元朗30萬平方呎農莊 即摘即歎10款士多啤梨

踏入冬日，最醒神的戶外活動莫過於去農莊採摘水果，過程既好玩又可大飽口福！想親身體驗的話，不妨去元朗一趟，該區有佔地30萬平方呎的農莊提供逾10款士多啤梨，而且更不設入場費及最低消費，想食幾多都無任歡迎！意猶未盡的話，同區還有露營屋、耳環手作坊和兔仔Cafe讓大家盡興一番，值得到此區慢慢發掘。

日本品種 必食淡雪 位於元朗大棠村、面積逾30萬平方呎的朗屏士多啤梨葡萄園，本身是一個對外開放、讓訪客入內採摘各種生果及蔬菜的農莊，場內不設入場費和最低消費，亦毋須預約，大開方便之門。適逢冬季，農莊既當造又具人氣的農作物莫過於士多啤梨，採摘期為12月至翌年4月，今年場內種有約10款日本品種士多啤梨，包括有紅寶石、茉莉香、淡雪、閃亮香、穗之香等，靠近農田已經聞到濃郁香味。果園負責人楊先生指，今年士多啤梨的產量比往年多，而且粒粒飽滿香甜，在眾多品種中，他推介較特別的淡雪品種，他說：「淡粉色的淡雪糖度約13度，味道爽甜清新，但由於果苗的存活率不高，亦需要在天氣較寒冷的地方生長，產量甚少，故此價錢比其他品種貴。」此外，楊先生指果實較硬的穗之香，及圓碌碌又大粒的紅寶石同樣是不少人的心頭愛，理由亦夠簡單直接：「皆因顏色鮮艷，果汁豐富。」

雨少天涼 味道更甜 想摘到鮮甜士多啤梨的話，楊先生指除觀察色澤是否紅潤之外，更需要看天氣，他解釋：「在雨水少、天氣涼的日子，士多啤梨所吸收的水分會減少，糖分濃縮，味道會更鮮甜。」並謂很多人愛揀選果形大粒、尖長的士多啤梨，卻忽略果實是否已經完熟，他謂：「若熟了的話，細細粒已經夠甜。」訪客只要拿着籃子和剪刀，便可落田親手採摘士多啤梨。過程看似簡單，但楊先生提醒採摘時有一定技巧，他教路：「剪的時候不要距離果實頂部太遠，否則容易戳破旁邊的士多啤梨，最合適為距離頂部1至2厘米。」另外，他補充由於士多啤梨果肉偏軟腍，放進籃子後避免用力搖晃。除了士多啤梨之外，場內還有其他時令蔬果如車厘茄、紅蘿蔔、椰菜花等可採摘，甚至養有幾隻可愛小羊，大家不妨購買飼料餵飼，近距離接觸一番。

彩虹小屋 豪華露營 不少人喜歡到郊外露營，但又怕事前事後的種種麻煩。想輕鬆享受箇中樂趣的話，不妨到元朗牛潭尾路的農樂營營地。該營地設有10間露營小屋，各有不同的主題布置，例如宇宙太空、希臘愛琴海和波希米亞等。房內設備一應俱全，包括有獨立洗手間、冷熱沐浴裝置和冷氣設備等，只需攜帶個人物品就可以入住。此外，其中6間小屋的天台更設有透明觀星帳幕，多添幾分戶外露營的味道。露營費用包含自選燒烤食材套餐，並提供室內和室外的遊樂設施，更設有室內2,000呎兒童遊樂室，適合小朋友放電。

手作耳環 限時任做 對於貪靚女生來說，耳環飾物永不嫌多，位於元朗的飾物店unione.hk以自家手作耳環為賣點，同時還不定期舉行兩小時耳環放題工作坊，提供逾1,000款耳環配件，包括韓國星空碎片、流蘇配件和10色印度珠等，無論是復古、日系還是簡約清新的造型都齊備，總能找到適合你的風格，讓大家親手做出獨一無二的款式。參加工作坊可將製品統統帶走，店主表示最高紀錄有客人試過在限時內製成24對耳環，而一般客人都可以做到5對或以上，就算毫無經驗亦可嘗試。

超萌兔兔 紓壓治愈 貓狗Cafe在香港十分盛行，相反兔Cafe的選擇卻不多，位於元朗青山公路樓上舖Rabbit Village是難得的一間。逾千呎的店面內有逾10隻由老闆娘飼養的兔兔，當中包括安哥拉兔夫妻和牠們9隻兔寶寶、4隻獅子兔以及兩隻荷蘭兔，可愛滿分！客人可以親手餵飼並近距離接觸，由於兔仔性格親人，不時會跳上客人懷裏撒嬌，相信愛兔之人都能獲得治愈的體驗。不過到訪前需要留意Cafe沒有食物提供，亦不接受即場入座，有意光顧的話記得要先預約。

撰文：李芷玲

部分圖片：胡振文、受訪者提供