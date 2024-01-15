復古風潮 重拾懷舊滋味

百萬富翁意大利粉

醬汁以牛油、車厘茄、歐芹、伏特加等製作，表面鋪滿煙三文魚和魚子醬，是1960年代奢華的象徵。

俗語話「古老當時興」，在潮流界，每隔一段時間，總會有個循環的復古風潮，其實飲食界都一樣。坊間除有本地懷舊小食和中式手工菜外，這次帶大家走訪懷舊意菜館及復古風美式扒房，品嘗昔日的經典滋味。

歷經半世紀意菜 香港60至70年代時經濟開始起飛，各方面急速發展，餐飲業亦百花齊放。尖沙咀一間意大利餐廳於1969年開業，至今已屹立超過半個世紀。餐廳早前經過翻新，除加設熟食櫃台和室外休閒用餐區外，基本上大部分都保留了傳統的意式風格裝潢。主用餐區內有意式矮拱門、天花垂吊數百個意大利紅酒酒瓶、牆上放置各式餐具、畫作和照片作裝飾；近大門口的過百年收銀機更是鎮店之寶，整個環境配一室意大利家品，恍如穿越時空。多年來，餐廳吸引了不少國際知名人士光顧，羅渣摩亞、麥當娜和梅艷芳等，連李小龍也曾於餐廳取景拍電影，可謂星光熠熠。

食Pasta扮大富翁 總廚Sergio Landi指餐廳主打家庭式意菜，菜式多以人手製作，以及以多人分享為主，碟碟分量十足，擺盤亦偏向隨心簡約。大廚沿用餐廳多年來的傳統菜譜，又或以當時環境作靈感設計的菜式，讓大家品嘗到經典意式滋味。富代表性的招牌菜是百萬富翁意大利粉配魚子醬，用上1960年代被視為奢華的煙三文魚、伏特加醬和魚子醬3款食材製作，在當時被認為是高級菜式。另一道芝士輪卡邦尼黑松露意粉，堅持不加忌廉和牛油煮醬汁，配風乾豬面頰肉，上桌前還放入巨型芝士內拌勻，「芝」香十足。

風光如畫的那不勒斯，有很多傳統菜式，香辣意式芝士肉丸正是其一。大廚指肉丸以前是窮人食譜，菜譜多在免治肉內加入麵包粒以增加口感及飽肚感，再配新鮮番茄製作的醬汁，滿滿口感。主菜有龍蝦汁瘋狂水煮海鱸魚，菜名夠晒特別，究竟煮法如何瘋狂？大廚笑言只是從菜名Acqua Pazza直譯，做法並不瘋狂，這道那不勒斯著名的漁夫料理，鮮魚配意式龍蝦番茄汁，鮮嫩美味，搭配意大利葡萄酒品嘗，最能感受海洋鮮味。

（查詢電話：2376 1945）

昔日紐約情調 父母輩多在他們年少時遇到特別節日或慶祝活動，會儲定錢去上館子，尤以扒房最為奢侈。早前中環新開的美式扒房，以父母輩一代的懷舊紐約餐館作基調，加入玩味的裝飾品，好似主用餐區不同角落掛上瑪麗蓮夢露的照片，又有以美金創作的藝術品等，讓人聯想到紙醉金迷的紐約大都會。行政總廚Ken Kwok指傳統美式扒房以家庭分享為主，牛扒或其他菜式都特別大份，至於牛扒主要是肉眼、西冷和菲力等部位，選擇不算多。

牛扒配傳統醬 美式扒房必備的USDA Prime連骨牛扒，油脂豐富且肉味較濃；另一款是美國Prime牛柳，脂肪少而入口軟腍，傳統配蛋黃、牛油加龍萵等製作的Béarnaise醬汁，或是經典紅酒牛肉汁，還有一款常見的阿根廷青醬，以大量香草和橄欖油等調製，配嚼勁十足的阿根廷肉眼，相得益彰。餐廳在保留經典牛扒部位和醬汁時，還與時並進，引入來自日本、韓國、意大利、西班牙和英國的靚牛扒，同時亦預備多款創意醬汁搭配，以滿足各位「牛」迷。

牛扒以外，扒房亦有款經典菜式，經大廚微調後更令人回味。油潤的牛骨髓傳統是配農夫包，這裏改用香脆多士加醃漬洋葱來添加口感。另一款經典的雞尾酒蝦，傳統是配辣椒仔、檸檬和茄汁混合的醬汁，餐廳還加點莎莎醬來搭配，味道更清新。甜品的話，不能錯過的有經典的布朗尼配牛奶雪糕，餐廳特別為客人打造減糖版，再加上夢露造型的雪糕，食得更開心。

（查詢電話：2555 0666）

意國經典甜點 意國有好多經典甜點，除了為人熟悉的Tiramisu和意式雪糕外，還有很多傳統甜品，如西西里的捲餅Cannolo Siciliano，以酥皮包裹意大利軟芝士，兩邊蘸上朱古力或開心果碎等配料。千層貝殼酥Sfogliatella，傳說於17世紀由修道院修女發明，千層酥內會包住糖漬水果和吉士醬。又有杏仁甜餅Ricciarelli，源自14世紀的Siena，麵糰內加杏仁粉再包住糖粉即成，但甜度相當高，不能多吃。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

精選意式凍肉拼盤

有沙樂美腸、意式肉腸和帕爾馬火腿片等多款凍肉，加上帕爾馬芝士粒，是意大利傳統的餐前頭盤。 總廚Sergio Landi Argentine Angus Ribeye

富口感而肉味濃的阿根廷牛扒，塗上香草、橄欖油和柑橘皮等調配的青醬，讓牛扒變得油潤。 行政總廚Ken Kwok 捲餅兩端傳統會蘸朱古力或開心果碎，近年亦有不同口味選擇。 芝士輪卡邦尼黑松露意粉

沿用風乾豬面頰肉Guanciale，醬汁為蛋黃、橄欖油和意粉水等製作，最後加入黑松露，放在巨型芝士內拌勻，讓每條意粉蘸滿芝士。 餐廳沿用半世紀前的裝潢，配微黃燈光，恍如時光倒流。 Bone Marrow

牛骨髓配香口的多士，油脂滲入多士內，加點酸香的醃漬洋葱，富油香而不膩。 餐廳布滿瑪麗蓮夢露的照片和畫作，配黑色餐椅及白枱布，滲出復古味道。 千層貝殼酥傳由修女發明，甜味濃郁。 意式薄片芝士牛柳

美國牛柳簡單加鹽和胡椒煎香後，配火箭菜和芝士薄片，淋上牛肉汁，是經典的配搭。 Filet Mignon

美國Prime穀飼牛柳肉味適中，沒多餘油分，配傳統的Béarnaise醬汁或紅酒牛肉汁都非常匹配。 Brownie with Milk Ice Cream

布朗尼加堅果和減糖，配雲呢拿汁享用；日本鮮牛乳雪糕特別配上瑪麗蓮夢露造型餅乾，吸睛又美味。 餐廳一隅以美金設計藝術品裝飾，呈現紙醉金迷的風格。