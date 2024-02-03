由零創造0 SERIES SALOON空間最大化

0 Series Saloon未來概念轎跑的頭冚與前擋風玻璃連成一線，並經由玻璃車頂一直往後水平式延伸至車尾，造型設計獨特。

那邊廂日系車廠本田宣布將城市代步小車Honda e停產，但轉個頭廠方便帶來好消息，就是決定於2026年推出全新開發的量產電動車系列「0 Series」，還連隨發表概念新作，當中最矚目是造型前衞獨特的4座位旗艦轎跑Saloon，據悉此概念車九成設計元素將於量產版「0 Series」出現，令人引頸以待。

概念轎跑未來感十足 廠方以數字「0」作為新電動車系列名稱，背後用意顯而易見，就是回到造車起點，由零創造的意思。單是從0 Series Saloon概念轎跑身上別樹一幟的外觀設計，相信大家也可感受到強烈的「清零」再出發決心。除了以簡潔流暢車身線條勾畫出低矮運動造型，更有別於傳統汽車，將頭冚與前擋風玻璃連成一線，並經由玻璃車頂一直往後水平式延伸至車尾，展現一氣呵成的輪廓美態；配上設計沿出一轍並注入新廠徽的數碼化密封面罩及尾燈組，未來感十足。

搭載多項原廠先進技術 4座位車廂以「Man Maximum, Machine Minimum」理念為基礎而設計，透過最小化機械部件來實現車廂空間最大化，包括採用更輕薄的電動車專用底盤平台架構、零實體按鍵的全屏幕式錶台及伸縮軚環，配以平整低地台、一對大鷗翼車門、大型前後擋風玻璃及玻璃車頂等，令外觀上看似低矮，內裏卻是意想不到的寬敞開揚舒適。此外，多項原廠先進技術包括線控轉向、動態控制等運動管理系統、e-Axles高效動力系統、更輕量化與高密度的電池組、SENSING Elite高級安全駕駛輔助系統及Honda Connect智能互聯系統等全都會在車上搭載。

同場加映：VIIA放飛無人機變「天眼」 講到概念轎跑，國產品牌長安汽車發表的VIIA，用上不少沿襲自傳統轎跑的設計，包括鯊魚鼻式車頭、長頭冚、剪刀式車門及截尾設計等，但經團隊巧妙融入劃時代的誇張設計和數碼化照明科技後，顯得更為科幻。其數碼化照明於車廂內更進一步延伸，由錶台到門板及座椅靠背，由平整地台到後排座椅兩側和靠背，讓乘客沉浸在水幻冰藍氛圍之中。至於零實體按鍵的駕駛艙，僅設有一面橫跨整個錶台的數碼化屏幕，以及一個猶如遊戲手掣的軚環。操控方面，除了設有舒適、運動及節能駕駛模式外，車上還特設無人機及遊戲兩個模式，當切換至無人機模式時，藏於頭冚下的無人機便會飛出，變成移動「天眼」將四周景致拍下，並實時顯示至數碼化屏幕。至於遊戲模式則只限於非移動時啟動，剪刀式車門將會打開，原本的2+1座位鋪排會自動滑動及旋轉至3座位於錶台前，讓各人隨時進入虛擬世界展開對戰。

撰文：林登麗

多道環形紅色LED燈帶組成的3D尾燈組設計，跟車頭注入了全新廠徽的數碼化密封面罩，設計沿出一轍。 後排乘坐空間寬敞，加上前座頭枕位後方整合了曲面觸控屏幕，為乘客提供不同娛樂體驗。 只要切換至無人機模式，左右頭冚便可像蝶翼般揭開放出無人機。 零實體按鍵的駕駛艙，僅設有一面數碼化屏幕，以及外形似足遊戲手掣的軚環。 4座位車廂注入「Man Maximum, Machine Minimum」設計理念，空間寬敞舒適。 中控台採用簡約的HMI人機介面，配以科幻感十足的軚環。 Sharp Cut式截尾設計配上大型三角尾燈組及帶有桃紅飾條的擾流組件，跑味突出。 大型玻璃頂車連大鷗翼車門設計，覆蓋整個車廂，無論坐在前排或後排同感開揚。 零實體按鍵的全屏幕式錶台加上可伸縮軚環，都是實現車廂空間最大化的手段。 數碼化照明在2+1座位布局的車廂內進一步延伸，置身其中感覺沉浸在水幻冰藍氛圍之中。