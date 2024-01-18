Surreal Landscape超現實綠色別墅

綠色建築給人的印象離不開綠化、樸素、節能、採光好、夠通風、實而不華等等，但只要想像力豐富一點，它絕對可以變得華麗、奇趣、夢幻，甚至超現實！正如今次介紹的概念建築「Surreal Landscape」，一身馬卡龍綠，襯上「曲折離奇」的造型，散發出濃烈的童話色彩。

貌似藤蔓 度假別墅十居其九依山傍水，皆因有美景相伴加遠離煩囂，心靈才有機會得到洗滌。由設計師Jenifer Haider Chowdhury構思的「Surreal Landscape」，同樣以大自然為據點，周邊有山有水，一片綠色，環境清幽。從預想圖所見，「Surreal Landscape」是名副其實的綠色建築，表面披着一層馬卡龍綠（Macaron Green）外衣，看起來亮麗又清新，其不規則輪廓有點超現實，又貌似藤蔓的枝條，襯以漩渦狀紋理，令整幢建築增添幾分自然美與層次感。

景觀開揚 據悉設計師以兒時聽聞的睡前故事為靈感，因此「Surreal Landscape」的設計富有童話色彩。至於室內布局分為兩層，上層為休息區，下層可作為款客、用餐的空間，並採用半開放式設計，利用大片落地玻璃，令室內與戶外的界線模糊化，從而為住客帶來開揚的觀景視野，亦有利採光和通風，符合綠色建築的規格。另外，室內布置加入大量綠色盆栽，豐富建築物的自然特性，呼應戶外的優美景觀。

設計師知多啲 來自孟加拉的Jenifer Haider Chowdhury是一位建築設計師，擅長利用AI人工智能，把腦海中的構想呈現出來，近年發表了多項出色設計，包括「Modern Egyptian Palace For The Descendents Of The Egyptian Royals」、「Winter Fashion Store」等，後者更榮獲「Winner Of AI Architecture Competition 2022」的第一名。

同場加映

AI Jungle Habitat 2.0 坐落於熱帶雨林的度假村「AI Jungle Habitat 2.0」，屬於設計師Jenifer Haider Chowdhury的另一傑作，靈感來自熱帶植物，又青又綠的牆身呈現彎彎曲曲的線條，令人聯想起樹葉的紋理，令整幢建築看起來跟周邊植物無異。除了造型獨特，外牆採用的綠色物料是經AI人工智能處理，內有數以百萬計的微孔，可讓氣流通過，給室內帶來涼風，減少對冷氣的依賴；它又能像植物一樣淨化二氧化碳，並根據室內人數靈活改變供氧量。

Costa Rican Jungle Lodge 位於中美洲小國哥斯達黎加（Costa Rica）的熱帶叢林，被列入全球消失前必訪景點之一，讓不少熱愛大自然的朋友趨之若鶩，概念建築「Costa Rican Jungle Lodge」就嘗試把活在叢林深處的畫面，呈現於大家眼前。由於設計師Fateme Hosseini希望建築物能與周邊的生態相融共生，所以表面呈大地色（Earth Tone）之餘，又有石塊堆砌的痕迹，加上被一層層苔蘚和蕨類植物所覆蓋，看起來像破土而出的自然產物。為了讓室內與戶外融為一體，建築物被大片落地玻璃包圍，天花板又用上鏤空設計，帶來極度開揚的景觀，住客即使足不出戶，仍能體驗叢林之美。

撰文：何雨晴

「Surreal Landscape」分為兩層，上層為休息區，下層為用餐、款客空間，並採用半開放式布局。（ig@arch_jenifer） 呈墨綠色的「AI Jungle Habitat 2.0」，坐落於熱帶雨林的高處。（ig@arch_jenifer） 暖黃的燈飾貌似花朵，給室內布置帶來畫龍點睛的效果。（ig@arch_jenifer） 大片落地玻璃取代石屎牆，讓室內每一處均能欣賞戶外景色。（ig@ftmedesign） 從預想圖所見，「Surreal Landscape」依山傍水，環境優美。（ig@arch_jenifer） 睡房的地板被「花瓣」覆蓋，布置極具心思。（ig@arch_jenifer） 「Costa Rican Jungle Lodge」以哥斯達黎加的叢林深處為據點。（ig@ftmedesign） 披上一身馬卡龍綠，予人亮麗、清新的視覺效果。（ig@arch_jenifer） 外牆有數以百萬個微孔，有助室內空氣流通。（ig@arch_jenifer） 天花板採用鏤空設計，可引入自然光，令室內更開揚。（ig@ftmedesign）