英之傑集團旗下新宇汽車有限公司致力為香港車迷引入優質車款，包括榮獲歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）五星最高評級的上汽大通（MAXUS）MIFA 9純電7座豪華MPV，分別有PREMIUM版及LUXURY版供選擇。今次拍攝車為PREMIUM版，近5.3米車長及1.3米車廂高度，大器不凡，亦締造超越同級的闊落空間，隨車配備及嶄新科技更是華實兼備。

冷暖按摩 頭等享受

MAXUS MIFA 9（PREMIUM）配用寧德時代生產的90kWh三元鋰電池，前置馬達前輪驅動，輸出馬力244ps及最大扭力350Nm，最高時速為180km/h。同時提供3種駕駛模式及3級動力回收，續航力達430km（WLTP）。以120kW的DC直流電快速充電，由30%充至80%電量需時約30分鐘。PREMIUM版前中排座椅均以高級Nappa真皮包覆，備有不同滑動方向、冷暖、按摩及記憶功能等；中排豪華電動大班椅頭枕還繡上高雅的車型字樣，坐姿、通風、按摩、冷氣等均可透過5吋手枕觸控面板調校，更貼心準備獨立工作桌板，成就頂級頭等的享受。而主動式定速巡航連綜合巡航輔助、盲點偵測、後方碰撞預警、車道偏離警示等主動及被動安全功能皆屬標準配備。