副刊

亞洲最大海盜船龍崗玩樂攻略

公園遊樂設施豐富，大人細路都可玩餐飽！（小紅書@晚安小盧） 公園遊樂設施豐富，大人細路都可玩餐飽！（小紅書@晚安小盧）
公園遊樂設施豐富，大人細路都可玩餐飽！（小紅書@晚安小盧）
深圳有很多公園，最近一個位處龍崗新開幕的特別熱鬧，皆因它擁有亞洲最大的海盜船和全深圳市最高的摩天輪，還有多款機動遊戲，讓小朋友放電之餘，大人也能尋回童真。而且龍崗區有唔少吃喝玩樂景點，順道滿足各位打卡及購物等需要。
山谷公園 機動遊戲
位處鹽龍大道與愛心路交叉口北側的龍崗兒童公園，從福田口岸乘地鐵至愉園站C出口，約1小時便可到達。這座佔地32萬平方米的森林公園，內有近20款機動遊戲，當中必玩亞洲容量最大的海盜船，以及海拔高達193米的全屏交互式星空摩天輪，前者採木船設計共有108個座位；後者可俯瞰龍崗優美山景，打卡氣氛一流。園內另有多個如彈床、迷宮、攀岩等玩意，加上科普展館、森林冒險劇場及自然教育中心，寓學習於娛樂。最重要是公園屬免費入場，部分設施需另收費，由於目前入園人數極多，想避開人潮建議早上到達或預約車位。
三館一城 互動設施
紅立方是一座位於龍崗中心城的科普樂園，採用「三館一城」建築風格，由科技館、公共藝術與都市計劃館、少年宮及書城組成，由於外觀俱為紅色，因而有紅立方這稱號。園內展品種類豐富，藝術方面有超過500件來自世界各地及龍崗本土的作品；科技展品則逾300件，其中八成為互動項目，例如虛擬銀河隧道、巨型星球模型、360度旋轉太空椅等。這裏也有機械人主題展區，遊客可與AI下棋打波，還有樂隊定時表演，走累了則可到科技館的空中花園咖啡廳「醫肚」。
藝術中心 打卡勝地
於地鐵14號線石芽嶺站附近的錢江藝術中心，前身是一間家具用品出口公司，現變身為創意辦公園。中心由歐式古堡與中國園林混搭而成，共有4幢建築，其中一幢免費開放，收藏多件古典藝術品，給人一種穿越上海灘的時空錯覺。打卡點包括長80米的藝術長廊，採用中世紀歐洲裝潢，吸引不少網紅來拍攝宮廷風相片。頂樓花園則種有不同蔬果，仲可餵鴨子、兔仔等小動物。還有一個復古車站，設有一列火車頭及迷你錢江站月台，打卡一流。
購物商場 爆買山姆
龍崗區有多個大型購物商場，其中星河Coco Park位於深惠路與黃閣南路交匯處，距大運地鐵站只有10分鐘步程。商場佔地3萬平方米，總建築面積8.2萬平方米，共有5層結集了100多個國際品牌，集購物、休閒、娛樂、餐飲、運動、商務、教育、親子等功能於一身。近期人氣極高的「山姆會員店」也有分店在此，讓大家爆買而回！
吃貨天堂 擼貓歎啡
作為吃貨天堂，區內特色餐廳多不勝數，當中貓奴必到「Coffee Zone貓咖」，這間兩層工業風咖啡店，一樓提供飲品及輕食，二樓是擼貓區，只要穿着鞋套便可與20多隻貓咪玩耍。「肉祭燒肉一番」則主打日式燒肉，必點招牌橫膈膜丶牛肩、牛五花、牛舌，另有豬肉、雞肉、羊肉、海鮮等供應，更有店員幫手烤肉的服務。喜歡戶外露營氛圍的話可到「鵲躍Yue」，食客可坐在帳篷內用餐，推薦京葱雞肉、蒲燒鰻魚及手打檸檬茶。
撰文︰陳志滔
海盜船共有108個座位，全亞洲容量最大。（小紅書@蠟筆小兮）海盜船共有108個座位，全亞洲容量最大。（小紅書@蠟筆小兮）
