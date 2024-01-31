副刊

車壇年度盛事　獲獎再創高峰

超卓汽車大獎2023 超卓汽車大獎2023
超卓汽車大獎2023
由《東方日報》及《on.cc東網》主辦的車壇年度盛事「超卓汽車大獎」，不經不覺已踏入10周年，10年間香港車壇經歷了不少變化。單看今屆年度獲獎名車，除了傳統歐洲和日本車廠，還有不少國產生力軍攻港，成績令人鼓舞。另一趨勢是新能源汽車逐漸普及，據政府官方數字，2023年首10個月香港新登記電動私家車總數為22,970輛，佔新登記私家車總數約64.3%，增長速度屬世界前列。預計今年換車潮持續，更多高性價比、性能卓越的新車抵港，銷量定必再創高峰。
型格動感純電SUV
BMW iX1
卓越豪華純電房車
BMW i5
最佳電動SUV
Mercedes-Benz EQE SUV
卓越高性能SUV
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
年度豪華越野車
Range Rover Sport
卓越日系純電豪華SUV
Lexus RZ
卓越日系型格SUV
Toyota Corolla Cross
年度最受歡迎純電豪華7座MPV
MAXUS MIFA 9 （PREMIUM）
卓越純電揭背車
ORA FUNKY CAT 400 GT
寶馬汽車（香港）有限公司<br>BMW Concessionaires (HK) Limited<br>陸兆祥先生 Mr. Francis Luk<br>銷售部總經理 General Manager, Sales寶馬汽車（香港）有限公司<br>BMW Concessionaires (HK) Limited<br>陸兆祥先生 Mr. Francis Luk<br>銷售部總經理 General Manager, Sales
寶馬汽車（香港）有限公司
BMW Concessionaires (HK) Limited
陸兆祥先生 Mr. Francis Luk
銷售部總經理 General Manager, Sales
意鋰駿汽車有限公司及香港愛快‧羅密歐<br>Azzurri Automobile Limited & Alfa Romeo Hong Kong<br>劉碧文先生 Mr. George Lau<br>首席執行官 CEO意鋰駿汽車有限公司及香港愛快‧羅密歐<br>Azzurri Automobile Limited & Alfa Romeo Hong Kong<br>劉碧文先生 Mr. George Lau<br>首席執行官 CEO
意鋰駿汽車有限公司及香港愛快‧羅密歐
Azzurri Automobile Limited & Alfa Romeo Hong Kong
劉碧文先生 Mr. George Lau
首席執行官 CEO
皇冠汽車有限公司<br>Crown Motors Limited<br>何偉森先生 Mr. Vincent Ho<br>銷售部經理 Sales Manager皇冠汽車有限公司<br>Crown Motors Limited<br>何偉森先生 Mr. Vincent Ho<br>銷售部經理 Sales Manager
皇冠汽車有限公司
Crown Motors Limited
何偉森先生 Mr. Vincent Ho
銷售部經理 Sales Manager
超卓汽車大獎2023超卓汽車大獎2023
超卓汽車大獎2023
寶馬汽車（香港）有限公司<br>BMW Concessionaires (HK) Limited<br>陸兆祥先生 Mr. Francis Luk<br>銷售部總經理 General Manager, Sales寶馬汽車（香港）有限公司<br>BMW Concessionaires (HK) Limited<br>陸兆祥先生 Mr. Francis Luk<br>銷售部總經理 General Manager, Sales
寶馬汽車（香港）有限公司
BMW Concessionaires (HK) Limited
陸兆祥先生 Mr. Francis Luk
銷售部總經理 General Manager, Sales
英倫汽車有限公司<br>British Motors Limited<br>刁大勇先生 Mr. Andy Diu<br>銷售經理 Manager - Sales英倫汽車有限公司<br>British Motors Limited<br>刁大勇先生 Mr. Andy Diu<br>銷售經理 Manager - Sales
英倫汽車有限公司
British Motors Limited
刁大勇先生 Mr. Andy Diu
銷售經理 Manager - Sales
新宇汽車有限公司<br>Nova Motors Limited<br>江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong<br>Head of Sales 銷售主管新宇汽車有限公司<br>Nova Motors Limited<br>江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong<br>Head of Sales 銷售主管
新宇汽車有限公司
Nova Motors Limited
江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong
Head of Sales 銷售主管
梅賽德斯 — 奔馳香港有限公司<br>Mercedes-Benz Hong Kong Limited<br>Mr. Andreas Buchenthal<br>行政總裁 President & CEO梅賽德斯 — 奔馳香港有限公司<br>Mercedes-Benz Hong Kong Limited<br>Mr. Andreas Buchenthal<br>行政總裁 President & CEO
梅賽德斯 — 奔馳香港有限公司
Mercedes-Benz Hong Kong Limited
Mr. Andreas Buchenthal
行政總裁 President & CEO
皇冠汽車有限公司<br>Crown Motors Limited<br>麥志遠先生 Mr. Danny Mak<br>高級經理 - 銷售部 Senior Manager - Sales皇冠汽車有限公司<br>Crown Motors Limited<br>麥志遠先生 Mr. Danny Mak<br>高級經理 - 銷售部 Senior Manager - Sales
皇冠汽車有限公司
Crown Motors Limited
麥志遠先生 Mr. Danny Mak
高級經理 - 銷售部 Senior Manager - Sales
世譽汽車有限公司<br>Future Motors Limited<br>江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong<br>Head of Sales 銷售主管世譽汽車有限公司<br>Future Motors Limited<br>江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong<br>Head of Sales 銷售主管
世譽汽車有限公司
Future Motors Limited
江嘉泰先生 Mr. Kevin Kong
Head of Sales 銷售主管
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