賀新歲「紅」入屋

新正頭，樣樣講意頭，希望新一年「紅」運當頭？象徵喜慶的紅色，自然大派用場，除了揮春、地氈外，要是連家具、家品也染紅，不但意頭十足，還能令家居的節慶氛圍進一步升溫！

吉位見「紅」迎好運 以紅色物品為家居添加喜慶氣氛，不可太隨意，因在風水學上，某些方位「見紅」不但未能帶來好運，還會出現反效果！根據甲辰年的九宮飛星圖，家居的西南、正北分別有九紫星和八白星飛臨，前者代表喜慶，後者代表財運，在這兩處擺放紅色物品，可以加強吉星的力量！另外，家居中宮有三碧星飛臨，可以用屬火的紅色物品，洩掉這顆是非星的負能量。

值得一提，家居的東南與正西，分別為二黑病星和五黃災星飛臨之處，切忌擺放紅色物品。

Dalilips 出自西班牙品牌BD Barcelona Design，由已故超現實主義大師達利（Salvador Dali）跟Oscar Tusquets一起開發的紅唇梳化，以美國上世紀傳奇女星Mae West的標誌紅唇為設計靈感，並採用聚乙烯材質製成，令梳化質感細膩飽滿，似足柔軟又富彈性的嘴唇。

Double Soft Big Easy 出自英國設計師Ron Arad的雙人椅，像兩顆心連在一起，波浪形的邊緣又令座椅顯得更柔軟，可說是為天下有情人度身訂造。

Bouquet 意大利品牌MOROSO推出的浪漫單人椅，出自設計師Tokujin Yoshioka之手，猶如一束火紅的鮮花，其花瓣由269片正方形織物手工摺疊而成，質感柔軟，讓人有坐入花叢的快慰感。

Bowl poppy 荷蘭品牌&klevering創作了一系列趣味家居飾品，像這款花形碗的設計靈感來自罌粟花，可給餐桌、廚房帶來一點田園色彩。

Explorer Vase 出自BD Barcelona Design設計師Jaime Hayon之手，花瓶造型像一件藝術雕塑，令人聯想到發射到外太空的火箭，加上色彩鮮艷，可為家居添上幾分藝術氣息。

Explorer Cabinet 西班牙設計鬼才Jaime Hayon的傑作，該款邊櫃以MDF中密度纖維板製造，底部由四條實心榿木支撐，表面髹上亮光漆，設計實用又極具線條感，並有兩個版本可選。

Colletto 由altreforme跟Moschino合作推出的咖啡枱，以鋁片製成，其金屬質地彰顯了產品的幾何立體感，呈現摺紙般的視覺效果，令人聯想起文藝復興時期歐洲貴族盛行的RUFF COLLAR（拉夫領）。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

Dalilips Bowl poppy Colletto Double Soft Big Easy Explorer Vase Bouquet Explorer Cabinet