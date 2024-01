2024年遊東京 必玩3大激新景點

麻布台:升級重開 光影藝術

曾創下健力士入場人數紀錄、由新媒體藝術團隊teamLab炮製的數位藝術美術館teamLab無界早前搬遷,將於2月9日以「森大廈數字藝術美術館:teamLab無界」之名在麻布台Hills重新登場。該館的藝術作品之間沒有界線,會走出房間與其他作品相互連結交流,創造出一個永恒變化的世界。展出的作品中,有兩件為全球首次展出的新作,分別是《Bubble Universe》和《Megalith Crystal Formation》,前者的展覽空間充滿無數個球體,各個球體呈現不同的光現象,透過空間中獨特閃現的「光之肥皂泡」及「晃動的光」,摸索人類如何看待這個世界的同時,說明環境與現象之間的關係。而《Megalith》的呈現方式也很獨特,有各種作品從一個房間移動到另一個房間,當中一個作品《花與人-Megalith Crystal Formation(work in progress)》中,參觀者可看到由電腦程式即時繪製的花朵不斷經歷誕生、變化和死亡,花朵根據觀眾的互動而不斷轉變,營造出獨特而轉瞬即逝的美景。另外還有《Microcosmoses—Jelly》、光雕作品《Birth》及《Sea of Clouds》、《The Sculpture of Time Distortion in a Mirror》等新作,令人期待!