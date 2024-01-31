副刊

運動個性　輕鬆駕馭

iX1配上新世代一體式面罩及新設計主動轉向式LED頭燈，型格與動感兼備。 iX1配上新世代一體式面罩及新設計主動轉向式LED頭燈，型格與動感兼備。
iX1配上新世代一體式面罩及新設計主動轉向式LED頭燈，型格與動感兼備。
獲獎的iX1是寶馬（BMW）iX家族中最輕巧型動的成員，不僅延續X系率性運動基因，還加入i系最新純電驅動科技。建基於FAAR底盤平台，車長只有4.5米，車架更採用大量輕量化兼高剛性物料製造，有助降低車重及提升效能之餘，亦有助加強駕駛穩定性及轉向反應，以「型格動感純電SUV」成功脫穎而出。
第5代eDrive技術　性能出眾
輸港的iX1車載第5代eDrive技術，提供eDrive20和eDrive30兩種動力型號，以及xLine和M Sport不同風格版本供選擇。拍攝車為iX1 eDrive30 M Sport版，配備前後軸電馬達，以電動四輪驅動，最大馬力及扭力分別為313hp及494Nm，由靜止加速至100km/h僅需5.6秒。還車載M Sport版獨有的Boost功能，提供10秒的額外40hp馬力，帶來更強勁的純電駕駛體驗。同時標準配備主動式M懸掛系統連運動轉向系統及自動調節避震器，以更直接的轉向比例和可因應震動頻率自動調節的緩衝力避震技術，提升車輛操控性及行駛舒適度達致最極佳水平。續航力方面，搭載64.7kWh鋰電池組，擁有440km（WLTP）最高續航里程。
車載64.7kWh鋰電池組，兼容130kW最大充電功率直流快速充電，29分鐘內可由10%充至80%。車載64.7kWh鋰電池組，兼容130kW最大充電功率直流快速充電，29分鐘內可由10%充至80%。
車載64.7kWh鋰電池組，兼容130kW最大充電功率直流快速充電，29分鐘內可由10%充至80%。
型格動感純電SUV<br>BMW iX1型格動感純電SUV<br>BMW iX1
型格動感純電SUV
BMW iX1
標準配備由10.25吋電子儀錶板及10.7吋中控台屏幕組成的一體式曲面屏幕，並對應BMW iDrive 8.0操作系統。標準配備由10.25吋電子儀錶板及10.7吋中控台屏幕組成的一體式曲面屏幕，並對應BMW iDrive 8.0操作系統。
標準配備由10.25吋電子儀錶板及10.7吋中控台屏幕組成的一體式曲面屏幕，並對應BMW iDrive 8.0操作系統。
受惠於2,692mm軸距，加上達998mm的座墊與車頂距離，以及標準配備全景式電動天窗，乘坐空間寬敞舒適。受惠於2,692mm軸距，加上達998mm的座墊與車頂距離，以及標準配備全景式電動天窗，乘坐空間寬敞舒適。
受惠於2,692mm軸距，加上達998mm的座墊與車頂距離，以及標準配備全景式電動天窗，乘坐空間寬敞舒適。
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