變形魔鬼魚Aperio 引領風潮

「Aperio」一身抹茶綠色，彰顯其標榜環保的創作理念。（c VPLP Design）

對熱愛海洋的朋友來說，乘遊艇出海度假是難以抗拒的樂事，唯一顧慮是生態會因此遭受多少影響。如何在享樂與環保之間取得平衡？最常見的一招就是借助風的力量！今次介紹的概念遊艇「Aperio」，除了利用風力來驅動，還可按需要於瞬間變形，讓船主享有媲美浮島的偌大活動空間。

形態獨特 以拉丁文命名的雙體帆船遊艇「Aperio」，由法國船廠VPLP Design與設計師Patrick le Quément共同開發。由預想圖所見，長46米的「Aperio」，船身顏色用上清新的抹茶綠，十分切合其注重環保的設計理念。從側面看，預計以鋁材打造的船體，顯得相當纖薄；若從高處望去，它的造型有點像擁有翼狀鰭的魔鬼魚，線條充滿動感，可以想像其航行姿態跟海魚一樣優雅。

靈活設計 「Aperio」的最大賣點莫過於船上空間的靈活多變，航行中和停泊時，外觀截然不同，能在瞬間由帆船遊艇變成一座漂浮小島，滿足乘客的各種需求。兩側舷牆能向外打開，提供額外的起居空間；後甲板設有可移動平台，能按需要降低至水平面，並於兩個船體之間形成威尼斯橋樑（Venetian Bridge），方便通往船上任何地方，而這個額外空間還能加入桑拿、健身等設施。

綠色航行 性能方面，「Aperio」採用混合柴油電力推進系統，可實現靜音巡航，其雙翼帆桅則運用了團隊開發的Oceanwings帆翼風力推進系統，每個帆的面積達258平方米，其生態複合材料由亞麻纖維和回收得來的熱塑性樹脂合成，保留了剛性帆翼的空氣動力學特性，並減少了暴露在風中的帆面數量，效率是傳統帆具的兩倍。與此同時，它具備全自動、可摺疊和伸縮等特性，只需小量船員操作，使其餘船員能專注於服務乘客。

品牌起底 1983年成立的法國造船廠VPLP Design，由Marc Van Peteghem與Vincent Lauriot Prévost於合力創辦，並朝着可持續方向發展，務求設計出更快、更舒適、更有效率的遊艇。

規格表

長度：46米（150英尺）

寬度：18.35米（60英尺）

吃水深度：1.75米（5.7英尺）

載客量：10人

同場加映 SEAFFINITY

同樣出自VPLP Design的三體帆船，由鋁材建造，長45米，一身白色，採用封閉式設計，使尖銳的船首猶如鳥喙，其兩旁則多了一對「翅膀」，看起就像於水面上飛舞的海鷗。性能方面，船頂配備兩個Oceanwings帆翼風力推進系統，加上混合動力發動機，使遊艇能夠依靠電力運行，不會產生任何排放，亦可實現寧靜航行。

至於內部設計走簡約路線，各項生活及休閒設施應有盡有，最大賣點在於船尾的海灘俱樂部，採用摺疊式設計，不但可擴大活動空間，亦方便乘客跟大海作近距離接觸。

Wind Motion 70T

說到造型獨特的帆船遊艇，不得不提「Wind Motion 70T」！由深信風力發電是未來的法國海軍建築師Mathis Rühl設計，船首鋒利而狹窄，加上帶有菱形格紋的曲面上層建築，相當吸睛！性能方面，「Wind Motion 70T」採用了旋轉雙桅杆2（RTM2），不僅全自動化操作，還可在微風條件下，為遊艇提供動力。另外，兩根桅杆設於中心，可提高空氣動力效率，還可令前後甲板有充足的活動空間。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

從高處望去，船頂造型猶如魔鬼魚，線條富有動感。（c VPLP Design） 「Aperio」既是一艘遊艇，也可變成海上度假屋，滿足乘客的娛樂休閒需要。（c VPLP Design） 長45米的白色船體，以輕身的鋁材建造。（c VPLP Design） 由Mathis Rühl設計的三體帆船概念「Wind Motion 70T」。（Mathis Rühl） 玻璃天窗照亮了主甲板的起居空間。（c VPLP Design） 主甲板兩側設有可伸縮陽台。（c VPLP Design） 船首鋒利而狹窄，上層建築呈弧形並帶有菱形格紋。（Mathis Rühl） 停泊時，舷牆可向外翻開，擴大遊艇的活動空間。（c VPLP Design） 從正面看，「SEAFFINITY」貌似於空中飛翔的海鷗。（c VPLP Design） 船尾的海灘俱樂部採用摺疊式設計，方便乘客跟大海作近距離接觸。（c VPLP Design） 採用了旋轉雙桅杆2（RTM2），全自動化操作，在微風下，仍能為遊艇提供動力。（Mathis Rühl）