迎春花開 心想事成

迎接歲首來臨，已進入最後衝刺，不少人都會趁這兩天逛花市、買年花，希望為家居添加生氣，提升節日氣氛，要是選對合適的品種，擺在合適的方位，還能帶來好運，新一年可望心想事成！

大熱品種 各有寓意 作為賀歲布置，有吉祥寓意的年花可說是最受歡迎。舉例，「桃花」可帶來桃花運，「牡丹」代表富貴榮華，「百合」代表百年好合，「劍蘭」寓意節節上升，「銀柳」代表有銀有樓，「五代同堂」寓意代代同堂，「四季桔」與「大桔」則有吉利意思。其實只要自己喜歡，大部分植物都可以用作粉飾家居，但要注意有刺植物（如玫瑰、仙人掌等），如不慎放在家中桃花位（龍年在正東），容易惹來「桃花劫」！

十二生肖增運年花之選 龍

運程大勢：犯本命太歲，加上只有華蓋、歲駕正星，對桃花人緣無實際幫助。

增運年花：康乃馨

蛇

運程大勢：有太陽、天喜及文昌吉星，事業運不錯，但同時有孤辰飛臨，應多參與社交活動。

增運年花：向日葵

馬

運程大勢：只有天解吉星獨守，幸好凡事仍能逢凶化吉。

增運年花：牡丹

羊

運程大勢：有太陰、天乙貴人相助，多主動請教女性朋友或長輩，會有意外收穫。

增運年花：百合

猴

運程大勢：只有三台一顆吉星，但今年三合太歲，代表有貴人相助。

增運年花：蘭花

雞

運程大勢：有月德、地解貴人星，又與太歲合，人緣不俗，但有小耗、咸池桃花，小心被酒色所累。

增運年花：菊花

狗

運程大勢：沖太歲之年，會有突如其來之事發生，幸有國印吉星，有利工作，但在人緣桃花方面，宜靜不宜動。

增運年花：玫瑰

豬

運程大勢：紫微、龍德有助功名事業，又有紅鸞扶助，要好好把握，可考慮與戀人共諧連理。

增運年花：紅掌

鼠

運程大勢：將星降臨，有利工作，但沒有桃花星，幸與太歲三合，只要多請教長輩，可提升桃花運。

增運年花：向日葵

牛

運程大勢：有天德、福星、玉堂、八座等吉星拱照，人緣勁旺，但要小心言行，以免招惹是非。

增運年花：向日葵

虎

運程大勢：有驛馬、祿勳吉星，代表工作上有變動，宜多關懷身邊的人與事，才有助增加人緣運。

增運年花：百合

兔

運程大勢：沒有吉星相扶，做事提不起勁，有心無力，要注意身體健康，持正面思維。

增運年花：牡丹

擺花位置要乾淨！ 在春節前後擺放年花，有生機蓬勃的寓意，但事前要先打掃廳堂，用明火煮沸的清水洗滌擺放年花的位置。另外，花瓶周圍（約8至12吋範圍）的雜物要清理掉，因《易經》以花比喻君子，屬清高之物，切勿另加裝飾（紅絲帶除外），以免招犯小人。

甲辰龍年3大擺花吉利方位 1.西南

九運的得令旺星——九紫星飛臨，代表各種喜慶吉事，因其五行屬火，宜擺放泥種植物，一盆多果實的富貴子、五代同堂或年桔都很適合，可提升喜氣，有利財運。

2.正東

屬水的一白桃花星飛臨，擺放水種植物或顏色鮮艷的花卉，如蘭花、桃花，有利人緣及愛情運，但已婚人士要留意桃花太旺會有反效果。

3.西北

龍年四綠文昌星飛臨，宜在該處擺放富貴竹或各種象徵步步高陞的常綠類植物，有利讀書及工作。

溫馨提示：踏入龍年，五黃災星及二黑病星分別飛臨正西和東南，該兩處切忌擺放植物，以免催旺病氣。

撰文：鄭國河

部分圖片：互聯網

「五代同堂」又稱「黃金果」，擺放於流年財位，有利財運。 蘭花 據玄學家表示，年花支數最好以1、8或9為主。 牡丹 紅掌 擺放年花的位置要保持乾淨，不宜雜亂。 百合 向日葵