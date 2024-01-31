肌感盡現 彈射起步

FUNKY CAT 400 GT加闊的型格沙板令整體肌感盡現，全車前後擾流及進風口均換上GT版獨有的燄紅飾件，裙腳、輪拱及擾流底還注入仿碳纖裝飾，而專屬尾翼刻有GT印章，腳下18吋合金輪圈亦是GT專屬款式，提升跑格之餘亦兼顧到車身空氣動力學。車廂以黑紅雙色配搭，頭枕繡有紅色GT字樣，前座椅加設冷暖通風及按摩功能。標準配備支援Apple CarPlay的雙10.25吋顯示屏、一系列智能駕駛輔助系統包括前後方碰撞預警防護和線道偏離警示，以及360度全景影像、虛擬鳥瞰鏡頭等。作為純電揭背車，它採用前軸電馬達、前輪驅動設定，最大馬力及扭力分別為169hp及250Nm。值得一提是車載寧德時代的63kWh三元鋰電池，續航力達400km（WLTP） ，以67kW DC快速充電48分鐘可由15%充至80%；以11kW AC中速充電6.5小時便可充滿。