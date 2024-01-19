新春食盆菜 開餐好意頭

傳統真味盆菜

來到農曆新年，每每講究好意頭，和親友吃團年飯或賀年餐，想食得方便、豐富又夠吉利的話，不妨來一個盆菜。近年不少食肆推出的盆菜採用矜貴兼含吉祥意思的食材炮製，再加上不同主題的創意配搭，令這款傳統食物變得更添滋味新意。預祝龍年大家行運一條龍、賺到「盆」滿缽滿！

款式眾多 照顧周到 盆菜的起源有多種不同講法，最為人熟悉是中國南宋末年，宋帝趙昺和臣子為逃避元軍走難至新界圍村，當時村民將僅有的食材全放在木盆內進貢皇帝享用，這種食法後來漸漸演變為盆菜。以前的盆菜食材主要是由底層的蘿蔔、豬皮和枝竹等組成，再鋪上魷魚、豬肉、雞肉、冬菇和蝦等，食材配搭較大眾化。但近年食肆推出的盆菜款式有愈見講究的趨勢，不少出動鮑魚、花膠和海參等高級食材外，亦有混入外地料理元素的中西合璧口味，部分出品就連素食者也照顧周到。即使你食得奄尖，也總有一款啱你口味。

傳統真味盆菜 沙田一間五星級酒店出品，除有原隻鮑魚及花膠外，更有客家南乳燜豬肉木耳、麵豉醬燜豬皮、白切雞、燒鴨及土魷等經典食材，並與老字號臘味製造商合作，加入本地製臘腸和膶腸。盆菜另配鹹蛋黃魚皮蝦球和蔬菜籃，而外賣盆菜會以原個沙鍋呈上，在家中也能享受正宗風味。（a）

鮑魚花膠三重奏豐食盆菜 由網上到會專門店推出的鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，分鮑汁海味區、雞湯鮮味區和醬香南乳區3格鍋，內裏盛載17款食材，包括紅燒鮑魚、鮑汁燴花膠和蜜餞富貴金蠔等，3個區域配不同的湯底，並有6人（右上）及10人（左）分量可選，預訂可享折扣優惠及獲贈翡翠冬菇燜原隻元蹄（右下，送完即止）。（b）

北歐雜錦海鮮盆菜 尖沙咀精品酒店旗下北歐風餐廳的出品，賣點係集合各國佳餚，海鮮有鮮鮑魚、輕煎北海道帶子、新鮮小龍蝦、加拿大翡翠螺、熟澳洲青口及煙熏鱒魚子。加上奧地利豬腩肉及法國香草燒春雞，並配北歐龍蝦濃湯，鮮香美味。客人可揀配香蒜牛油焗酸種麵包或絲苗白飯，1月29日前預訂有85折優惠，只限堂食。（c）

限量節慶盆菜 想於佳節期間來點較清新或不一樣食材的話，不妨考慮尖沙咀素食中菜店推出的這款盆菜，內裏放有多種素食及蔬菜，如素蝦、素鮑魚、竹笙、黃耳、蓮藕和店舖著名的素叉燒，並配上惹味黑椒汁或南乳汁，賣相及味道跟有肉類及海鮮的盆菜相比也毫不遜色。（d）

一家盆聚盆菜 上環主打江蘇菜的餐館出品，特色係食材選擇既豐富又獨特，焦點有分量十足的手打江南獅子頭，其他食材還包括泰國海虎蝦、上海農家燜滷肉、醉香滷水乳鴿、花膠筒、炭燒豬蹄筋和江蘇水磨年糕片等，再加秘製醬汁享用，滿滿江南風味。適合6至8位享用。（e）

極品顯貴聚寶盆盆菜 尖沙咀一間五星級酒店高級中菜廳出品，內有鮑汁扣南非八頭湯鮑、蠔皇扣花膠、鮑汁燜法國鵝掌、掛爐燒鴨、金蠔及瑤柱等食材。用料十分講究，例如花膠件採用9至10頭厚花膠，金蠔則於流浮山入貨，而燜鵝掌用的鮑汁則以老雞、排骨、雞腳及十多種香料熬製4小時而成。足6人享用。（f）

撰文：林佩婷

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