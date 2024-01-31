日系凌志（Lexus）首款純電動車系RZ450e以「Spindle Body」為設計概念，造型前衞動感。建基於專為電動車而開發的e-TNGA底盤平台架構，並配備全新研發的前後e-Axle高輸出電子車軸、DIRECT4智能四輪驅動、Vehicle Braking Posture Control制動控制技術，以及最新LSS+ 3.0主動式安全系統，帶來既安全又舒適的豪華駕乘體驗。

e-TNGA平台 長氣續航

e-TNGA平台通過將電池置於車輛底部，實現低重心及穩定轉向，前懸掛配搭全新FRD智能避震系統，帶來極高行車穩定性及高速行駛舒適性。高達307hp總馬力及434Nm總扭力輸出，來自全新研發的前後e-Axle高輸出電子車軸；在電池容量71.4kWh下續航力達472km（J-WLTC），由靜止加速至100km/h僅需5.3秒。DIRECT4智能四輪驅動更是廠方首創的電動化核心行車系統，能快速回應並控制前後輪動力分配，有效提升起步加速及操控性兼降低能耗。創新的Vehicle Braking Posture Control制動控制技術，有助減輕煞車時車身前傾幅度。新增PDA預警式防護輔助的LSS+ 3.0主動式安全系統、自動停車輔助、全景Low-E塗層電子霧化玻璃天幕等全屬標準配備。