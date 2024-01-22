團年歡聚 意頭菜喜迎春

還有不到一個月便踏入甲辰龍年，除了要開始辦年貨外，為家人預備一餐團年飯也是相當重要。不想煮到一頭煙，最好還是出外用餐，精選兩間位於尖沙咀梳士巴利道五星級酒店高級中菜廳的一系列精緻賀年菜式，無論是吃團年飯，又或新春佳節聚餐都很適合，美味食物再加上好意頭，寓意大家來年行運一條龍。

應節佳餚配茶 不少人在農曆新年會由朝到晚吃個不停，這個時候來杯消滯靚茶最好不過。位於梳士巴利道一間五星級酒店的米芝蓮二星中菜廳於即日至2月25日（2月11日除外）推出由行政總廚劉耀輝和主廚鄭文生設計的多道單點賀年菜和6道菜新春發財宴（需預訂）；大家還可以按喜好選擇由茶藝師莫嘉傑（Kelvin）精選的醇茶拼配，提升用餐體驗。

撈到風山水起 想龍年順順利利，由年頭行運到年尾，最好先來一道「新春撈起」，放滿海味絲、雜菜絲和海蜇頭等配料的撈起，倒入醬汁和松子，說幾句吉利語句便齊齊舉筷撈勻，寓意來年風生水起。吃時配清新的獅峰明前龍井，清爽美味。「鴻運四喜臨門」以乳豬、本地龍蝦、金蠔和蝦肉等打造4款小食，配透天香冷萃氣泡茶，鮮香開胃。以六頭鮮鮑、花膠、婆參、瑤柱和官燕等炮製的「迷你佛跳牆」，集鮮味於一身，吃過人人心想萬事成。

海錯鮮味福袋 一道「蠔皇扣花膠海參伴福袋」，盛滿蝦肉、帶子和星斑肉，配散發花果香的御品武夷大紅袍，鮮味瞬間提升。愛啖啖肉的話，不可錯過兩食的「酥炸黑虎掌菌和牛肉丸伴錦繡百合鹿兒島和牛」，A4和牛肉丸及和牛柳粒滲出油香和菌香，呷一口陳13年的大紅柑普洱茶，茶湯的陳皮香能平衡油脂，最後以雪燕桃膠紅豆沙湯圓伴玫瑰油揚豆沙餅作結，再飲一杯養生茶湯，寓意闔家桃紅喜團圓，滿有祝福。

（查詢電話：2313 2313）

傳統創意兼備 經典賀年菜以外，有大廚加入創意研製新款應節菜，讓團年飯食得更有新意。同樣位於梳士巴利道的五星級酒店高級中菜廳行政總廚李志偉師傅，選用傳統應節食材加創意，打造出多款美味的單點賀年菜（於2月7日至19日供應），以及8道菜新春晚宴及8道菜新春豐盛晚宴（2月9日至19日供應）（需預訂）。撈起以外，愛啖啖肉又想和親友齊齊分享，一道足8至10位用的脆皮糯米雞就最合適，炸至香脆的去骨龍崗雞，釀入臘味和瑤柱絲等炒香的糯米飯，口感飽滿又富足。

食材配搭新穎 營商者希望「發財好市」，這道菜傳統以髮菜和蠔豉作主角，大廚的升級版「好市大吉」，用上小青柑再釀入豬肉和蝦肉慢燉，放入蠔豉和髮菜煮至收汁，入口帶股柑橘香，清新不膩。「鮑甫麒麟玉樹雞」以南非鮑魚片、龍崗雞肉和金華火腿組成，層次豐富，寓意龍年富甲一方。

金光閃閃的「金龍賀歲」，以脆炸本地龍蝦肉配香口豆腐，再加點濃雞湯汁品嘗，鮮香酥脆又應節。另一道「脆皮遼參燜釀摩利菌」，摩利菌釀入肉餡後加濃雞湯烹調，配以脆炸遼參享用，帶來雙重口感，祝願大家心想事成。意猶未盡的話，餐廳於2月10日至19日會推出賀歲點心，包括麻辣果仁酥、魚子醬慕蓉龍蝦餃和黃金燕窩百合餃等新款式，造型精緻意頭足，和家人於新春飲茶歎點心，讓龍年有個好開始。

（查詢電話：3891 8732）

賀年食物配咩茶？ 在品嘗各式賀年食物時，都適時來杯熱茶以減膩，茶藝師Kelvin指如果吃煎堆和油角等油器，適合配較溫性的熟普洱，最能去油。鹹味糕點如蘿蔔糕、芋頭糕等，可配烏龍或濃香型的鐵觀音以解膩。至玫瑰、茉莉或香片的花茶，襯托甜年糕或湯圓，相得益彰。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

鴻運四喜臨門配透天香冷萃氣泡茶

（左）化皮乳豬件、（前）以蝦、欖仁和金華火腿做餡的黃金發財卷、（後）椒鹽龍蝦球及（右）豉味煎金蠔，濃郁惹味，配清新氣泡茶，夠晒開胃。 闔家桃紅喜團圓配紅粉緋緋

雪燕桃膠紅豆沙湯圓伴玫瑰油揚豆沙餅，配桂圓杞子玫瑰滇紅金針茶，香甜養生。 餐廳可以看到維港景色，無論下午或晚上用餐，有優美景色伴食，令人保持心情舒暢。 心想事成

即脆皮遼參燜釀摩利菌，豬肉和蝦仁釀入菌內，加濃雞湯烹調，另遼參蘸脆漿炸香，口感各有不同。 中菜行政總廚李志偉師傅 熟普洱與油分香的油器搭配，有助解膩。 竹報喜平安配大紅柑普洱茶（熟）

鹿兒島A4和牛柳粒伴百合及鏽球菌，與酥炸黑虎掌菌和牛肉丸，配富陳皮香的茶湯，消滯去膩。 （右）行政總廚劉耀輝師傅、（左）主廚鄭文生師傅 好市大吉

即髮菜蠔豉小青柑，豬肉、蝦仁加調味和大地魚粉拌勻，釀入青柑加雞湯燜煮，表面加入蠔豉和髮菜煮至收汁，加添果香。 富甲一方

即鮑脯麒麟玉樹雞，龍崗雞肉配金華火腿、南非鮑魚，淋上芡汁，鹹香入味。 主用餐區設計瑰麗精緻，也有VIP房供客人選擇。 生財包萬有配御品武夷大紅袍

腐皮福袋內有多款海鮮，伴花膠和遼參，淋上蠔皇鮑汁，海鮮配富花果香的茶湯，鮮上加鮮。 套餐點選醇茶拼配，會有專業茶藝師莫嘉傑於席前泡茶。 金龍賀歲

即金湯龍蝦酥豆腐，本地龍蝦開邊蘸生粉炸至6成熟，加濃雞湯和魚露等燜煮，放在脆炸豆腐上，濃香嫩滑。 金雞報喜

泰國蝦米、瑤柱、臘腸和臘肉加糯米炒香，釀入去肉去骨的雞皮內，經上皮、風乾再炸至金黃，香濃美味。 花茶適合配甜食。