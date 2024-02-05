Happy Valentine's Day 浪漫時光享美饌

炭燒美國和牛頸脊配羊肚菌汁

配 Saint-Estèphe de Calon Sègur, Saint-Estèphe, Bordeaux, France, 2017

油花豐富的和牛頸脊，燒至外層焦脆，配西芹蓉和西芹片、粗粒小麥粉糰子和車厘子羊肚菌汁，佐以醇厚酒體的紅酒，女士瞬間變「女王」。

今年情人節正值農曆大年初五，大家在辦年貨的同時，也要為至愛揀選一間合適的餐廳共晉美饌慶祝。想為對方加添驚喜？一頓燭光晚餐自然不可少，配合迷人景致，靚人靚景又有精緻美食，相信必能帶來極致的浪漫體驗。

尖沙咀：意式扒房晚膳 每逢情人節，扒房鋸扒是不少情侶的選擇，尖沙咀一間新酒店的高層意式扒房，由來自意大利托斯卡尼的大師級屠夫Dario Cecchini和行政總廚Daniele Millian主理。Dario的家族八代都從事傳統肉類屠宰工作，故有「世界上最偉大的屠夫」美譽，曾在著名烹飪節目《Chef's Table》亮相，為皇室成員及多位名人下廚，享負盛名。他主張「從頭到尾」的可持續餐飲概念，認為整頭牛的各個部位都可以食用。店內特設18款不同切割的牛肉部位，除了常見的肉眼、西冷或牛柳外，還有牛肩位的Flat Iron牛扒、傳統意大利Etruscan Cut牛扒和佛羅倫斯T骨牛扒等，相當多元化。

開胃牛肉他他 Chef Daniele指意大利人過情人節，除為對方送上鮮花和朱古力外，晚餐多揀選海鮮、魚子醬和牛扒等高質食材享用，故他以此為靈感，於2月14日推出連配酒的5道菜情人節套餐（需預訂）。大家安坐在以文藝復興作靈感設計裝潢的餐廳內，先以開胃酒配高空海景，頭盤是魚子醬生牛肉他他，他他以牛後腿肉代替傳統牛柳，再釀入炸薯仔紙內，配魚子醬和清新的Rosé，令牛肉鮮味突出。第二道菜是炭香帶子，與煙熏蘿蔔乾蓉及黑松露品嘗，鮮香美味，帶子鮮味和富礦物味的白酒搭配，恰到好處。

此外，酸香的炭燒番茄水牛芝士燴意大利飯，米飯配意大利番茄和煙肉等，和羅勒油拌勻吃，佐以酒體輕柔的紅酒，層次豐富。菜單的主角炭燒美國和牛頸脊配羊肚菌汁，大廚特別選用油花豐富的美國和牛頸脊（Chuck Flap），相傳這是意大利王后最愛的的部位，讓一眾女士成為當晚「女王」！淋上加車厘子製作的羊肚菌汁，搭配心形酒標的紅酒，醇厚佳釀配牛扒，平衡油脂又帶出肉味。甜品紅白色的心形紅桑子馬斯卡邦尼芝士蛋糕，與帶花香和礦物味的Moscato白酒相當夾，亦預祝情侶們心心相印。

（查詢電話：3550 0339）

西九龍：暖胃南瓜慕絲 想感受香港世界級夜景，居高臨下觀賞最好。西九龍一間五星級酒店多國菜餐廳酒吧屬全球最高戶外酒吧，平時只供應不同國家和風格的輕食，因應情人節，助理主廚徐建滔師傅特別於當晚設計了5道菜晚餐（需預訂），大家可配香檳邊品嘗美食，邊在微熏情調下感受迷人的夜景和海景。

一般頭盤多以冷盤為主，大廚特別以熱食的法式大蒜麵包粒配南瓜慕絲來打開序幕，南瓜蓉加氣令質感更軟滑，入口即融又暖胃。二選一的頭盤有不同水果配搭，加入蟹籽的心形帶子他他配柚子蘋果啫喱，酸爽鮮香。傳統的煙熏鴨胸配梅子醬，特別以酸度高的青檸和橙汁代替傳統沙律醬，加點藜麥沙律，和加五香粉醃煮的鴨胸一起享用，可平衡油膩感。蘑菇腰果湯選用雞髀菇、白菇、乾牛肝菌等加腰果打製而成，幼滑富層次。

甜蜜心心相印 主菜二選一，選用可持續發展的烤焗鱈魚配加入香葱薯粒和魚子醬，蘸香檳醬汁享用，香口嫩滑。另一道慢煮厚切牛扒配松露醬，美國頂級Prime西冷慢煮1小時15分鐘，肉汁豐富又質感軟嫩，配黑松露薯塊和黑松露醬，濃郁美味。甜品以心形意式紅莓柚子慕絲作結，甜而不膩又能表達愛意。意猶未盡的話，還可以點選1套2杯情人節限定雞尾酒AMORE MIO慢慢品嘗，和對方延續難忘體驗。

（查詢電話：2263 2270）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

炭燒番茄水牛芝士燴意大利飯

配 Allegrini, Corte Giara, Valpolicella, Veneto, Italy, 2022

米飯甜中帶酸，配燒洋葱粉、水牛芝士、煙肉和烤燈籠椒，周邊淋羅勒油，搶眼美味，配輕度酒體的紅酒，突出番茄的清香。 紅桑子馬斯卡邦尼芝士蛋糕

配 La Spinetta, Biancospino, Moscato d’Asti, Piedmont, 2022

白色心心是Mascarpone芝士、粉紅色心心是紅桑子加Mascarpone芝士蛋糕，配紅桑子雪葩和帶花香的佳釀，酸甜有致。 慢煮厚切牛扒配松露醬

西冷以55℃慢煮1小時15分鐘，薯塊加入黑松露製作，配加牛肉汁的黑松露醬，配合得剛好。 意式紅莓柚子慕絲

慕絲分柚子忌廉、Mascarpone慕絲和紅莓慕絲三層，周邊綴以心形蛋白餅，吸睛又甜美。 魚子醬生牛肉他他

配 Ferrari, Rosé, NV, Italy

炸薯仔紙釀入美國Prime牛後腿肉他他，面層加蛋黃醬和Ricotta芝士，和魚子醬同吃，佐以清新美酒，牛肉香味突出。 餐廳以文藝復興時期作靈感設計，瑰麗壯觀。 法式大蒜麵包粒配南瓜慕絲、蘑菇腰果湯

幼滑的南瓜蓉加點三文魚籽，入口即融；湯品用上5款菇菌和腰果一起打成湯，菇味香濃。 炭香帶子配煙熏蘿蔔蓉及脆米餅

配Paolo Saracco, Prasue, Chardonnay, Langhe, Italy, 2022

北海道帶子表面刨上黑松露片，和香濃蘿蔔蓉及松露醬搭配，入口更香，白酒的礦物味能提升帶子的鮮味。 （左）主理人Dario Cecchini和（右）行政總廚Daniele Millian 烤焗鱈魚配魚子醬香葱薯粒

嫩滑魚肉配散發葱香的薯粒和香檳汁，香嫩滑溜；魚肉表面再加點魚子醬，鮮味更上一層樓。