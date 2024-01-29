冬日人氣水果 車厘子VS柑橘搶住登場

農曆新年將至，也代表到了這些水果登場的季節，無論自用或送禮皆宜，猶如紅寶石的車厘子與有「金」寓意的柑均是合適之選。請來水果達人解構來自3大產地的車厘子，還有近來大熱的日韓柑橘，祝福大家「紅」運當頭、密密搵到「金」!

車厘子：澳洲質優飽滿 澳洲車厘子高質素可以說舉世知名，西環老字號果欄負責人李錦榮先生（Edward）指由現時至2月中，正是澳洲塔斯馬尼亞車厘子當造的季節。地處澳洲東南，氣候溫差大，非常適合車厘子生長，品質亦最佳。每款車厘子驟眼看起來差不多，但原來按當造期，會有不同的品種，如12月就有港人熟悉的Stella和Sylvia，1至2月就會有Lapin、Sweet Georgia和Sweetheart。

Edward指就算是相同品種，不同牌子因應農場地理位置，果實的口感和味道亦略有不同。由歷史悠久的Reid Fruits出品、有金袋鼠之稱的Lapin數量穩定，果實呈心形，外皮深紅色，飽滿多汁、甜美而脆口。至於Sweet Georgia則酸甜度適中，富有果香。與Reid Fruits同廠但走高級路線的Lipzz，挑選車厘子更嚴格，同樣是Lapin品種，它的外皮要求更光滑亮麗，果椗要更綠、質感更脆，兩者價錢相差約$100至$200。為人熟悉的43° South，位於塔斯馬尼亞更南的地方，因應天氣變化，車厘子供應期可到2月尾，現時推出的Sweetheart，甜中帶酸，飽滿爽脆。

其他親民之選 新西蘭車厘子和澳洲相比，平均體形較小，近期當造的Sweetheart，味道香甜，供應期到2月。想價錢實惠親民一點，可選擇智利出品，相比澳洲和新西蘭的車厘子主要以空運送到港，而智利則選用船運，故要在車厘子未完熟前採收，因此果實外皮較淺色，質感軟腍，每年12月至第二年4月都有供應。

點分等級？ 車厘子有不同大小，澳洲和新西蘭的車厘子主要分為26至28mm、28至30mm、30至32mm、32至34mm及36mm+ 5個不同級數。澳洲車厘子最大可以去到36mm+，新西蘭車厘子則大多是26mm至28mm，32mm已算大粒。至於智利，不以mm計算，而用「J」，有J、JJ、JJJ及JJJJ的等級，JJJ大約是30mm左右。Edward指坊間認為愈大粒愈好食是錯誤的觀念，其實太大粒的車厘子，其脆度分分鐘不及細粒，但價錢卻較貴，故毋須鬥大。

點揀點洗最啱 想揀靚車厘子，首先外皮要光亮，若有少許花痕，可能在運送過程中碰撞，屬正常現象。此外，果椗嫩綠為佳；輕摸有重量有彈性為之新鮮。買回來若非即食，可在車厘子面放一塊白布，重新包好反轉整個盒子放入雪櫃，白布可用來吸收因溫差出現的倒汗水和濕氣，以免車厘子變壞或腐爛。吃時拿出所需分量沖洗即可，謹記在沖洗後才拔走果椗，這樣就不怕水分滲入車厘子內，影響口感。

柑橘：日本出產種類多 和「金」同音的柑，由於意頭好，在新春前後相當受歡迎。油麻地一個果欄負責人Kayson就為大家推介來自日本和歌山縣田村蜜柑，這款溫室蜜柑供應至3月，皮薄香甜，無核無渣，食用亦方便。另一款佐賀橙柑，是橙和柑的混合品種，有齊兩款水果的優點，果汁豐富而有柑香。細細粒的鹿兒島柑桔，連皮都可以食用，皮脆肉腍，味道偏甜，小朋友都食到。至於Edward推介的是長崎夢之香，別看每粒個子小小，但皮薄墜手，多汁甜度高。

韓國濟州島款式 日本以外，Edward指韓國濟州島的柑亦極富人氣，外皮帶橙紅的紅香，由現時到3月當造，皮薄多汁，果汁的味道介乎橙和柑之間。另一款不知火柑，品種來自日本，後來在濟州島種植，最特別的地方是果實頂端凸出，果皮厚但容易去皮，果肉甜美富果汁，質感細膩。

皮鬆墜手為佳品 揀柑要有一定重量，表示水分充足，果椗呈綠色是新鮮象徵。輕摸果皮，如果發現帶點鬆鬆的感覺，皮和果肉分開，即代表容易剝皮揀得過。柑肉的白衣帶點苦澀，容易影響口感，想感受柑橘果肉的真味，不妨去除白衣再享用。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

查詢電話：（a）2549 3753、（b）9138 8956

Lapin

「金袋鼠」甜美有口感，質感軟腍，現時至2月供應。（a） 西環果欄負責人李錦榮先生 果椗嫩綠，外皮光滑為佳品。 碌柚

新年桌上或果盤經常見到柚，取其諧音「有」和「佑」，寓意包羅萬有、神明保佑之意，夠大夠重手為佳。 和歌山縣田村蜜柑

溫室種植，皮薄香甜，無核無渣，供應至3月。（b） 紅香

濟州島出品，手掌大小，果汁豐富，味道介乎柑和橙之間，1月至3月供應。（a） Sweet Georgia

甜中帶酸，與Lapin相比，質感更脆口。（a） 在盒子上，可以看到車厘子的大小和品種。 打開包裝袋，在車厘子面放上白布，然後包好。 士多啤梨

冬季當造適逢紅噹噹好意頭，是新年送禮佳品。由於士多啤梨尖部有着最多養分，因此也是最香最甜部位。 鹿兒島柑桔

供應至3月，可連皮食用，皮脆肉軟腍，甜度較高。（b） 輕摸果皮，發現有鬆動，即成熟又易剝皮。 Sweetheart

43° South的出品，質感結實，酸度略高。（a） 澳洲出品的成長至36mm+已屬巨型。 麒麟果

外形與火龍果有幾分相似，表面金黃色更為搶眼，帶有「麒麟獻瑞」的吉祥祝福，一般愈黃代表愈甜。 亮麗橙黃色澤的柑橘，既香甜又夠意頭。 佐賀橙柑

橙和柑的混合品種，約手掌般大，果汁豐、富柑香，供應至2月。（b） 柑的白衣味道帶苦澀，不想影響口感，可以去除再吃。