直擊維園年宵 龍祥瑞氣展創意

大除夕年三十晚，除咗食團年飯之外，又點少得一家人到年宵市場湊熱鬧沾旺氣。作為復常後再次有乾貨及快餐區的年宵，於銅鑼灣維園就設有300多個攤檔，大賣應節「龍」公仔、特色揮春及創意風車等，今次請新進女團SPIRAL一行四人帶大家去掃貨啦！

學生設計 賀年公仔 公仔是年宵的大熱產品，今年有唔少中學生發揮創意，推出龍年主題公仔。首先是香港鄧鏡波書院攤檔「港鄧型龍」，一口氣有十多款龍公仔選擇，最搶眼是一套4隻顏色的「麒龍果」、「夢龍」、「福綠壽」及「火龍果」，每隻有不同寓意，助港人招福添壽。顯理中學攤檔「攰就抖抖」自家製作8款枕頭仔，有大有細兼印有Q版「睡龍」圖案。至於張祝珊英文中學就主打開運龍枕，提供黃、藍、紅三色，全部自家設計，希望香港人有個好「靠山」安枕無憂。

特色揮春 許願神社 傳統揮春都是紙製，攤檔「揸龍攤」搞搞新意思，自創木製鏤空揮春。負責人指，設計文本後再用激光雕刻，既有層層3D浮雕效果，木材的自然紋理仲好有質感，祝福語包括「身體健康」、「心想事成」等，十分好意頭。另一個攤檔就把店面變成神社，掛滿一排排的新春繪馬許願木板，並預先印製不同心願，只需寫上姓名便可祈願。

各式風車 行運機殼 「轉個大風車，好運自然來」，有攤位一口氣推出多款造型特別的風車，將飛龍設計融入其中，另有財神、蜻蜓、蜜蜂等圖案。檔主表示今年人流比預期多，希望風車可幫助港人轉番個靚運。講到轉運，用手機殼一樣得，由陳氏兄弟原創的新年行運手機殼共有12款，融入香港風水師建議的開運物品和圖案，如水晶、水種植物等，並加入幸運方位提升姻緣財運。

知多啲！港九新界逛花市 今年全港15個年宵市場均設有濕貨攤檔及乾貨攤檔，其中9個更設有快餐攤檔。全部開放至2月10日上午7時，並於結束前15分鐘停止進場。為方便市民知悉各年宵市場的人流情況，政府網頁（bit.ly/3wbSUBu）將以「紅、黃、綠」燈號反映出來，並在有需要時實施人流管制措施。

15個年宵市場位置 銅鑼灣 維多利亞公園

東涌 達東路花園

深水埗 花墟公園

深水埗 長沙灣遊樂場

觀塘 觀塘遊樂場

黃大仙 摩士公園

荃灣 沙咀道遊樂場

葵青 葵涌運動場

大埔 天后宮風水廣場

北區 石湖墟遊樂場

屯門 天后廟廣場

西貢 萬宜遊樂場

將軍澳 寶康公園

沙田 源禾遊樂場

元朗 東頭工業區遊樂場

新春花車巡遊 明天尖沙咀舉行 闊別多年的花車巡遊「新春國際匯演之夜」，將於明天大年初一（2月10日）晚上8時在尖沙咀舉行。今年活動以「龍騰香港賀新歲」為主題，屆時共有9輛花車、13支本地表演隊伍及16支國際表演團隊。當中焦點自然是各款設計獨特的花車，今年多以龍為主題，例如旅發局花車由舞龍及幸運風車組成，寓意福來運轉，為香港帶來美好祝福；優質旅遊服務協會花車則以香港五光十色的景象布置，呈現本地街景及摩天大廈，配合龍珠舞展現香港購物天堂的美譽。花車當中更有受大小朋友歡迎的角色如Mr. Men Little Miss，向大家拜年兼送上祝福。

人氣舞團獻技 同場還有國際及本地隊伍獻技，包括剛登上《第74屆紅白歌唱大賽》的人氣女子舞團Avantgardey、擅長用光影元素表演的西班牙光影炫舞派、展現中國廣西壯族自治區風情的壯美廣西鼓樂藝術團等。本地表演隊伍則集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等獲獎陣容，如SDM爵士芭蕾舞學院以「龍飛鳳舞喜迎春」為主題，以爵士舞聯乘武術表演，盡顯香港華洋薈萃的特色。

撰文︰陳志滔

部分攝影︰方偉堅

「港鄧型龍」推出的4色賀年龍公仔，各有不同開運功能。 木製鏤空揮春有3D浮雕效果，比傳統紙製揮春更有特色。 風車靚得來仲大大個，拎住行年宵好搶眼！ 今年Mr. Men Little Miss一眾角色會登上花車跟市民拜年。 人氣日本女子舞團Avantgardey將於現場勁舞一番。 「攰就抖抖」自家製8款枕頭仔，提供多個尺寸選擇。 繪馬許願木板預製了不同心願，買番去就可以祈願。 銅鑼灣維園年宵設有175個濕貨、200個乾貨、4個快餐及8個主題攤檔。 巡遊隊伍當晚由香港文化中心廣場出發，圍繞尖沙咀一帶而行。匯演開始前約下午6時，13個表演團體將率先沿巡遊路線為現場觀眾熱身。 西班牙光影炫舞派擅長以光影表演拉近與觀眾距離。 張祝珊英文中學主打開運龍枕，人多勢眾用口號吸引客人。 行運手機殼把開運圖案融入其中，助大家龍年行好運。 旅發局花車由舞龍及多個幸運風車組成。 本地表演隊伍為觀眾帶來應節舞龍舞獅表演，展示飛龍在天功架。 「龍飛鳳舞喜迎春」有約百位舞蹈及武術學員表演。