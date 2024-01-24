淺水灣 the pulse 新春多搞作 藝術、慈善行、搖滾共冶一爐

為迎接龍年到來，淺水灣灘畔商場the pulse將以「Dragon Roar」為主題，於2月份攜手多個夥伴舉辦一系列包括人寵慈善行、AI毛孩藝術展及180度全海景搖滾音樂嘉年華等驚喜及寵物友善活動，為淺水灣加添與眾不同的新春氣氛！

睇畫展行大運 Rock爆新年

the pulse將於2月1至14日聯手「颱風小犬圖」原創者、台灣著名藝術家陳志信，舉辦全港首個「AI百變造型毛孩藝術展」，展出3幅限定作品及逾50幅搞笑造型毛孩圖，陳更會於農曆年初四（2月13日）親臨the pulse現場舉行分享會，並送出3個毛孩訂製圖名額給愛寵人士。於農曆年初四（2月13日）商場聯同寵物資訊平台「毛孩街」合辦、由「香港史納莎之友」贊助的「百隻莎莎慈善行」，屆時會有約200隻史納莎及不同品種的毛孩穿着新春裝扮行大運，the pulse及毛孩街將會為首100隻完成整段行程毛孩每隻捐出$50給慈善機構「浪浪之家」。2月下旬有本地樂隊Kolor再度於the pulse舉辦搖滾音樂嘉年華「KOLOR FEST HONG KONG 2024」，除音樂外更有超過70個市集攤檔，無論想聽音樂抑或Shopping都得到滿足。