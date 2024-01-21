執屋迎新春！跟日本主婦學收納

再過數星期就是農曆新年，想家居有好風水，第一步當然要保持家中乾淨整潔。想盡快展開執屋行動，除了要狠心「斷捨離」外，懂得收納也很重要，不然只會廢時失事。不少日本主婦於新年期間在社交平台分享家居收納技巧，以下精選了當中的人氣收拾大法，可更妥善地收納物品，增加空間感，大家快學起來！

衣櫃篇：過季服裝入箱 要照顧兩名孩子的Saya（ig@saya.s.a），她的家看起來井井有條，秘訣在於將東西分門別類放置在收納盒，就連衣物亦照辦煮碗，掛起當季的便利穿着，不穿的則放在箱子裏，既不沾上灰塵，也令衣帽間更整齊。另一位育有三個小朋友的Akane（ig@akane.920）則建議在抽屜內放上分隔板，這樣可清楚地分區收納，衣物也比較好找。另外她也會發揮創意，例如在裝飾用的掛梯放上掛鈎來掛起袋或帽子，方便穿搭。另一位主婦飯島彩香(ig@aya.jima)則使用了塑膠書立來擺放手袋，井然有序又一覽無遺，很適合沒有塵袋或盒子的手袋。

廚房篇：善用抽屜保鮮盒 廚房雜物很多，容易雜亂無章兼招惹蚊蟲。在社交平台有逾34萬粉絲的媽媽Osayosan（ig@osayosan34）善用抽屜，有條理地放置收納盒、餐具、容器等，而雪櫃內則利用各種保鮮盒儲放食物，並於盒上貼有標籤來辨認。同時於雪櫃旁使用磁石貼迷你收納盒，用作收納較輕的東西如鍋墊、廚房紙、說明書等。另一位主婦花田朋亞（ig@tomoa.jp）就盡量把袋裝物品如沙糖、麵粉、穀物等放入一樣大小的樽中。此外她利用層架展示精美茶具，既可用盡有限空間，亦能把它們當成是裝飾展品。

浴室篇：懸掛物件夠清爽 浴室空間有限的話，不妨多加利用牆面。例如學Osayosan裝上置物架放上浴室物品，當堂整潔企理。此外她亦利用統一的白色收納盒子來收納清潔用品，及採用同一尺寸的洗衣網，令收納更簡便。她同時充分利用可懸掛的空間，例如安裝橫欄及S形勾，以及在櫃門加裝毛巾桿，用來收納潔面用品、清潔劑及工具。由於浴室十分潮濕，將清潔用品掛起來就更清爽衞生。另外，在洗衣機旁的罅隙可放置窄身趟櫃，擺放常用物品。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網