綜觀Land Rover豪華性能SUV中，以進化至第3代Range Rover Sport最具動態性能表現及最能勝任不同路況駕駛。頂尖的底盤系統整合於Stormer動態控制套件中，還新增專為一般道路而設的動態模式，以及新一代主動式越野巡航控制功能的Terrain Response 2全地形反應系統，重新定義強悍奢華，難怪能勇奪「年度豪華越野車」大獎。

全地形反應系統 涉水模式

Range Rover Sport雙色車廂與Moonlight Chrome內飾完美融合，整平側窗、車身與車窗的無縫設計、隱藏式車門把手與雷射焊接技術更是達到極致。還新增剪裁貼服的座椅、車內空氣淨化系統Pro、Meridian環迴音響系統及最新的主動式降噪系統。車載全新MLA-Flex混合金屬車架，結合了Dynamic Response Pro、主動式電子差速器與煞車扭力分配系統和可獨立調校的Stormer動態套件；首次配備可變式氣壓彈簧及雙閥門的主動式氣壓懸掛系統；能作出每秒高達500次路面回饋監控的Adaptive Dynamics 2主動式動態控制系統；至於Terrain Response 2全地形反應系統，配備可獨立調校兼可自動識別地形的智能模式及最大涉水深度達900mm的涉水模式，堪稱全能王者。