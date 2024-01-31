副刊

飲紅豆水瘦身 收割男神冇難度

朴信惠曾透露自己被易胖體質所困擾，靠着飲紅豆水及控制飲食後變得更瘦更美。 朴信惠曾透露自己被易胖體質所困擾，靠着飲紅豆水及控制飲食後變得更瘦更美。
朴信惠曾透露自己被易胖體質所困擾，靠着飲紅豆水及控制飲食後變得更瘦更美。
有留意韓劇的朋友，相信對被封為「男神收割機」的朴信惠不感陌生吧！最近這位韓劇女神因有產後復出劇集《低谷醫生》推出而大受關注，劇中的她無論身材及狀態依然一流，絕對令女生羨慕！但其實朴信惠出道時曾經受嬰兒肥、手臂粗壯等困擾，因而受到不少網民抨擊，如今成功擺脫包包臉，並擁有纖腰和長腿，秘訣竟然係靠紅豆水瘦身！請來家營營養中心旗下香港營養師學會認可營養師胡嘉琪（Kayla），為大家詳細講解箇中秘訣。
營養豐富 補血消腫
朴信惠曾經在節目中分享指，自己不但是易胖體質，身體也會容易水腫，因此積極尋找各種收身方法，其中一招係喝紅豆水。營養師Kayla表示紅豆營養豐富，對健康甚有裨益之餘，瘦身方面亦有所幫助，她說：「 紅豆含有豐富碳水化合物，被歸類為澱粉質食物，並含有豐富蛋白質和膳食纖維，因此能有助抑制食欲，增加飽肚感，從而減少進食其他致肥食物。」此外，她指紅豆也有助控制熱量的攝取，並含有維他命B、鈣、鐵、鉀等多種微量元素，可令身體消腫，她解釋道：「大部分人水腫的主因是高鹽飲食，令體內水分滯留，其中鉀質可促進身體排走多餘水分。」Kayla補充紅豆同時具有良好的調節血壓、降血脂、調節血糖及補血的作用，加上膳食纖維有助於促進腸道蠕動、防止便秘問題，絕對係集多項益處於一身。
連渣同吃 控制食量
不少人會把紅豆煮成紅豆水方便飲用，但Kayla指出單單喝紅豆水並冇減肥功效，大家可將紅豆加入正餐，配合均衡飲食，達致減肥效果。建議可同時搭配蛋白質、蔬菜、水果等食物，亦需要控制紅豆的食用分量，避免過量攝入，她說：「半杯紅豆的卡路里等於三分之一碗飯，食用過多紅豆同樣會致肥。」此外，紅豆水減肥法非適合每個人，她說：「由於紅豆中含α-半乳糖苷酶（α-galactosidase）成分，即是較難消化的低聚糖，進食後有可能會出現腹脹、脹氣和消化不良問題，因此腸胃弱或患有消化問題人士需要留意。另外，紅豆富有磷和鉀，慢性腎病患者通常需要限制此兩種成分的攝入，否則會導致血鉀和血磷水平過高，進一步損害腎臟功能，同時對心臟亦會造成不良影響。」
薏米薯仔 也具效果
其實除了紅豆之外，還有其他食材同樣也能達致去水腫功效，例如薏米和薯仔，她說：「薏米被中醫視為有效的天然利尿劑，常被用於處理水腫情況、緩解腫脹問題。至於薯仔則富有鉀，同樣能增加尿液產量，減少水腫症狀。」她補充指冬瓜含有大量水分，有強大的利尿作用，透過刺激腎臟功能來增加尿液的排出量，一樣能去水腫。如果想更輕鬆減少身體腫脹，Kayla謂只需從日常生活習慣入手便能輕易解決，她說：「例如多喝水來幫助稀釋身體內鈉的濃度，促進鈉排出體外，減少水腫困擾，同時可平衡電解質，維持新陳代謝及血液循環。」另外，她指根據世界衞生組織建議，鹽分的攝取量上限為每日2,000毫克，相當於一茶匙鹽（約5克），建議盡量少食罐頭、加工食品、醃製品一類鈉含量特高食物，並教路烹煮時可使用天然香草如迷迭香、百里香等來代替鹽。
配搭青瓜 錦上添花
朴信惠除了利用紅豆水，也會進食青瓜保持好身材。每日餐單也必不可少，早餐是一杯低脂鮮奶配青瓜；午餐是半碗白飯配燙白菜；而晚餐則是燙白菜配青瓜，透過此方法在一個月內勁減10公斤！Kayla表示青瓜含有豐富纖維素，能提供飽足感，加上熱量非常低，含水量高，能補充流失水分之餘，亦能排除身體多餘鹽分、促進腸胃蠕動，預防便秘，從而幫助體重下降。另外，青瓜富含鉀質和鉀離子，有效幫助降血壓，同時也能幫助利尿，達致消水腫的功效。
