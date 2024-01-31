副刊

動感後驅　優雅睿智

拍攝車是配備後軸電馬達的i5 eDrive40 M Sport Edition，啟用Sport Boost或Launch Control功能時，最大扭力可達430Nm。 拍攝車是配備後軸電馬達的i5 eDrive40 M Sport Edition，啟用Sport Boost或Launch Control功能時，最大扭力可達430Nm。
拍攝車是配備後軸電馬達的i5 eDrive40 M Sport Edition，啟用Sport Boost或Launch Control功能時，最大扭力可達430Nm。
全新i5純電房車，是進化至第8代的寶馬（BMW）5系首個配備純電驅動系統的車型。車載經大幅強化的第5代BMW eDrive技術，兼保留品牌傳統後輪驅動特性，同時透過簡潔清晰的全新設計語彙和操控更直接的數碼化體驗，以動感操控、優雅氣度和睿智科技延續5系傳奇。
直覺控制　內外昇華
BMW i5純電房車主要透過增加前軸和後軸的輪距寬度、調整至近乎完美的50:50軸重比例、智慧輕量化結構及增加車身與底盤連接剛度，進一步增強其極致運動性與長途舒適度之間的平衡。先進的底盤科技，讓控制系統能作出針對性調整，以應對不同重量平衡；還有可控車輪打滑限制、可變式運動轉向及整合式煞車系統在內的相應驅動技術。此外，進一步放大的車身尺寸及延伸的動感車身比例，配合全方位昇華的內外細節，盡顯優雅氣度。全數碼化曲面顯示系統更對應附有QuickSelect直覺操控的BMW iDrive 8.5系統，只需通過以垂直排列圖示的14.9吋中央觸控屏幕介面，毋須切換到子選單便可進行設定，操控各項功能更簡單直接。
車載81.2 kWh高壓電池，續航力達582km（WLTP），以11kW AC交流電充滿約需8.25小時；另支援功率高達205kW的DC直流快速充電，30分鐘內可由10%提升到80%電量。車載81.2 kWh高壓電池，續航力達582km（WLTP），以11kW AC交流電充滿約需8.25小時；另支援功率高達205kW的DC直流快速充電，30分鐘內可由10%提升到80%電量。
車載81.2 kWh高壓電池，續航力達582km（WLTP），以11kW AC交流電充滿約需8.25小時；另支援功率高達205kW的DC直流快速充電，30分鐘內可由10%提升到80%電量。
卓越豪華純電房車<br>BMW i5卓越豪華純電房車<br>BMW i5
卓越豪華純電房車
BMW i5
內裝全面升級，配備由12.3吋及14.9吋雙屏幕的一體式曲面屏幕組，以及覆蓋整個錶台並一直延伸至門板的背光水晶飾面。內裝全面升級，配備由12.3吋及14.9吋雙屏幕的一體式曲面屏幕組，以及覆蓋整個錶台並一直延伸至門板的背光水晶飾面。
內裝全面升級，配備由12.3吋及14.9吋雙屏幕的一體式曲面屏幕組，以及覆蓋整個錶台並一直延伸至門板的背光水晶飾面。
附有QuickSelect功能的BMW iDrive 8.5系統，觸控介面是以垂直排列方式顯示，操控簡便。附有QuickSelect功能的BMW iDrive 8.5系統，觸控介面是以垂直排列方式顯示，操控簡便。
附有QuickSelect功能的BMW iDrive 8.5系統，觸控介面是以垂直排列方式顯示，操控簡便。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc