豐。在山東，大年初一必定會吃素餃子，而且水餃造型似元寶，寓意多金多寶，金銀滿屋。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

心想事成

即「蠔皇釀海參」，將素免治肉加百靈菇、甘筍粒和冬菇粒等拌勻，釀在蒟蒻海參內蒸煮，伴加入菇菌水和菇菌粉煮成的素蠔油汁，彈牙惹味。 金玉滿堂

即金湯羊肚菌扒澳洲菠菜苗，金湯是加入浸菇水煮的南瓜汁，金色襯綠色相當搶眼，健康又美味。 新春撈起

即「麻醬新豬肉絲拌青瓜粉皮」，青瓜絲和粉皮上放置了煎香的「新餐肉」，淋上麻醬，和親友一同撈起，寓意風山水起。 行政總廚欒華宏師傅 富貴拼盤

（圖上順時針起）柚子萵筍、果漬淮山、桂花漬車厘茄，以及用大豆素肉製作的麻辣手撕雞。 如意吉祥

即秘製猴頭菇，將猴頭菇、薯仔、豆卜和三色椒切件，加素蠔油和中式香料扣煮1小時，蔬菜入味，猴頭菇嚼勁足。 年年有餘

即「乾鍋有機菜花新魚柳」，有機椰菜花苗加蒜和乾辣椒快炒，配炸香的「新魚柳」，令人百吃不厭。 海口居民大年初一喜歡吃茄子，代表做甚麼也會好。 笑口常開

即焗原個南瓜，日本南瓜挖空蒸熟，釀入雜菌、薯仔和四季豆等，倒入喇沙汁，面層放上菠蘿片焗至焦香，味濃辛香。 金銀滿屋

即「老上海雪菜新魚蓉羹」，「新魚柳」切粒加雪菜、蜜豆、草菇和素湯煮好，最後加入蛋白和埋芡，味道清新。 牛氣沖天

即「紅燜新牛肉蘿蔔百頁結」，蘿蔔先加素蠔油和調味料燜至半透明，再加炸香「新牛肉」、竹笙、百頁結、冬菇和草菇等煮至入味，最後加大蒜苗，香濃入味。 山東人每逢新年，必定包素餃子品嘗。