海盜船共有108個座位，全亞洲容量最大。（小紅書@蠟筆小兮）
公共藝術館展出多件普普藝術品，可跟科技館一起預約參觀。（小紅書@是玲醬喲）公共藝術館展出多件普普藝術品，可跟科技館一起預約參觀。（小紅書@是玲醬喲）
公共藝術館展出多件普普藝術品，可跟科技館一起預約參觀。（小紅書@是玲醬喲）
中世紀歐洲裝潢，每一個位置都很好拍照。（小紅書@情書。）中世紀歐洲裝潢，每一個位置都很好拍照。（小紅書@情書。）
中世紀歐洲裝潢，每一個位置都很好拍照。（小紅書@情書。）
人氣水果茶店「森林子」採用繽紛店面，吸引不少人來打卡。（小紅書@SHOW_任奕冰）人氣水果茶店「森林子」採用繽紛店面，吸引不少人來打卡。（小紅書@SHOW_任奕冰）
人氣水果茶店「森林子」採用繽紛店面，吸引不少人來打卡。（小紅書@SHOW_任奕冰）
「Coffee Zone貓咖」內有超過20隻貓貓，各有不同名字及性格。（小紅書@美維獅）「Coffee Zone貓咖」內有超過20隻貓貓，各有不同名字及性格。（小紅書@美維獅）
「Coffee Zone貓咖」內有超過20隻貓貓，各有不同名字及性格。（小紅書@美維獅）
公園依山勢分為山谷、山坡及山林三個區域，佔地超大有排玩。（小紅書@攝影師_傑文兒）公園依山勢分為山谷、山坡及山林三個區域，佔地超大有排玩。（小紅書@攝影師_傑文兒）
公園依山勢分為山谷、山坡及山林三個區域，佔地超大有排玩。（小紅書@攝影師_傑文兒）
「寰宇之夢」展區營造成太空世界，入場可到銀河隧道漫步。「寰宇之夢」展區營造成太空世界，入場可到銀河隧道漫步。
「寰宇之夢」展區營造成太空世界，入場可到銀河隧道漫步。
設有迷你錢江站，可與火車頭合照。設有迷你錢江站，可與火車頭合照。
設有迷你錢江站，可與火車頭合照。
龍崗區首間大型綜合型購物中心，喜愛Shopping的港人必到。龍崗區首間大型綜合型購物中心，喜愛Shopping的港人必到。
龍崗區首間大型綜合型購物中心，喜愛Shopping的港人必到。
「肉祭燒肉一番」全牛拼盤有齊牛筋條、牛舌、安格斯肋條，牛魔王必Like！「肉祭燒肉一番」全牛拼盤有齊牛筋條、牛舌、安格斯肋條，牛魔王必Like！
「肉祭燒肉一番」全牛拼盤有齊牛筋條、牛舌、安格斯肋條，牛魔王必Like！
摩天輪高達193米，可飽覽龍崗附近美麗山景。摩天輪高達193米，可飽覽龍崗附近美麗山景。
摩天輪高達193米，可飽覽龍崗附近美麗山景。
採用「三館一城」紅色幾何建築風格，外觀已是一大打卡點。採用「三館一城」紅色幾何建築風格，外觀已是一大打卡點。
採用「三館一城」紅色幾何建築風格，外觀已是一大打卡點。
共有3條藝術長廊，穿梭其中宛如走到歐洲宮廷之中。共有3條藝術長廊，穿梭其中宛如走到歐洲宮廷之中。
共有3條藝術長廊，穿梭其中宛如走到歐洲宮廷之中。
「山姆會員店」內的產品琳琅滿目，其中「奶龍」公仔深受港人歡迎。「山姆會員店」內的產品琳琅滿目，其中「奶龍」公仔深受港人歡迎。
「山姆會員店」內的產品琳琅滿目，其中「奶龍」公仔深受港人歡迎。
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