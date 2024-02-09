副刊

賀新歲「紅」入屋

以紅色家品作為家居賀年布置，襯到絕！（設計對白） 以紅色家品作為家居賀年布置，襯到絕！（設計對白）
以紅色家品作為家居賀年布置，襯到絕！（設計對白）
新正頭，樣樣講意頭，希望新一年「紅」運當頭？象徵喜慶的紅色，自然大派用場，除了揮春、地氈外，要是連家具、家品也染紅，不但意頭十足，還能令家居的節慶氛圍進一步升溫！
吉位見「紅」迎好運
以紅色物品為家居添加喜慶氣氛，不可太隨意，因在風水學上，某些方位「見紅」不但未能帶來好運，還會出現反效果！根據甲辰年的九宮飛星圖，家居的西南、正北分別有九紫星和八白星飛臨，前者代表喜慶，後者代表財運，在這兩處擺放紅色物品，可以加強吉星的力量！另外，家居中宮有三碧星飛臨，可以用屬火的紅色物品，洩掉這顆是非星的負能量。
值得一提，家居的東南與正西，分別為二黑病星和五黃災星飛臨之處，切忌擺放紅色物品。
Dalilips
出自西班牙品牌BD Barcelona Design，由已故超現實主義大師達利（Salvador Dali）跟Oscar Tusquets一起開發的紅唇梳化，以美國上世紀傳奇女星Mae West的標誌紅唇為設計靈感，並採用聚乙烯材質製成，令梳化質感細膩飽滿，似足柔軟又富彈性的嘴唇。
Double Soft Big Easy
出自英國設計師Ron Arad的雙人椅，像兩顆心連在一起，波浪形的邊緣又令座椅顯得更柔軟，可說是為天下有情人度身訂造。
Bouquet
意大利品牌MOROSO推出的浪漫單人椅，出自設計師Tokujin Yoshioka之手，猶如一束火紅的鮮花，其花瓣由269片正方形織物手工摺疊而成，質感柔軟，讓人有坐入花叢的快慰感。
Bowl poppy
荷蘭品牌&klevering創作了一系列趣味家居飾品，像這款花形碗的設計靈感來自罌粟花，可給餐桌、廚房帶來一點田園色彩。
Explorer Vase
出自BD Barcelona Design設計師Jaime Hayon之手，花瓶造型像一件藝術雕塑，令人聯想到發射到外太空的火箭，加上色彩鮮艷，可為家居添上幾分藝術氣息。
Explorer Cabinet
西班牙設計鬼才Jaime Hayon的傑作，該款邊櫃以MDF中密度纖維板製造，底部由四條實心榿木支撐，表面髹上亮光漆，設計實用又極具線條感，並有兩個版本可選。
Colletto
由altreforme跟Moschino合作推出的咖啡枱，以鋁片製成，其金屬質地彰顯了產品的幾何立體感，呈現摺紙般的視覺效果，令人聯想起文藝復興時期歐洲貴族盛行的RUFF COLLAR（拉夫領）。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
DalilipsDalilips
Dalilips
Bowl poppyBowl poppy
Bowl poppy
CollettoColletto
Colletto
Double Soft Big EasyDouble Soft Big Easy
Double Soft Big Easy
Explorer VaseExplorer Vase
Explorer Vase
BouquetBouquet
Bouquet
Explorer CabinetExplorer Cabinet
Explorer Cabinet
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