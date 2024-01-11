變形魔鬼魚Aperio 引領風潮
對熱愛海洋的朋友來說，乘遊艇出海度假是難以抗拒的樂事，唯一顧慮是生態會因此遭受多少影響。如何在享樂與環保之間取得平衡？最常見的一招就是借助風的力量！今次介紹的概念遊艇「Aperio」，除了利用風力來驅動，還可按需要於瞬間變形，讓船主享有媲美浮島的偌大活動空間。
形態獨特
以拉丁文命名的雙體帆船遊艇「Aperio」，由法國船廠VPLP Design與設計師Patrick le Quément共同開發。由預想圖所見，長46米的「Aperio」，船身顏色用上清新的抹茶綠，十分切合其注重環保的設計理念。從側面看，預計以鋁材打造的船體，顯得相當纖薄；若從高處望去，它的造型有點像擁有翼狀鰭的魔鬼魚，線條充滿動感，可以想像其航行姿態跟海魚一樣優雅。
靈活設計
「Aperio」的最大賣點莫過於船上空間的靈活多變，航行中和停泊時，外觀截然不同，能在瞬間由帆船遊艇變成一座漂浮小島，滿足乘客的各種需求。兩側舷牆能向外打開，提供額外的起居空間；後甲板設有可移動平台，能按需要降低至水平面，並於兩個船體之間形成威尼斯橋樑（Venetian Bridge），方便通往船上任何地方，而這個額外空間還能加入桑拿、健身等設施。
綠色航行
性能方面，「Aperio」採用混合柴油電力推進系統，可實現靜音巡航，其雙翼帆桅則運用了團隊開發的Oceanwings帆翼風力推進系統，每個帆的面積達258平方米，其生態複合材料由亞麻纖維和回收得來的熱塑性樹脂合成，保留了剛性帆翼的空氣動力學特性，並減少了暴露在風中的帆面數量，效率是傳統帆具的兩倍。與此同時，它具備全自動、可摺疊和伸縮等特性，只需小量船員操作，使其餘船員能專注於服務乘客。
品牌起底
1983年成立的法國造船廠VPLP Design，由Marc Van Peteghem與Vincent Lauriot Prévost於合力創辦，並朝着可持續方向發展，務求設計出更快、更舒適、更有效率的遊艇。
規格表
長度：46米（150英尺）
寬度：18.35米（60英尺）
吃水深度：1.75米（5.7英尺）
載客量：10人
同場加映
SEAFFINITY
同樣出自VPLP Design的三體帆船，由鋁材建造，長45米，一身白色，採用封閉式設計，使尖銳的船首猶如鳥喙，其兩旁則多了一對「翅膀」，看起就像於水面上飛舞的海鷗。性能方面，船頂配備兩個Oceanwings帆翼風力推進系統，加上混合動力發動機，使遊艇能夠依靠電力運行，不會產生任何排放，亦可實現寧靜航行。
至於內部設計走簡約路線，各項生活及休閒設施應有盡有，最大賣點在於船尾的海灘俱樂部，採用摺疊式設計，不但可擴大活動空間，亦方便乘客跟大海作近距離接觸。
Wind Motion 70T
說到造型獨特的帆船遊艇，不得不提「Wind Motion 70T」！由深信風力發電是未來的法國海軍建築師Mathis Rühl設計，船首鋒利而狹窄，加上帶有菱形格紋的曲面上層建築，相當吸睛！性能方面，「Wind Motion 70T」採用了旋轉雙桅杆2（RTM2），不僅全自動化操作，還可在微風條件下，為遊艇提供動力。另外，兩根桅杆設於中心，可提高空氣動力效率，還可令前後甲板有充足的活動空間。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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