醉佳住宿！全球首間香檳酒店大阪現身

過時過節或有喜慶事發生，不少人會開香檳慶祝。現在就連酒店住宿，都可沉醉在這種酒類的美好之中。日本大阪剛有全球首間香檳主題酒店開幕，全館11間客房均獲世界知名的香檳酒莊認可並攜手打造，炮製醉翁之意不只在酒的獨特空間。另外位於宮崎縣及北海道定山溪各有酒店推出與香檳相關的住宿計劃，讓住客與美酒形影不離。

大阪：攜手合作 一層一房 剛於本月在大阪心齋橋開幕的「Cuvée J2 Hôtel Osaka by溫故知新」，酒店主理人為曾獲法國「香檳騎士團」授勳騎士頭銜的山本一人。他近年積極在日本推廣香檳文化，從而產生開設香檳酒店的念頭。酒店由建築大師小川晋一負責設計，客房分布於4至14層，特別之處係每層只有一間客房（面積由37至51平方米不等），而且每間各與一所酒莊合作，並依據酒莊命名。酒莊陣容包括Bollinger、Charles Heidsieck、Rare Champagne、Taittinger、Thermont及Joseph Perrier等，每間客房設計均不相同，呈現類似代表酒莊氛圍的住宿空間，入住時更可獲贈一支由該酒莊提供的特別款香檳，例如入住14樓的Bollinger客房便獲贈Bollinger La Grande Année 2014，另有小型酒窖供應市面上稀有香檳。餐飲方面，2樓設有高檔壽司吧AWA SUSHI，僅設有10個吧枱座位，主打高級壽司配搭香檳，為味蕾帶來尊貴享受，非住客也可光顧。房價每晚每位¥35,145起（約HK$1,863）。

宮崎：夜遊農場 任飲任食 位於宮崎縣宮崎市的Phoenix Seagaia Resort是面向太平洋的大型度假村，內裏的Sheraton Grande Ocean Resort將於3至4月的指定周三及四推出「香檳士多啤梨之夜」住宿計劃。除了入住標準雙人房外，更包括前往距離酒店約5分鐘車程的Yuimaaru農場進行夜間採摘士多啤梨體驗，場內提供Sagahonoka、Yotsuboshi、Berry Pop Suzu及Oi C Berry共4款士多啤梨，於45分鐘時限內除了任摘任食士多啤梨外，更提供法國酩悅香檳（Moët & Chandon）任飲，認真痛快！現場會提供煉奶及水晶鹽等調味料讓你邊蘸邊食士多啤梨，不過自問識飲識食的話，一定要試將士多啤梨放入香檳內的「Champagne Berry」飲法，讓士多啤梨的酸果香和香檳的細膩豐盈的氣泡結合起來。每位參加者更可獲贈一瓶Yuimaaru農場特製的士多啤梨果醬或士多啤梨牛油，絕對大飽口福。房價每晚每位¥18,300起（約HK$970）。

北海道：私家溫泉 邊浸邊歎 距離北海道札幌市僅26公里、位於支笏洞爺國立公園內的定山溪溫泉，被溪谷及森林包圍，每年吸引200多萬人到訪。創建於1934年的札幌•定山溪溫泉章月大酒店是當地代表溫泉酒店之一，即日至3月7日酒店推出特別的香檳住宿方案，於客房中為住客準備了一支在2023年版法國葡萄酒指南中榮獲兩星殊榮的「Angellis Champagne Tradition Blanc de Noirs Brut」香檳，味道醇厚，口感上充滿豐富深色漿果香氣，散發悠長餘韻。住宿於約67平方米、附設私家溫泉的Premium Room，可邊歎香檳邊浸浴，絕對係雙重享受。酒店一大賣點是所有客房都面向溪谷，可以時刻沐浴在四季幻變的美景。另一吸引之處是除了早晚餐外，酒店無間斷地供應小食及飲品，包括定山溪銘菓大黑屋饅頭、世界各地的蜂蜜任吃、生啤暢飲等，令人食指大動。溫泉方面設有露天及室內大浴場、桑拿及貸切風呂。房價（2位，包早晚餐）每晚¥88,000起（約HK$4,664）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

每間客房設計均不相同，呈現代表酒莊氛圍的住宿空間。 AWA SUSHI主打高級壽司配搭香檳。 「香檳士多啤梨之夜」住宿計劃可以任摘任吃士多啤梨及任飲香檳。 參加者可獲贈Yuimaaru農場的士多啤梨製果醬或牛油。 住宿於Premium Room，中間的圓形梳化是亮點。 札幌•定山溪溫泉章月大酒店經常翻新，裝潢新簇。 入住就會獲贈該樓層代表酒莊的香檳。 AWA SUSHI料理長辻本暎治曾於多間酒店的日本料理餐廳任職。 園內主要種植Sagahonoka、Yotsuboshi、Berry Pop Suzu及Oi C Berry 4種士多啤梨。 共有3間酒店的Phoenix Seagaia Resort是宮崎最大型的度假村，Sheraton Grande Ocean Resort是當中的旗艦酒店。 晚餐是銀之月膳，有北海道白老牛Shabu Shabu、鮑魚、真鯛釜飯等。 房內設有焗爐及咖啡機，如果住宿方案包早餐，可享用Espresso及美味麵包。 「Cuvée J2 Hôtel Osaka by 溫故知新」是全球首間以香檳為主題的酒店。 必試將士多啤梨放入香檳內的「Champagne Berry」飲法。 客房準備了於法國葡萄酒指南中榮獲兩星殊榮的Angellis Champagne Tradition Blanc de Noirs Brut香檳，氣泡澎湃豐沛。 Check-in後可享用定山溪銘菓大黑屋饅頭配熱茶。