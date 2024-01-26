鐵道迷探古尋源羅湖玩樂攻略

對於居住在新界北鐵路沿線的港人，羅湖區可說是深圳最常逛的地方，除了即日來回交通方便，仲可以一次過滿足晒食玩買需要。今次精選羅湖區多個打卡景點，一條龍帶大家探古、揼骨、唱K、購物兼掃街，等大家今個周末盡情北上玩樂。

懷舊車站 免費入場 深圳鐵路公園位於草埔清水河一路，前身是深圳工業站，亦即中港鮮活物資的中轉站，隨着時代更替，舊火車與兩公里長的路軌經已退役。改建後主要分為「三趟快車博物館」及「沉浸式軌道影院」兩部分，前者於車廂陳列各種歷史資料，甚至可看到60年代鐵路職工所用的工具；後者則通過全息技術還原車站昔日的繁華景象。車站的綠色及橘黃色火車頭最受遊客歡迎，可在車旁及車外階梯拍照。沿着路軌可看到車站牌，旁邊是現行廣九直通車路線，不時有火車呼嘯而過，一道圍欄見證歷史變遷。臨走前不要忘記到「豬豬運輸車廂」打卡，一群粉紅色的豬仔雕塑排排走上車卡，重現當年生豬運港的場景。值得一提是公園全年無休，免費入場毋須預約。

豪華K房 巨屏伴唱 深圳唱K出名性價比高，位於金塘街的GD Party被譽為羅湖區KTV的天花板，皆因全店用上了豪華裝修，一樓裝潢別具Cyberpunk特色，霓虹光線與水晶吊燈互相映襯；二樓則以滿牆Bearbrick 1000%公仔作裝飾。房間兩面都有巨型高清屏幕，設有小舞台及咪高峰，還有氣氛燈可供調校，唱歌時保證成為全場焦點。而且歌庫十分齊全，涵蓋廣東話、國語及英日韓語等，很多本地新歌都有得唱。另外，不少網民大讚其餐飲水準，除了生果拼盤，還有美式炸薯條、Q爽魚皮、草原羊肉串、椒鹽鴨下巴等美食。

天際浴池 性價比高 去深圳無理由唔順道揼骨，水世界美食水會是新開的按摩店，位於東門夠晒就腳，主打古風豪華裝修及親民價錢。它設有男女賓區，溫泉浴池位於高層，可經落地玻璃俯瞰深圳景色。浸完可以乾濕兩蒸，按摩服務有中、泰式、香薰、美容、足浴、拔火罐等選擇，並提供採耳、修甲、擦背等服務。場內娛樂設施豐富，除了捉棋、打牌之外，仲可以到大型包廂免費唱K兩小時。用餐區有多款時令水果跟飲品，無限任食任飲，也可付費享用中式粉麵及小炒。此店24小時營業，想過夜的話可入住免費太空艙，惟記得早一點霸位啊！

新開商場 方便就腳 位處羅湖水貝的KK TIME於去年9月開幕，屬同區最新的大型複合式商場，從關口乘坐地鐵至水貝站，約25分鐘就可到達。樓高6層佔地10萬平方米，提供賞味、潮流、歡樂、臻尚、趣玩、悅享6大內容，並設有珠寶文化街區「臻選‧珠寶生活空間」及特色美食街區「FOOD TIME飯堂」。商場雲集200多個品牌，部分更在此開設旗艦店，包括主打新鮮食材的元初食品、兒童樂園MELAND CLUB及中影天川國際影城等。另外商場不時舉辦藝術展覽，最新「宮囍龍鳳呈祥主題展」就展出180款文創物品。

美食地標 昔日港味 餐飲及文化綜合場所「文和友」位於解放路，是繼長沙、廣州後全國第3間分店。總建築面積近30,000平方米，室內外均加入港式九龍城寨設計元素，可看到手寫的霓虹燈招牌與大牌檔，讓人彷彿回到80年代的舊香港。這處雲集了全國多款特色小吃，例如楊裕興麵館、洞氮胡記羊肉館等，湘菜界的排隊王笨蘿蔔瀏陽菜館也有分店在此；燒烤則有齊東北、日式、重慶等口味。除了美食，還有文創、書店、理髮店、美術展覽及劇團進駐，帶來嶄新的消費體驗。

撰文：陳志滔