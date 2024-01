Surreal Landscape超現實綠色別墅

設計師知多啲

來自孟加拉的Jenifer Haider Chowdhury是一位建築設計師,擅長利用AI人工智能,把腦海中的構想呈現出來,近年發表了多項出色設計,包括「Modern Egyptian Palace For The Descendents Of The Egyptian Royals」、「Winter Fashion Store」等,後者更榮獲「Winner Of AI Architecture Competition 2022」的第一名。