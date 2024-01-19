動物重「圳」毛孩零距離接觸

愈來愈多港人假日返深圳旅遊，除咗可以瘋狂吃喝玩樂，原來仲能夠親親小動物打卡。有的動物園提供戶外放養區域，讓遊客與牠們零距離接觸；有動物園設於室內，住上過百種萌寵；還有狗狗Cafe可以邊歎甜品邊同柴犬玩耍，大人細路都啱玩！

南山區：放養過千萌寵 窩窩萌寵森友會位於南山區，就在深圳著名景點世界之窗附近，佔地5,000多平方米，是一個集遊樂休閒、親子互動、科普教育於一身的親子樂園。園區分為兩個區域，共飼養了50多種、近千隻動物，小型動物區住了豬仔、鴨子、浣熊、黑天鵝等小動物；大型動物區則有羊駝、山羊、鴕鳥、水豚及梅花鹿等。絕大多數動物均是放養，由於習慣與人接觸，所以十分溫馴。入園會派發一籃青菜胡蘿蔔，遊客可以零距離餵食牠們，也可在工作人員協助下跟牠們合照。另設有魚池及爬行館，前者可以餵魚，後者則飼養了樹蛙、蜥蜴等動物。開放式設計空氣比較流通，不用擔心動物氣味的問題。

同場加映：觀光車餵食體驗 說到於南山區睇動物，怎能不提深圳野生動物園。這個開業逾30年的動物園佔地64萬平方米，屬於國家4A級旅遊景區。園內飼養了超過300個品種、近萬隻野生動物，三大主題園區必行「猛獸谷」，遊客可乘坐特製鐵籠觀光車，隔着鐵絲網餵食華南虎、東北虎、獅子及黑熊等，過程相對刺激；膽子較小也可在玻璃步道與牠們擦身而過。「食草動物區」則是長頸鹿、袋鼠、河馬、斑馬和大象的聚居地，並再分為熊貓莊園、孔雀園、天鵝湖等不同小區，各位可即場購買飼料餵飼牠們。而「表演區」定時有歌舞表演、馬戲雜技、海豚表演，建議入場時先拿一張園區地圖，記下表演時間就唔會錯過。

寶安區：日夜動靜皆宜 深圳也有不少室內動物園，遊覽時無懼日曬雨淋，野恩動物樂園是其中之一。它在深圳有多間分店，位於寶安區海雅繽紛城的旗艦店總面積達4,400平方米，劃分為多個區域包括夢幻雨林、鸚鵡王國、探洞奇遇、天空之翼、兩爬之路。飼養的動物超過100種，例如體長一米的紫藍金剛鸚鵡、真實版「丁滿」狐獴、嬌小可愛的侏儒羊、跳跳紮的長鼻浣熊等，又有擼貓館供貓奴打卡。另設有販售區，售賣各式寵物用品，同時提供動物寄養洗護服務。睇動物以外，園內仲提供豐富玩樂設施，想追求刺激可玩極速卡丁車，而波波池及挖沙池就最啱小朋友放電。行攰了還有戶外露營區，可安坐帳篷內喝咖啡。

羅湖區：港式柴犬天堂 位處羅湖區的汪柴趣Mame Cafe是愛狗者天堂，全店飼養了三十多隻純種日本柴犬，每隻都有名牌，各具不同性格。顧客只需換上一次性拖鞋進入擼狗區就可跟牠們玩，部分由專人培訓下仲識得聽伸手、坐下等指令。據知此店由香港人開設，經營方向也與港式寵物Cafe類似，例如用餐區和擼狗區分開為不同區域，用餐時不用擔心食物沾上狗毛。而且食物亦貼近香港人口味，招牌甜品有Tiramisu梳乎厘及士多啤梨梳乎厘，軟綿綿入口即化，加上雪糕冷熱交替，叫人食指大動。

福田區：免費遛狗公園 深圳全市登記狗狗多達23.8萬隻，所以除了動物園外，遛狗地方也特別多。位於福田區的景田北六街街心公園是深圳首個寵物主題公園，遊客大可到此親近毛孩，不少居於深圳的港人也在此遛狗。公園佔地約9,618平方米，分為活動區及休閒區，區域之間有兩重鐵欄分隔，不怕狗隻走失。寵物活動區擁有大片草地讓狗隻盡情奔跑，並設有獨木橋、蹺蹺板等設施，主人可藉此訓練愛犬。休閒區則豎立了狗仔石櫈和雕塑供打卡，仲有一條400米跑道，以便拖住狗狗散步。公園全天候免費開放，還不時舉辦聯誼活動。

撰文︰陳志滔