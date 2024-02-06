《繁花》朝聖遊 上海 3大人氣熱點

最近一齣電視劇炒熱了整個上海，指的就是由國際大導王家衛首次執導的電視劇《繁花》。劇情背景設定在上世紀90年代的上海，不少人追完劇後，都跟隨了他的唯美鏡頭，專程前往劇集取景地打卡。其中一大焦點，莫過於屹立在外灘近百年歷史、作為當地地標的和平飯店，劇中男主角阿寶便在此長租客房當辦公室，在劇集影響下，現時要入住該酒店可謂一房難求。另外，被餐飲企業進駐的外灘27號，及滬菜餐廳苔聖園同樣因《繁》劇成為風頭躉，到上海旅行可別錯過！

外灘地標 名人之選 早在1929年落成、坐落在黃浦區外灘南京東路的和平飯店（前身為華懋飯店），憑着華麗的內部裝潢及氣派，一登場便成了上海酒店業龍頭，於1930 年代來自世界各地的外交官和名人，大都將酒店的豪華套房作為他們在上海的下榻之地，使酒店有着不一樣的地位，多年來一直是上海上流社會的社交聚會場所。酒店於2007年開展了歷時3年的翻新，現有270間客房（包括39間套房），分為北樓及南樓（前身為匯中飯店），住客焦點落在樓高9層（局部13層）的北樓上。北樓是上海早期裝飾藝術風格的代表建築，頂層有一個高19米的墨綠色方錐形尖塔，搶眼非常。住宿方面，酒店提供多種房款選擇，不得不提當中的9國主題套房，各以不同國家元素融入布置當中，《繁》劇中阿寶便跟汪小姐於「英國套房」歡度元旦。酒店內打卡位處處，不論是地下大堂、梯間、小型博物館、鋪有大理石地板的茉．莉酒廊、典雅奢華的龍鳳廳餐廳及坐擁無敵外灘景致的華懋閣餐廳等都值得一一走訪。套房房租每晚HK$6,020起。

百年建築 拉闊視野 要數在劇中頻頻出現的場景，莫過於一幢外觀為文藝復興風格的建築，正面中央有4根柱子，並用花崗岩覆蓋，即汪小姐工作的上海外貿公司。而現實中這正是於1922年落成、屹立在中山東一路逾百年歷史的建築外灘27號。這幢建築最初是怡和洋行大樓，於1955年被收歸國有後改作上海外貿管理局的辦公室，及後由餐飲企業「羅斯福公館」於2010年分別在3、8及9樓開設私人會所、牛扒館和酒吧，並有名錶旗艦店及久事美術館等進駐，變成了現在的外灘27號。欣賞建築本身的同時，也別錯過前往9樓頂層的羅斯福色戒酒吧，除了提供頂級香檳及有DJ打碟營造氣氛外，最精彩是這裏提供堪稱最廣闊的觀賞外灘角度，眼前除了有外灘、黃浦江和浦東新區摩天大樓的壯麗景色，更幾乎可以看到黃浦江的彎道。而8樓的羅斯福牛扒館被喻為上海三大牛扒館之首，只選用新鮮上乘材料，尤其是牛扒更是選取Prime等級，絕對要試試。

爆旺食肆 訂枱需時 此外，位於黃河路與鳳陽路交界的苔聖園，亦因《繁花》吸引到不少劇迷前來朝聖，全因在劇中出現的富豪飯堂「至真園」正是在這兒取景拍攝。苔聖園是一家

上海本幫菜館，於1993年便在黃河路上開門迎客，亦即劇中背景時代。該店賣點是內部裝潢依舊保留了老派但不失典雅的特質，讓食客有回到90年代的感覺。所謂本幫菜即上海本地的家常菜，以濃油赤醬、鹹淡適中、醇厚鮮美為最大特色。店內同時還提供海派菜和粵菜等，特色菜餚多、推介有咕嚕肉，薺菜雙菇及毛血旺及香麻藤椒浸黑魚片等。不過自《繁》劇播出後，訂枱數目一下子增加了3、4倍，就算想幫襯起碼要等約半個月才能光顧，但依然吸引大批未能入座的觀光客到門前打卡。與此同時，拜劇集所賜連帶黃河路這條美食街的食肆也被廣泛報道，該處的老字號食肆如佳家湯包、杏花樓、粵味館、功德林等亦「受惠」，變得相當熱鬧呢。

電話：（86） 21 6375 0022

撰文：林登麗

圖片：互聯網