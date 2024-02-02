深圳尋龍記應節打卡辦年貨

甲辰龍年將至，不少港人會到大陸過年之餘，順道來個短線遊。適逢羅湖口岸於年三十及年初二延長開放至凌晨2時，深圳灣口岸更於年三十至年初四通宵運作，讓大家往返內地暢通無阻。一於搜羅深圳各個「龍」氣匯聚之處，身為龍的傳人，梗係要一條龍打卡、醫肚兼辦年貨，齊齊應節行大運！

遊覽篇

全國唯一 霸氣薈萃 位於龍崗新區城中心的龍園公園，由1995年至今是中國唯一以龍文化為主題的園林式公園。園區橫跨龍崗河兩岸，面積共43萬平方米，集龍雕38,000多件，展現上至殷商下到明清，包羅漢、苗、彝、納西等諸族龍的文化。要數最有霸氣的必定是入園位置的噴水蛟龍，昂首迎客極之威武；再往前走會見到雄偉的九龍壁透雕、滿布龍蹤的五龍亭，以及呈現多種龍首樣式的回龍橋。園內另有莊嚴清幽的龍興寺，建有天王殿、大雄寶殿、觀音寶塔等建築，新年期間更可在此祈福。公園全年免費開放，古風建築吸引不少人前來拍照。

創意街區 尋寶之旅 龍城CC創意街區位於龍崗中心城清林路上，原本是一個老舊工業區，歷經兩年改造於去年10月正式營運，如今是一個集酒店、青年公寓、創意辦公及文娛藝術於一身的商業街。兩大地標包括CIC創意中心及深融龍崗漫心酒店，前者由汽車修理工廠改建而成，樓高兩層總面積逾3,000平方米，不定期舉辦戲劇及展覽；後者是精品酒店，收藏來自世界各地知名藝術家的珍品，露天花園更提供帳篷讓客人仰望星空。街區24小時開放，設有書吧、西餐廳及咖啡室，另有各國佳餚如「泰西西」泰式小館、「山城小聚」重慶菜等。

購物篇

話題超市 必到熱點 龍華Costco巨型超市屬華南區首間旗艦店，樓高4層，總建築面積足足有4.45萬平方米，劃分為26個購物區，涵蓋熟食、蔬果、冷藏食品、酒類、家電、家具、電腦、雜貨、服飾、珠寶、手錶等不同類別。大部分以倉儲式大包裝發售，因此售價比散買便宜，適逢農曆年更設有「新年街區」，販售多款賀年禮盒方便各位辦年貨。另一特色是設有光學眼鏡部及聽力中心，可免費驗眼驗耳；附近設有3層停車場，提供近1,000個泊車位。

人氣商場 意頭十足 深圳很多商場都設有龍年裝飾，讓大家寓購物於打卡。其中沙井京基百納廣場位處寶安區，總面積約18萬平方米，樓高7層設有溜冰場、戲院、KTV、美食廣場及逾300個潮流生活品牌，一日都未必行得晒。新年期間大搞佔地400平方米的「國樂龍吟」主題展，金色許願樹與Q版龍仔勁好意頭，仲有國樂演奏炒熱氣氛。

另一人氣商場深業上城位於福田區，工業風建築加上逾300間店舖進駐，令這處成為網紅熱點。今個農曆年裝飾以「游園東方，向上而生」為主題，設有10米高巨龍燈飾及中式燈籠小路，由即日至2月29日期間上傳打卡照，仲有機會獲得新年禮品呢！

同場加映：隱世「龍」餐廳之選

日式包廂 焱‧匠龍設於南山區地標漢京金融中心，是區內出名的日式Omakase專門店，吸引不少明星名人前來打卡。設有春、夏、秋、冬多個小包廂，食材新鮮兼分量十足，必食甘海老雲丹、黑松露茶碗蒸等。

可愛咖啡 位於龍崗區龍園里咖啡閱讀生活館，由客家百年炮樓改建而成，園內有一吉祥物「龍寶」，原型是被客家人視為吉祥的麒麟，圓碌碌可愛至極。

撰文：陳志滔