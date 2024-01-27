縱橫極地 未來靈活出行

全球暖化誘發了極地渦旋（Polar Vortex）劇烈波動，帶來突變的嚴寒天氣，不僅令人寸步難行，揸車亦有一定難度。各國設計師遂針對冰雪及極地環境，為未來移動出行提供解決方案，好似Linux利用模組設計變成飛天車或雪地車、R.D.S.V可因應雪地或冰面狀況改變車輪、XIVAN磁浮電單車藉着太陽能驅動，提供既高效又靈活的次世代載具選擇。

Linux模組裝拆設計 意大利工作室Lazzarini設計的模組概念載具Linux，只需接上不同模組配件即可變成飛天車、雙體船甚至是雪地車。它由輕質碳纖維製成，可按客戶要求改裝設計，座椅數目由2座至6座不等。機身可透過裝上特定模組，例如四軸旋翼、船體下部結構、全時四驅底盤或雪橇板等，應對海陸空不同需要。想變成二人飛行載具時，只需替它安裝由8個電馬達驅動的四軸裝置即可。海上航行則採用Torqeedo高壓電子推進系統，可裝上單或雙Deep Blue 100i電馬達。當然還可為它配上用於日常駕駛的全時四輪底盤，甚或專為雪地而設的雪橇板及履帶式車輪，兩者均搭載相同容量電池組，還可選擇單或雙電馬達驅動，雙電馬達的話最大可提供200hp馬力，續航力為300km。

Snow Crawler 2.0更換輪胎 由波蘭設計師Michal Bonikowski主理的Snow Crawler 2.0概念雪地電單車，採用封閉式駕駛艙設計，讓駕乘者邊在雪地移動，邊欣賞四周白雪皚皚景致。而車頂覆蓋着太陽能電池板，緊貼可持續再生能源潮流。駕駛艙下配備一對前雪板及一對後履帶式輪組，有助於多變冰雪環境下靈活移動。為了可在一般地面行駛，一對前雪板可拆下更換成粗獷的輪胎，滿足不同出行需要。

R.D.S.V快速部署概念 在冰雪環境下駕駛，最大挑戰莫過於時而駛過厚厚雪地，時而要面對冰層表面，由於冰雪地面狀況多變，車速不能太快。為此，阿根廷設計師Juan Garcia Mansilla設計了一款能在極地高速行駛的R.D.S.V概念車，其名字是Rapid Deployment Snow Vehicle的縮寫，能因應多變冰雪環境作出快速部署。設計重點落在兩座位車廂下的一對極具未來感的前車輪，以及一塊連接彈簧避震的雪橇板。前者中空設計獨特，輪框上平均分布了12組長短「輪槳」，長的特別為應付深厚積雪而設計，短的主要用於變硬的冰面；至於雪橇板能因應路面狀況自動改變斜度。同時在自適應循迹防滑系統控制下，可電動切換凸出的「輪槳」，因應路面變化而伸長縮短，確保在任何極地環境都能與地面保持所需牽引力，靈活高速移動。

XIVAN太陽能磁浮 雪地駕駛最常遇到打滑情況，伊朗設計師Mehrdad Khorsandi遂設計出一款有別於傳統的雪地車，不設雪橇板或履帶輪組，改為配備磁浮技術的XIVAN概念車型。藉着不與地面接觸，免除打滑而帶來的潛在危險，從而提高駕駛安全性。為了達到可持續綠色出行目的，車載太陽能供電系統，通過在車身兩側裝設太陽能電池板，將所吸收的太陽光轉換成電能，同時為附設加熱系統的座椅及頭尾燈組等供電。

撰文：林登麗

只要裝配雪橇板及履帶式車輪，即可在雪地行駛，還提供單或雙電動馬達選擇。 Snow Crawler 2.0配備封閉式駕駛艙，能為駕乘者擋風和保暖。 R.D.S.V是一款能在多變冰雪環境高速行駛的概念車。 XIVAN概念雪地電單車有別於傳統雪地車，主要靠電磁浮推動。 海上行駛時有多款船體選擇，包括水翼船、帶電磁自動水平校正懸掛的單體船，以及帶空氣懸掛的雙體船。 拆下一對前雪板便可換成輪胎，應付道路和越野需要。 兩座位車廂下配備一對極具未來感的前車輪及一塊連接彈簧避震的雪橇板。 內部設計簡約優雅，而且可按車主要求度身訂造。 軚環不是採用傳統雪地電單車的把手式設計，令駕駛起來更就手。 車輪採用中空設計，輪框上平均分布有12組可電動切換並凸出於輪框表面的長短「輪槳」。