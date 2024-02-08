Barbie Pink 「粉」飾愛巢

「Pink Fluffy Barbie Houses with Pink Fluffy Barbie Rooms」的設計充滿夢幻色彩！（ig@panchevamonika）

當大家忙於為過年作準備之際，別忘記情人節也緊接而至。對於崇尚浪漫的女生來說，一個粉紅色的家，絕對比一束粉紅色的花更具吸引力，正如今次介紹的概念建築「Pink Fluffy Barbie Houses with Pink Fluffy Barbie Rooms」，像披了一套Barbie Pink外衣，既浪漫又夢幻，絕對可作為「粉」飾愛巢的完美示範！

受電影啟發 粉色（Pink）代表可愛、嬌嫩、青春、浪漫，深得無數少女的歡心，甚至被視為女生的專屬顏色，因而在時尚界甚為常見，衍生一系列潮流單品，也令女性建築師Monika Pancheva獲得了靈感，「Pink Fluffy Barbie Houses with Pink Fluffy Barbie Rooms」正是她的設計。顧名思義，這個概念是受去年的大熱電影《Barbie》所啟發，系列中的3套獨立屋均以Barbie Pink作賣點，其中一套的外牆更被粉色絨毛覆蓋，驟眼看來，還以為是櫻花花瓣呢！

層次感十足 從預想圖所見，除了建築物表面，室內布置也像塗了胭脂一樣，不論牆壁、家具、裝飾品均為粉紅色調，有深有淺有層次，襯以質感蓬鬆的粉色絨毛靠枕和地氈，一點也不覺得單調，還有一種暖洋洋的感覺。另外，獨立屋分為兩至三層，地下是客廳、飯廳，寢室則設於高層，特點是樓底極高，以落地玻璃代替石屎牆，還有天窗，有利引入自然光，令整個空間顯得開揚，亦方便觀景。值得一提，設計師巧妙地將窗戶設計成相框似的，令戶外景觀變成了一幅粉飾居室的風景畫。

同場加映 LA Hills Mansion

建築設計師Monika Pancheva的另一傑作，擬建於美國洛杉磯富人區，樓高四層，其最大賣點是建築物表面呈玫紅色，從預想圖所見，這種浪漫色彩在晚霞的映襯下，可謂分外迷人！另外，樓底高加落地玻璃，還有弧形陽台與頂層的露天庭院，將建築物居高臨下、景觀開揚的優勢進一步放大，方便屋主享受瞬息萬變的自然景觀。至於室內布置也以粉色為主，視覺上達到內外呼應的效果。

80's Home in Japan

過去一年，多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）於時尚界走紅，沒想到連室內設計也受到啟發，「80's Home in Japan」就是好例子。同樣出自Monika Pancheva之手，當中的布置包括牆身、窗簾、廚櫃、梳化等等，均採用Pantone 2024年度的代表色彩Peach Fuzz（柔和桃），一種介乎於甜美粉與活力橙之間的蜜桃色，並加入薄荷綠、檸檬黃作點綴，令室內空間顯得醒目，呼應80年代朝氣勃勃的日本。

Casa en Tres Ríos

強調簡約美的侘寂風（Wabi-Sabi），一般以灰白或米白為主色，而由César Béjar Studio設計的「Casa en Tres Ríos」卻反其道而行，用上了粉色，並添加少許灰調，效果出奇地好，使它成為平凡中的不平凡！另外，樓高兩層的內部空間，以簡潔的純白色，配上大面積落地玻璃與零星家具，營造出空曠、簡約的觀感。順帶一提，「Casa en Tres Ríos」的室外設有一個天井，可為屋主提供一個沉思、聊天的小型空間。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

建築物外牆被粉色絨毛覆蓋，猶如穿上了一套溫暖毛衣。（ig@panchevamonika） 擬建於美國洛杉磯的「LA Hills Mansion」，用上浪漫的玫紅色來布置。（ig@panchevamonika） 頂層為露天庭院，方便屋主享受瞬息萬變的自然景觀。 參照日本舊式住宅設計，頂部設置天井，有利採光和通風。 內部塗上簡潔的純白色，並配備零星家具。 除了落地玻璃外，還設有天窗，令室內的粉色布置顯得光亮迷人。（ig@panchevamonika） 樓底高加落地玻璃，令室內空間顯得極之開揚。 「80’s Home in Japan」的布置以柔和桃為主色，予人暖洋洋的感覺。（ig@panchevamonika） 跟情人在這個一片粉紅色的開放式廚房裏撐枱腳，感覺特別浪漫！ 室外設有天井，可作為沉思、聊天的空間。 窗口的設計像畫框，令戶外景觀變成了一幅粉飾居室的風景畫。（ig@panchevamonika） 室內布置亦以粉色為主，營造出迷人的氛圍。 據設計師的預想，「80’s Home in Japan」地處日本京都，能遠眺富士山。 「Casa en Tres Ríos」一改侘寂風的用色習慣，令人眼前一亮。（César Béjar Studio）