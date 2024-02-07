米埔設施大升級 過夜觀鳥好梳乎

每年冬季都是候鳥遷徙的時節，作為香港雀鳥天堂的米埔自然保護區，當然吸引不少訪客觀賞箇中壯觀情景。除了觀鳥及接觸自然界的樂趣，保護區亦帶來更多新鮮感及驚喜，話說該處早前完成了重建和設施升級工程，焦點之一係將斯科特野外研習中心重建為訪客中心，內裏配備了9間雙床客房，配合新增的「米埔的日與夜」住宿體驗，令觀賞過程倍添好玩豐富，並可進一步深入了解米埔濕地的生物多樣性。

訪客中心 提供住宿 提到米埔自然保護區最新的「升呢」工程，最受關注的莫過於把入口處的斯科特野外研習中心重建為訪客中心。中心富有甚多賣點，例如採用各種可持續物料和環保設計建成，並設有污水處理設施、廚餘處理系統和太陽能系統，達致最高環保水平。與此同時，中心的室內設計及坐向令空氣有效流通，並以高樓底及淺色來增強採光效果，藉以提高能源效益。不得不提，中心的窗戶更配備防鳥撞設計及貼紙，每方面都考慮周到。重建後中心變得更寬裕，可用作多種學習和活動空間，並同時增設9間以米埔物種命名的雙床客房，例如招潮蟹、歐亞水獺等，方便到訪專家、學生和海外交流團體住宿。此外，中心還設有一個全新互動展覽廳展示米埔多種面貌，帶你從不同角度深入認識濕地生態、野生動物、文化、歷史和保育等，增加大眾對濕地的種種知識。

增木棧道 貼心周到 除了訪客中心之外，園內設施升級的另一重點有新建了兩座三層觀鳥屋，分別係位於保護區南面、為專業研究人員和觀鳥人士而設的「賽馬會魚鷹觀鳥屋」，及位於東北面、主要供公眾人士和學校團體使用的「賽馬會翠鳥觀鳥屋」。新觀鳥屋面積較原有觀鳥屋大3成，能容納更多訪客和觀鳥人士，大家可在更大、更通風的環境下欣賞雀鳥生態。此外，保護區增設全新無障礙木棧道「賽馬會教育徑」，闊度最少達1.65米，方便傷健人士參觀區內多個設施。想親身體驗的話，公眾可報名參加兩日一夜的「米埔的日與夜」住宿體驗，首天於傍晚時分進入米埔欣賞日落，及在米埔斯科特訪客中心留宿。翌日早上會到訪米埔各種濕地環境進行約4小時生態導賞活動，並於全新觀鳥屋及木棧道上觀察各類野生動物，為大家帶來不一樣經歷。

全港少見 戶外弓道場 想來一趟自我修行的話，不妨前往位於元朗錦上路的靖思堂弓道場。該處是佔地約6,000平方呎的日本傳統武術弓道練習場。與西洋射箭相比，弓道講求心靈上的修行，最大目標是追求真善美，而非百發百中，並透過不斷練習，從姿勢、神情、禮儀等來完善自我。該場地是全港唯一擁有標準五射立和28米矢道制式的戶外弓道場，新手可以參加入門班課程或一日體驗班，藉着整理道場、維護弓具、吹毛求疵地練習每一個動作，從而令修煉者培養出良好個人品格及磨練更好的技藝。

綠色小店 特色班戟 去元朗尋找美味的話，別錯過位於建德街停車場旁的咖啡店The Third。店舖以復古墨綠色配白色為主調，主打鹹甜班戟和精品咖啡，除了咖啡之外，還有煎茶、培茶和檸檬汽泡飲料等。說到店舖必點之選，一定少不了Strawberry Bubblegum，該款班戟配上新鮮士多啤梨果肉和果醬，中間夾着軟糯麻糬，口感煙韌不黏口，再配上自家製雲呢拿軟雪糕，甜度滿分，甜品控肯定鍾意。至於咖啡則不妨試試Banana Latte，咖啡味不太重，反而焦糖和香蕉味較突出，入口覺驚喜。

本地農莊 放電之選 想一口氣感受多種玩樂體驗？可考慮位於元朗八鄉橫台山、佔地逾10萬平方呎的小白兔音樂農莊，內裏除了有廣闊的草坪外，還設有28種遊樂設施如木製鞦韆、繩網陣、爬蟲館、彈床和樹屋滑梯等，適合一家人同樂，小朋友還可以零距離接觸多種動物如兔子、小豬及羊等，感受親身餵食樂趣。農莊也會不定期舉行工作坊和音樂慶典等，活動多元有趣。此外，農莊提供露營場地，無論是沖涼設施及食用熱水等均齊全，不妨與家人朋友到來體驗一番。

撰文：李芷玲

部分攝影：方偉堅

「升呢」工程的焦點，莫過於重建後的斯科特訪客中心。 訪客中心大堂放有超逼真歐亞水獺模型，該物種為本地最稀少的哺乳動物。 增設的無障礙木棧道，方便傷健人士遊覽園區。 米埔為多類物種如白鷺、水獺等提供重要棲息地。 場地為擁有標準五射立和28米矢道制式的戶外弓道場。 Strawberry Bubblegum融合士多啤梨和麻糬，口感軟糯。（IG@cafefoodsnap） 農莊備有多個遊樂設施，適合好動小朋友。 訪客中心的高樓底和淺色設計有利採光，提高設施的能源效益。 9間全新雙床客房環境舒適。 小鸊鷉是本地留鳥，身體短小、有尖嘴巴和黃褐色羽毛。 米埔自然保護區於冬季吸引不少訪客觀賞候鳥遷徙。（IG@jeannie_lam_） 弓道除了射箭，還重視藉着整理道場、維護弓具等來培養品格。 Banana Latte面層放上焦糖及香蕉等做裝飾，賣相吸引。（IG@cafefoodsnap） 場內同時設有營地，適合一家大細共享天倫。 中心設有全新互動展覽廳，促進大眾對濕地知識的學習。 全新三層觀鳥屋面積較原有的大3成。 蒼鷺是香港唯一一種灰色的大型鷺鳥，亦是冬天常見候鳥。 日式弓道更注重個人修為，多於與別人較量。 店舖位置較偏僻，可靠墨綠色外牆幫助確認地點。（IG@kat.foodie.hk） 小朋友可親身餵飼小白兔，但不可以餵食外帶食物。