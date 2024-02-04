立春養生 最緊要開心

今天是「立春」，即廿四節氣之首，標誌着春季來臨。有所謂「一年之計在於春」，重視健康的你，應趁機調節生活細節。根據中醫理論，春屬木，與肝相應，所以養生之道在於養肝，不妨參考註冊中醫師卓欣彤的保健貼士，開開心心迎接新一年！

春天是養肝黃金期？ 肝是人體的重要器官，肝氣具有疏通、條達、升發、暢泄等生理功能。若疏泄不及，有機會出現精神抑鬱、多愁善感或胸肋脹悶等情況；相反，疏泄太過，則會不由自主地處於興奮狀態，出現煩躁易怒、頭暈脹痛、失眠多夢等現象。中醫養生學理論相信，人的五臟與四季相對應，而跟春天相對應的就是肝，因此春天是養肝黃金期。

貼士1：留意溫差 加強祛濕

踏入春天，氣溫逐漸回暖，衣着上可穿得寬鬆一點，但要留意溫差大，記得帶備外套，以防着涼。衣物的色彩最好鮮艷一點，有助緩解繃緊的心情。另外，要留意初春會有回南天現象，濕度高，若人體生理機能調整不及，易感風寒、風熱、濕熱、寒濕之邪，必須注意祛濕！

貼士2：高纖飲食 健脾益胃

春天是肝火旺盛的季節，人體的脾胃功能較脆弱，所以日常飲食應以清淡、新鮮及易消化的食材為主，特別是高纖的蔬菜能促進消化，對於脾胃氣虛、容易便秘的人士有好處。順帶一提，新正頭要食得有節制，盡量避免進食肥甘厚膩之物，以免阻礙脾胃運化。

貼士3：多曬太陽 行氣活血

春天到來，代表日照時間增多，宜早點起床，讓身體多接觸陽氣，並養成早睡習慣，因晚上11時後是肝臟排毒的時間，若經常熬夜，會令肝臟勞累。另外，陽氣足，可推動氣血運行，不妨趁白天有陽氣的時間出外散步，曬曬太陽，不時進行深呼吸練習。

貼士4：收斂脾氣 保持開朗

在中醫角度，肝有調暢情志之效，保持心境平和、開朗亦很重要，因憤怒傷肝，經常生氣或鬱悶的話，易導致肝氣鬱結，所以平日要盡量控制情緒，透過適當渠道宣洩負面情緒，有助肝氣疏通。女性需要特別注意情緒管理，以免導致月經不調等婦科病。

保健按摩穴位 陽陵泉穴

位置：小腿外側，腓骨頭前下方凹陷處。

功效：疏泄肝膽、清利濕熱、舒筋健膝

百會穴

位置：頭部最高點，兩耳尖與頭正中線交點處。

功效：提升陽氣

時令食療推介 合掌瓜黃豆蠔豉排骨湯

材料：合掌瓜1個（可用節瓜代替）、黃豆5克、金蠔6~8隻、生薑3片、排骨半斤

做法：1.合掌瓜去皮，切塊；黃豆、金蠔分別浸洗10分鐘；排骨氽水。

2.全部材料放入鍋，加9碗水，文火煲兩小時，即可連湯料同食。

功效：祛風解熱、健脾益氣

桂花無花果茶

材料：桂花10克、無花果3~4粒

做法：1.桂花用清水泡浸；無花果切片。

2.將兩者一起放進熱水壼，注入熱水，浸約7~8分鐘，即可飲用。

功效：清熱解毒、祛寒化痰

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

宜趁春日郊遊，吸收陽光，呼吸新鮮空氣。 陽陵泉穴又名筋會，對經常膝痛腿痛者特別適用。 無花果 經常熬夜會令肝臟勞累。 以牛角梳梳理頭部，從前髮際梳到後髮際100遍，可刺激百會穴，對於經常頭痛頭暈者特別適用。 健福堂註冊中醫師卓欣彤 合掌瓜