台灣女星 力撐到底
除了朴信惠利用紅豆水減肥收身之外，台灣著名藝人隋棠及楊丞琳也是紅豆水的捧場客。隋棠曾試過各種方法消水腫，後來發現紅豆水最養生及有效，並表示每次拍廣告或工作前都會帶上一瓶讓氣色變好，她指出煲煮的關鍵是不要加糖，也別煮到紅豆爆開避免產生大量澱粉。另外，楊丞琳也透露靠紅豆水保持好身材，出席活動前一天例必會喝紅豆水或紅豆薏米水，也會早點起床做臉部按摩，讓水腫慢慢消退。
3日減脂餐單
雖說每天喝紅豆水能幫助去水腫、促進腸道蠕動，但早午晚三餐大魚大肉，顯然效果不彰。為此Kayla推介3日紅豆水減脂餐單，配合均衡飲食下，令體重自然能輕鬆下降。
Day1
早餐：方包1片、雞蛋1隻、紅豆水1杯
午餐：比目魚半條、飯1碗
下午茶：香蕉1條
晚餐：西蘭花炒蝦仁
Day2
早餐：粟米片1碗、牛奶1杯
午餐：西冷牛扒1塊、意粉1碗、菜1碟、紅豆水1杯
下午茶：蘋果1個
晚餐：京葱炒豬肉、飯1碗、娃娃菜1碟
Day3
早餐：吞拿魚三文治
午餐：雜菜味噌湯烏冬
下午茶：紅豆水1杯、橙1個
晚餐：銀魚仔蒸肉餅、飯1碗、菜心1碟
撰文：李芷玲
部分相片：互聯網、 受訪者提供
剛復出拍攝新韓劇的朴信惠，身材狀態均一流。剛復出拍攝新韓劇的朴信惠，身材狀態均一流。
剛復出拍攝新韓劇的朴信惠，身材狀態均一流。
香港營養師學會認可營養師胡嘉琪香港營養師學會認可營養師胡嘉琪
香港營養師學會認可營養師胡嘉琪
薏米被中醫用作利尿劑。薏米被中醫用作利尿劑。
薏米被中醫用作利尿劑。
青瓜煮法多樣，簡單做涼拌也合適。青瓜煮法多樣，簡單做涼拌也合適。
青瓜煮法多樣，簡單做涼拌也合適。
西蘭花炒蝦仁西蘭花炒蝦仁
西蘭花炒蝦仁
喝紅豆水減肥的方法在韓國大為流行。喝紅豆水減肥的方法在韓國大為流行。
喝紅豆水減肥的方法在韓國大為流行。
如果把主食換作紅豆，有可能會出現食厭的心態，反而增加吃零食的機會。如果把主食換作紅豆，有可能會出現食厭的心態，反而增加吃零食的機會。
如果把主食換作紅豆，有可能會出現食厭的心態，反而增加吃零食的機會。
冬瓜含有大量水分，有強大利尿作用。冬瓜含有大量水分，有強大利尿作用。
冬瓜含有大量水分，有強大利尿作用。
台灣女神隋棠保持美麗的秘訣就是紅豆水。台灣女神隋棠保持美麗的秘訣就是紅豆水。
台灣女神隋棠保持美麗的秘訣就是紅豆水。
西冷牛扒西冷牛扒
西冷牛扒
Kayla教路煮紅豆水時，先將半杯洗淨紅豆加入鍋中，再加入五倍的水浸約1小時，煮滾水後熄火蓋上鍋蓋燜5至10分鐘後即可享用。Kayla教路煮紅豆水時，先將半杯洗淨紅豆加入鍋中，再加入五倍的水浸約1小時，煮滾水後熄火蓋上鍋蓋燜5至10分鐘後即可享用。
Kayla教路煮紅豆水時，先將半杯洗淨紅豆加入鍋中，再加入五倍的水浸約1小時，煮滾水後熄火蓋上鍋蓋燜5至10分鐘後即可享用。
紅豆水不建議睡前飲用，以免夜睡不寧。紅豆水不建議睡前飲用，以免夜睡不寧。
紅豆水不建議睡前飲用，以免夜睡不寧。
青瓜含水量高、熱量低，是不少人的減肥恩物。青瓜含水量高、熱量低，是不少人的減肥恩物。
青瓜含水量高、熱量低，是不少人的減肥恩物。
楊丞琳出道時臉上還有着包包臉，但現在已經變成無死角的瓜子臉。楊丞琳出道時臉上還有着包包臉，但現在已經變成無死角的瓜子臉。
楊丞琳出道時臉上還有着包包臉，但現在已經變成無死角的瓜子臉。
雜菜味噌湯烏冬雜菜味噌湯烏冬
雜菜味噌湯烏冬
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc