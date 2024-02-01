PROJECT MED浮「鯊」出沒注意

概念遊艇「Project MED」的上層建築像懸浮於半空，極具未來感。（©2023 Luiz de Basto Designs Inc）

大銀幕呈現的未來世界，總會見到一些反重力現象，讓許多設計師受到啟發，成就了所謂「懸浮建築」的誕生，即利用幼身支架托起笨重的建築。今次介紹的概念遊艇「Project MED」，其上層建築也採用懸浮設計，極具未來感，猶如一條於海上飛馳的大白鯊！

貌似空中飛魚 長92米的「Project MED」，是一艘總噸位達2,300GT的超級遊艇，由De Basto Design與Lateral Naval Architects共同研發，設計師Luiz de Basto特意去掉一些多餘的輪廓，令灰白色船身像一條長形金屬，線條顯得乾淨利落，亦令遊艇的最大賣點——上層建築顯得更為突出。從預想圖所見，「Project MED」的上層建築像一條鯊魚，表面加入拋光效果，看起來十分輕巧，黑色頂部則像魚鰭，底部僅由4根幼柱支撐，令人產生錯覺，以為它懸浮於半空中。

主甲板極開揚 說到「Project MED」的設計理念，乃植根於地中海的戶外生活方式，呈懸浮狀態的上層建築，令到以古希臘公共廣場命名的主甲板「Agora」，有條件實現開放式布局，當中包括露天休息區、戶外用餐區、酒吧等設施，可給船主及乘客帶來寬敞、舒適的活動空間。至於下層甲板為玩樂區，同為開放式設計，有泳池、日光浴躺椅、各類健身器材等。性能方面，「Project MED」預計會配備混合柴電系統，巡航速度為14節，最高時速可達16.5節，有朝一日真的於海上出沒，勢將備受注目。

同場加映：特色上層建築

KAPPA 由Bannenberg & Rowell Design設計的超級遊艇，長112米，相當於一個標準足球場，體積龐大卻顯得輕盈，全因三層甲板均採用玻璃舷牆，而且上層建築的尾部為尖刀形，從側面看，猶如速度飛快所產生的拖影，給「KAPPA」添加一點動感。設施方面，三層甲板提供了大量空間，可設置泳池、健身室、海灘俱樂部、水下觀察室等等，還可停泊直升機和小艇，滿足乘客的休閒需要。

CROSSOVER 由意大利船廠Antonini Navi推出的機動遊艇，長42米，獨特之處是駕駛室設於主甲板與上甲板之間，縮小上層建築與船體的高度差距，令整艘遊艇的輪廓顯得較低，外部線條更具連續性，不但可提供超過200平方米的不間斷甲板空間，亦有利把自然光引入室內。性能方面，有5間套房的「CROSSOVER」，最高航速為16節，若以10節的巡航速度前進，航程可達3,500海里。另外，遊艇頂部鋪設了太陽能板，可為船上設施提供能源，符合環保原則。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

下層甲板為玩樂區，包括泳池、健身室等設施。（©2023 Luiz de Basto Designs Inc） 甲板布置以淡雅色調襯托條紋，觀感和諧。（©2023 Luiz de Basto Designs Inc） 從側面看，上層建築的尖刀形船尾，看似速度飛快所產生的拖影。（©Bannenberg & Rowell Design 2023） 主人套房與船體同寬，並設有兩個私人陽台。（©Antonini Navi） 坐在露天主甲板，可盡覽海天一色的自然美景。（©2023 Luiz de Basto Designs Inc） 「KAPPA」的長度相當於一個標準足球場。（©Bannenberg & Rowell Design 2023） 表面呈銀灰色的「CROSSOVER」，船身輪廓較低。（©Antonini Navi） 主甲板「Agora」採用開放式設計，空間寬敞。（©2023 Luiz de Basto Designs Inc） 船上有三層甲板，設施應有盡有。（©Bannenberg & Rowell Design 2023） 「CROSSOVER」的巡航速度為10節，航程可達3,500海里。（©Antonini Navi）