唔怕咳到甩肺！內外預防有法

大寒節氣將至，寒風加上乾燥容易令肺氣不利，一旦咳嗽就手尾長，尤其是長者和小孩，如沒有處理好隨時由朝咳到晚。今次為大家綜合預防咳嗽及止咳偏方，等大家順番條氣之餘，擺脫「咳到甩肺」的噩夢。

認清咳嗽類型 從中醫角度咳嗽有分熱咳、寒咳、燥咳等多種，冬季則以寒咳及燥咳最為常見。寒咳又名百日咳，多由風寒邪氣入體而引起，徵狀為咳嗽氣促、痰白稀薄、鼻水清稀，並伴隨頭痛、怕凍等問題。燥咳則多見於素體陰虛，或長期吸煙及嗜食辛辣之人，咳嗽多表現為連聲作嗆，無痰或痰黏成絲，同時口咽乾燥、渴欲飲水，人也容易變得煩躁且多夢少尿。無論是寒咳或燥咳，不加理會隨時變得嚴重，尤其冬天寒風來襲，喉嚨容易乾涸，加上氣管接觸冷空氣後容易收縮，晚上入睡後體溫流失，喉嚨痕癢得令人難以入睡。

減少喉嚨刺激 若不想冬天咳到甩肺，首先要懂得預防，例如天氣冷出門戴口罩，減少冷空氣對呼吸系統的刺激。若天生有過敏體質如濕疹、鼻敏感人士，入冬後環境溫度與濕度的改變亦容易刺激氣管，建議避開或減少接觸致敏原，如在家中使用空氣清新機、定期清潔暖風機的隔塵網，以及避免吸煙或吸入二手煙等。保持空氣濕度也可預防因乾燥引起的氣管敏感，除了多飲暖水保持喉嚨濕潤外，也可在室內添置放濕機。特別一提，接種百日咳疫苗可有效預防百日咳，為兒童提供有效保護，曾接種的患者病情也會較輕微。

對應宜忌食物 忌口方面，不少水果性質屬於寒涼，建議寒咳人士在咳喘期間不要進食水果及飲用凍飲；而涼茶丶沙律亦屬寒涼食物，少吃為妙。反而生薑等性味辛溫食材具驅寒功效，洋葱為升發食物，也適合用於緩解寒咳。至於燥咳則應避免進食助火傷陰食物，例如胡椒、人參、生薑、堅果、煎炸或辛辣食物；相反可服用枇杷膏、百合銀耳湯等潤肺止咳，同時羅漢果水也有涼血止咳、清熱及治咽痛失音等功效，同時可增強免疫力。若不清楚自己屬於寒咳或燥咳，可以飲用具潤肺止咳作用的「百花飲」，以6克鮮百合、4克款冬花，再加8杯水同煮10分鐘後加入蜂蜜同飲，味道如五花茶，清甜潤喉，兩星期內隔日飲可改善咳嗽情況。

漱口按穴熱敷 坊間亦有很多方法紓緩咳嗽偏方，例如睡覺時用枕頭墊高頭部約15至30度，以臥姿或半側姿勢入睡，有助呼吸道順暢。用鹽水漱口和沖洗鼻腔，亦有助縮短咳嗽的持續時間。水蒸氣也能緩解喉嚨乾癢，例如用熱毛巾輕敷臉上，或洗澡時打開熱水以產生水蒸氣。按摩是另一個方法，以一手的拇指按捏另一手拇指與食指之間的「合谷穴」，有利於肺臟排毒；也可用食指按壓靠近喉嚨下方，位於兩邊胸鎖骨關節中間凹陷的「天突穴」，每次按壓10秒亦能有助止咳。

撰文︰陳志滔

相片︰互聯網