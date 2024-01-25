Futuristic Sustainable Mountain Pod魔幻之花綻放自然美

「Futuristic Sustainable Mountain Pod」猶如一株巨型鬱金香。（Ehab Alhariri）

花是自然界中最奪目的物種之一，古往今來，無數人受其啟發，孕育出大量令人嘆為觀止的創作，像今次介紹的概念建築，貌似「魔幻之花」鬱金香，無論外觀與內涵，均展現出與眾不同的創意。

建築真諦 「優秀的建築是自然的延續」，許多建築師以過人創意來詮釋這句話的真諦，由建築師Ehab Alhariri設計的「Futuristic Sustainable Mountain Pod」就是好例子，其靈感源自盛放的花卉，從預想圖所見，它像一株巨型鬱金香，矗立於山坡上，「花冠」呈玫瑰金色，底下由幾根支架撐起，猶如植物的莖部，既可縮小建築物的佔地，減少對周遭環境的破壞，亦可為入住者帶來居高臨下的視野。

隨時變形 除了外觀獨特，Ehab Alhariri亦很着重設計的靈活性，即建築物能按需要改變形態，像「Futuristic Sustainable Mountain Pod」的最大賣點，就是由7片「花瓣」砌成的花冠，可以隨時向外展開，並可作多個角度調節。當「花瓣」完全平躺時，內置的太陽能電池板，即能發揮作用，為住所提供所需能源，亦能收集雨水。

景觀開揚 室內布置方面，「Futuristic Sustainable Mountain Pod」可謂麻雀雖小，五臟俱全，配備單人床、浴室、衣櫃等設施，還有一個小陽台，可滿足生活需要。另外，住所的四周被落地玻璃包圍，當「花瓣」展開時，景致開揚，住客可享有360度觀景視野，當「花瓣」收起，則可作為窗簾，確保住客的私隱不受騷擾，體現了建築師的巧思。

同場加映

"Blooming Pods"Restaurant 由斯里蘭卡建築設計師Thilina Liyanage設計，從高處俯瞰，像一株浮在水面的豆莢，形狀飽滿，彷彿咬一口就會爆汁，其彎曲的線條又與流水的波紋互相映襯。另外，餐廳依山傍水，環境清幽，分設多個包廂，兩大五小，用膳過程不怕被人打擾，而以竹子製造的遮篷，又進一步給室內添加一點自然美。

The Temple of Light 出自加拿大工作室Patkau Architects的構思，貌似一朵於崖邊綻放的白花，8片花瓣似的曲牆拔地而起，彎彎曲曲，並匯聚成風車似的屋頂。內部設計同樣花心思，除了以白色主調加落地玻璃來營造開揚感，天花板的造型像花瓣，吊燈的排列則像花蕊，視覺上可謂極具層次感。

AI Jungle Habitat 建築師Jenifer Haider Chowdhury利用AI設計的度假村，以熱帶植物為靈感，看似多塊搭在叢林上的巨大樹葉，青青綠綠，入夜後更會散發出幽藍色光芒。另外，建築物具備植物的淨化空氣功能，可把二氧化碳轉化為氧氣，而外牆採用透氣物料，可讓住客呼吸到清新空氣。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

底部由多條支架撐起，住客可享有更佳的觀景視野。（Ehab Alhariri） 當「花瓣」收起，可作為窗簾，確保住客私隱不受騷擾。（Ehab Alhariri） 遮篷以竹子製作，表面布滿自然紋理。（Thilina Liyanage） 天花板像花瓣，吊燈則像花蕊。（ig@patkau.ca） 「花瓣」內置太陽能電池板，能為建築物提供所需能源。（Ehab Alhariri） ＂Blooming Pods＂ Restaurant以豆莢為設計靈感。（Thilina Liyanage） 「The Temple of Light」的造型猶如一朵巨型的白花。（ig@patkau.ca） 「AI Jungle Habitat」以熱帶植物為設計靈感。（ig@arch_jenifer） 7片「花瓣」可按需要向外展開。（Ehab Alhariri） 餐廳有兩個大型包廂，可容納多人聚餐。（Thilina Liyanage） 拔地而起的曲牆像8片花瓣。（ig@patkau.ca） 青青綠綠的外牆像巨型葉子，入夜後更會散發出幽藍色光芒。（ig@arch_jenifer）