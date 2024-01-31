豐田（Toyota）全球最暢銷的Corolla車系，50多年來推出過的車型可不少，除了房車、旅行車及掀背車等，還有近年大受車迷歡迎的SUV車型Corolla Cross。作為車系首部SUV兼皇冠汽車年度重點推介，不僅擁有型格外觀，更建基於豐田王牌TNGA GA-C底盤，操控靈活兼型格舒適。

原廠主動式安全系統

全新Corolla Cross大梯形面罩及雙箭形車身側線，配以全車前後向外擴展的沙板、黑色防刮飾件、18吋合金輪圈，倍感型格。輕量化與高剛性兼備的TNGA GA-C底盤與車架完美配合，加上前麥花臣、後扭力樑的懸掛組合設定，即使在崎嶇不平的道路上亦能提供出色操控性能。此外，其最小迴旋半徑僅5.2米，進出狹窄停車場或橫街窄巷從容輕鬆。而且車載多項原廠智能安全配備，包括TSS 3.0主動式安全系統及360度全景泊車影像系統等，行車更有保障。現提供HEV混能版及LUXURY汽油版，兩版本皆搭載集VVT-iE及VVT-I技術於一身的2.0L直四引擎。拍攝車屬於前者，搭載全新第5代豐田自動充電混能系統，最大馬力及扭力分別為198ps及188Nm，耗油量低見21.8km/L（NEDC）。