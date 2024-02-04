本地IG女神 行大運拜早年

立春代表着新春依始、萬象更新，當然要穿上新衫褲送舊迎新。香港3位IG網絡女神都唔例外，齊齊換上紅色靚衫同大家拜個早年。同場仲精選多個本地新春好去處，等大家龍精虎猛打卡行大運！

最為食 添置長褲全年富貴 Tea Lee生肖屬豬，性格樂天易開心，仲一如豬仔咁為食，所以每逢農曆年便滿心期待，她表示：「過年可以食到好多賀年糕點，黃金糕同煎年糕係我最愛。仲記得以前會回鄉探婆婆，連續7天早午晚三餐食家鄉菜，每個盆菜都好巨型又美味。食飯時一班小朋友走來走去，依家諗番都覺得難忘。」雖然喜歡熱鬧，但Tea Lee跟許多後生仔一樣，最怕拜年時被人問長問短，但講到收利是她卻無任歡迎。「有一年收過萬元利是，多數用來買護膚品同化妝品，仲要一定買長褲，貪佢有『長富』意頭。」此外，她還會儲起利是錢做旅行經費，農曆年假期便會去日本旅行。

IG：teatea.lee

追蹤人數：約2.7萬人

Tea Lee

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★

最好動 喜愛遠足步步高陞 性格直率的Lam Lam屬馬，鍾意認識新朋友，更喜歡過新年，因為可以同親朋好友熱熱鬧鬧歡聚。問到最難忘的農曆新年，她表示：「有次因為工作關係，年初三同財神一齊去唔同地方拜年，最後有人工收之餘仲逗咗$5,000利是過肥年。」她一般會用利是錢來吃餐飽，偏偏卻食極都唔肥，可能與她熱愛行山有關，多年來足迹遍布本港各大山峰，最近就經流水響登上九龍坑山。適逢農曆新年有多天假期，她打算往馬鞍山昂平登高行大運，大家不妨行山碰碰她。行山之餘，過年少不免要跟親友拜年，她總會睇番套賀歲片開開心心笑餐飽。

IG：lamhoyan3845

追蹤人數：約2.2萬人

Lam Lam

吸睛度︰★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★★

最慳家 儲起利是財源廣進 Lily覺得新年最正係可以一大班人食嘢和拜年，玩得特別開心。「而且可以放肆食盆菜，我永遠是最後一個守尾門包底，食到見盆底呢！」猶記得小時候回鄉過年，經常跟姊妹到河邊燒炮仗，隔天早上再去釣蝦，玩足成晚依然精力充沛。她表示：「身邊有朋友成日收好多利是，我通常收到幾千蚊左右。朋友知我係慳妹，大多數會將利是錢儲起來。」Lily指前幾年疫情令市道欠佳，今年稍為復甦可以盡情去玩，將會跟朋友開Party，慶祝男朋友生日兼過情人節，仲話要計劃啲「離奇行程」畀男友歎吓！

IG：lily_wong_0703

追蹤人數：約6.7萬人

Lily

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★★

龍年精選5大活動 祈福許願

香港許願節將於2月10日至24日假大埔林村許願廣場舉行，這活動每年吸引數以十萬計本港市民及世界各地旅客。屆時可於許願樹前拋寶牒許願，或者到天后廟燃點蓮花燈祈福，還可參與萬家點燈賀添丁等新春活動。現場有市集、小食檔及攤位遊戲，更有機會品嘗盆菜風味。

新春燈海

利東街由即日起至3月10日舉行「福魚燈海．金龍獻歲」活動，每天下午5時亮燈，屆時全長200米街道化身成新春燈海，福運金魚穿梭於800個大紅燈籠之中，中庭更設有8米高的金龍裝置，寓意行運一條龍。2月12日（年初三）舉行的新春巡遊更帶來西班牙歌舞勁旅及德國高蹺團隊演出，免費入場。

元宵節慶

農曆正月十五的元宵節是中國重要節慶之一，甲辰年春節綵燈展由即日起至2月25日假香港文化中心露天廣場舉行，設有大型傳統綵燈展示、舞台演出等，透過展現精細的花燈紮作技藝和精彩表演，寓意龍年繁榮昌盛。同時2月20日至25日亦有新界東綵燈會及新界西綵燈會，分別於香港單車館公園，以及天水圍公園與銀座廣場舉行。

登高睇騷

山頂將於2月10日至12日有連串新年表演活動，當中包括位於山頂纜車中環總站的中國鼓樂表演，以及凌霄閣的現場音樂表演等，而2月14日還有吉祥醒獅賀歲表演，為新一年帶來繁榮好運。此外，山頂廣場GO Museum由即日起至2月25日推出限定主題「GO高興興山頂行大運」，為大家呈獻沉浸式開運打卡體驗。

火龍光雕

大館與光雕投影專家The Electric Canvas合作，即日起至2月14日每晚於檢閱廣場呈現「綻放大館2024」光雕匯演，以非物質文化遺產大坑舞火龍為靈感，讓其躍現於歷史悠久的大樓上。匯演亦會展出《綻放大館—光雕繪本》的5組本地新進藝術家動畫作品。

撰文︰陳志滔

喜歡過農曆新年，因為四處喜氣洋洋，大家把口都好甜。 新年期間總會睇番套賀歲片應節。 可將寶牒拋向許願樹，據說寶牒若能留在樹上，願望便能成真。 透過光與影的結合，展現新春賀歲的視覺效果。 Tea Lee儲起的利是錢，多會用來扮靚和去旅行。 新年計劃跟朋友開Party玩通宵。 將街道打造成新春燈籠海，仲有金光閃耀的8米巨龍慶新春。 活動將大樓搖身一變成為大型光雕表演場地。 平時熱愛行山，打算新年假期去登高。 初五剛好是情人節，將會精心安排行程畀男友。 設有大型傳統綵燈展示及花燈紮作技藝示範。