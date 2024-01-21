荃灣新景點 亞洲最大木化石公園

新界荃灣有不少遊玩熱點，剛剛便有一個重量級觀賞景點登場。於楊屋道近日有佔地達70,000平方呎、全港首個及唯一的木化石公園開幕，園內帶來過百件來自印尼西爪哇、可追溯至260萬至530萬年前（上新世時期）的珍貴木化石，配合充滿趣味的「娛+學」設計和先進科技呈現展示，令訪客眼界大開！意猶未盡的話，同區還有佔地甚廣的室內遊樂場及海洋體驗館讓大家玩餐飽，亦可到露營帳篷Cafe攤抖，教人流連忘返！

激罕珍貴 奇形怪狀 木化石來自被火山灰或沉積物掩埋的樹木，因環境缺氧而不致腐爛，並受含豐富礦物的地下水長期滲透，原本的木質纖維逐漸被矽質礦物所取代，最終轉化成石頭模樣，每塊都是獨一無二的自然藝術品。位於荃灣的如心園是亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園，讓市民有機會近距離見識甚至撫摸激罕木化石。當中焦點落在長約30米、全球第7長的木化石「日石」，以及長約25米，以火山徑作為背景的「月石」，後者晚間更會配合噴煙裝置及特別的音響和燈光效果，模擬印尼喀拉喀托火山噴發，臨場感十足。另外還有6塊形狀獨特、被列為人生里程碑系列的木化石，例如心形的「如心石」、形狀如V字手勢的「勝利石」、外形如三層蛋糕的「周年石」，以及像雙手向外環抱的「團圓石」等，非常啱合照打卡。

特色體驗館 多媒體匯演 除了戶外部分，園內還可參觀室內的木化石體驗館。該館樓高兩層，內有16個主題展區及一個活動室，展出世界各地的木化石收藏，並結合由小型木化石組成的獨特壁畫、與化石相關的詩意句子及打卡場景，培養大眾對木化石和地質學的興趣。對高科技熱衷的朋友，必試館內兩部VR儀器，讓你見證百萬年前木化石的形成過程。觀賞化石之餘，園內亦設有另一特色景點鐘心廣場，設置了天鐘、地鐘、人鐘3個報時裝置，表達重視實踐、生命和地球的理念，晚間更會上演光影加音樂的多媒體匯演。此外，大家還可參加園區的導賞團、主題工作坊和在露天劇場舉行的各種戶外活動，玩樂元素十分豐富。

室內遊樂場 玩偶熊聯乘 帶同小朋友前往荃灣嬉戲的話，佔地4,000平方呎的室內兒童遊樂場The Big Things Playground會是個好去處。遊樂場即日起至2月29日與經典玩偶Care Bears聯乘，推出全新主題布置。場內設有多個特色遊戲及工作坊，前者包括開心彩熊機、幸運擲彩虹、百發百中愛心熊、奇妙扭扭樂及繽紛糖果收集器，透過遊戲可贏走豐富的Care Bears禮品。工作坊則可試做魔法鬼口水、開心串珠仔、無限創意環保袋及星閃閃相框，小朋友可以在這裏發揮想像力炮製出獨一無二的作品。

佔地萬呎 海洋探秘 現在到荃灣都有得睇海洋生物！「浩海立方．探游館」是全港首個位於市中心的海洋體驗館，佔地逾萬呎，共有18個主題專區，包括結合真實海洋生物及投影效果的光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR 海洋探秘之旅、水母實驗室、海洋樂園及特色餐飲區等，當中的VR海洋探秘之旅讓大家可化身成一條小魚，在水母的庇護下於大海闖蕩。於海洋樂園內小朋友除可參與體適能挑戰外，更可從中探索趣味的海洋知識。

露營吊床 悠閒舒適 近年荃灣開設不少打卡Cafe，位於荃灣廣場附近的Corefy是人氣極高的一間。佔地5,000呎，全店洋溢着日系風格，米白色主調加上各種竹藤、吊床等露營系裝飾，充滿度假Feel，使人猶如置身波希米亞世界。最吸引是設有露營帳篷，並可入內進食。L字形平台的榻榻米座位也很受歡迎，採光度足，充滿悠閒感。餐廳以西日菜為主，主食有全日早餐、班尼迪蛋、竹炭手打牛肉漢堡、青醬大蝦意粉等。餐廳亦設有寵物友善打卡區域，不妨帶同毛孩到訪，留住美好時刻。

撰文：明藹寧

部分攝影：方偉堅

全長約30米的「日石」是園內最長的木化石，亦是全球第七長的木化石。 戴上VR眼鏡，百萬年前木化石的形成過程猶如在眼前發生。 設有多個Care Bears打卡位。 水母實驗室內除了展示水母的生長周期和食物外，更有機會親歷水母的繁殖過程。 以海底世界為設計概念的海洋樂園，設有兩條滑梯給小朋友放電！ 餐廳以西日菜為主，主打之一有豐富的全日早餐。 心形的「如心石」是園區的標誌，象徵永恒不變的心意，是必拍之選。 鐘心廣場設置了天鐘、地鐘、人鐘3個報時裝置，晚間更會上演光影加音樂的多媒體匯演。 挑戰「開心彩熊機」可將夾出來的小熊帶回家。 夢幻水母萬花筒將真實水母、鏡影幻象及五光十色的燈光互相配合，於四方八面折射出無數水母影子。 店內出動帳篷、吊床等作布置，使人猶如置身波希米亞世界。 餐廳歡迎主人帶毛孩來打卡，締造美好回憶。 木化石體驗館設有16個主題展區及一個活動室，介紹世界各地的木化石收藏。 玩「百發百中愛心熊」只需將波波扔到相應洞中，即可贏走精美禮品。 場內有多種工作坊讓你發揮創意。 近距離觀看水母等海洋生物，感覺十分治愈。 必試近來大受歡迎的手作抹茶六品定食。