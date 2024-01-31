車壇年度盛事　獲獎再創高峰

由《東方日報》及《on.cc東網》主辦的車壇年度盛事「超卓汽車大獎」，不經不覺已踏入10周年，10年間香港車壇經歷了不少變化。單看今屆年度獲獎名車，除了傳統歐洲和日本車廠，還有不少國產生力軍攻港，成績令人鼓舞。另一趨勢是新能源汽車逐漸普及，據政府官方數字，2023年首10個月香港新登記電動私家車總數為22,970輛，佔新登記私家車總數約64.3%，增長速度屬世界前列。預計今年換車潮持續，更多高性價比、性能卓越的新車抵港，銷量定必再創高峰。