未來出行 概念展現

Vision One-Eleven鷗翼純電概念超跑，融入無縫融合肌肉線條及One-Bow弓形設計。

全球減碳是未來一大趨勢，綠色運輸成為重要一環，各大車廠的新能源概念車應運而生，有的以傳奇跑車設計，有的加入電子墨水令車身變色，有的100%可持續物料製造，有的以豪華實用為賣點，還加入車聯網、人車結連等嶄新智能系統，或許能給大家對未來移動出行一點啟示。

Vision One-Eleven 鷗翼復古設計 上世紀60、70年代平治（Mercedes-Benz）為了測試革命性轉子引擎、渦輪增壓柴油引擎以至聚合物車身外殼等技術，生產了一系列C111實驗性跑車。踏入21世紀，廠方以此傳奇為靈感設計出鷗翼純電概念超跑Vision One-Eleven，採用標誌性One-Bow設計，弓形線條從低矮的前部一直往肌肉發達的後半部延伸，配上啞黑色大型空氣動力學套件及橙銅車色，呈現不一樣的奢華感。

另一焦點是搭載創新純電驅動技術，不僅採用含新化學成分的高性能液冷圓柱電池，更配備兩具YASA軸向磁通電馬達。後者的電磁流平行於電馬達的旋轉軸運行，擁有高功率和扭力密度；而體積和重量只是現行電馬達的三分之一，配合源自Mercedes-AMG賽車的豐富技術，標誌着高性能的純電未來。

同場加映：Concept CLA Class碳中和之星 平治為實現「Ambition 2039」於2039年碳中和的未來願景，早前發布了純電概念車Concept CLA Class，大量用上可持續物料，包括座椅及門板以標誌性月桂花環圖案壓花Nappa皮革包覆，門板下部袋口式儲物位則以高強度純素絲質織物包覆。同時建基於碳中和製造的MMA模組化平台架構，高度集成稀土含量接近零的175kW電馬達、兩速波箱、碳化矽逆變器，以及高密度氧化矽陽極電池等新開發的高效MB.EDU電子驅動元件，長途駕駛時由電池傳至車輪的能源效率高達93%，成就12kWh/100km特低耗電量及逾750km（WLTP）續航里程。新車更「星」影處處，密封式數碼化發光動畫面罩中央配上大三角星廠徽，並於周邊布滿發光立體三角星。全新LED頭尾燈組，亦採用時尚三角星設計；配以獨特設計的空氣動力學21吋輪圈，星形圖案徹底地由頭滲到落腳。

i Vision Dee人車數碼情感體驗 寶馬（BMW）近年致力將E Ink電子墨水技術應用於汽車上，先後展示了iX Flow、i Vision Dee等概念車，還加入全新Shy-Tech科技提升人車互動體驗。以未來中型房車定位的i Vision Dee為例，車身鋪有240塊與E Ink合作的電子紙薄膜，每塊單是色彩變化便多達32種，全可獨立控制兼可於在幾秒鐘內生成，連埋同樣會變色的輪圈，能變化出近乎無限種色彩及圖案配搭。透過最新數碼化技術，密封式面罩連頭燈組可變化出不同表情包，配合燈光、語音及聲效互動，以表達喜悅、驚訝等情緒；兩側車窗更可投影出有趣的自訂虛擬頭像，別具個性。

FT-Se跑車手波飄移競速 以高性能跑車定位的FT-Se，屬豐田（Toyota）旗下高性能部門GAZOO Racing以「賽車技術為基礎製造更出色汽車」理念而設計，配備前及後軸電馬達、後驅型智能AWD四輪驅動系統，0~100km/h加速可於3秒內完成。不過講到最大驚喜位，是廠方將模擬手動波箱放到概念車上，以滿足追求駕駛樂趣及飄移的車迷。競技向的兩座位車廂，配備一對Recaro特別為GAZOO Racing打造的碳纖賽車桶椅，錶台則用上極致簡約的零實體按鍵設計，所有調校設定全集中在附有一對觸控屏幕的新型軚環上。而且車載TRACK模式，選用時小屏幕會直接轉為顯示圈速計時、模擬手動波箱、Boost彈射、動態穩定調校等針對賽道競技的功能。

LF-ZL旗艦SUV新世代智能奢華 凌志（Lexus）新一代豪華純電概念車LF-ZL，也揭示了未來旗艦SUV的趨勢。它建基於GigaCast一體化壓鑄技術製造的新世代模組化電動平台，置中的是下一代高性能電池。車身兼顧到設計美學和空氣動力學平衡，目標風阻系數低於0.2Cd。內裝則貫徹品牌的豪華路線，門板、中控台以至座椅廣泛採用竹纖維和織布等可持續物料，更將氣氛燈元素融入其中。全數碼化智能駕駛艙配備大型觸控屏幕組、投射式儀錶及附設一對觸控屏幕的新型軚環。值得一提是車載Arene作業系統，能透過將地圖和車載攝錄機及感測器數據與AI聊天功能結合，將車內車外的數碼化資訊聯繫起來，增強人車互動。

多功能軚環配備各種功能控制裝置和先進的觸控元件，旁邊還設有觸控顯示屏。 i Vision Dee當中的Dee代表數碼情感體驗（Digital Emotional Experience），將汽車轉化為智能夥伴。 GAZOO Racing全新FT-Se概念跑車，擁有3秒內破百的實力。 LF-ZL旗艦純電概念SUV建基於新世代模組化電動平台。 Concept CLA Class配備時尚三角星設計LED頭尾燈組，而密封式數碼化動畫面罩的廠徽周邊伴以發光立體三角星。 兩側車窗可投影出有趣的自訂虛擬頭像，投影頭像仲識郁，面部會隨着車主走近的方向移動。 錶台上不設實體按鍵，只保留數碼化儀錶，所有操控調校集中在新型軚環上。 全新數碼化智能駕駛艙起用投射式儀錶及數碼化後鏡，大型觸控屏幕由正中央一直延伸至副駕席。 透明玻璃幕頂滿布發光的動畫星形圖案，營造前衞時尚車廂空間。 HUD平視顯示器覆蓋前擋風玻璃，配合BMW Mixed Reality Slider指滑式操控傳感器隨時變換畫面效果。 碳纖賽車桶椅腿部兩側，均用上全新3D打印立體蜂巢狀設計。 新型軚環左右兩側特設觸控小屏幕，左邊一塊負責操作換檔等功能，右邊一塊可調校音響和溫度。