暖包可重用 點止禦寒咁簡單

昨日是小寒，也代表隆冬已來臨，大家有否做足保暖措施？除了着羽絨，亦是出動暖包的時候，只需拆開包裝搖一搖，握在手上已可Feel到一股暖流，可說是怕凍人士的恩物。其實暖包用途又豈止禦寒咁簡單，據網上流傳還有4大重用途徑，千萬不要用完即棄啊！

重用價值1：除臭 暖包中蘊含活性碳成分，能夠吸附氣體中的異味粒子，產生去異味效果，所以用過的暖包可當作除臭包，放在有需要的地方，如雪櫃、衣櫃、鞋櫃或儲物箱。另外，剪開暖包，把內裏的粉末倒入鞋內，除臭效果更顯著。

重用價值2：吸濕 步入隆冬，意味着離冬去春來的日子不遠，眾所周知，春天的濕氣重，衣、包、鞋一旦長期處於潮濕環境，很易發霉，而一般暖包除了含活性碳成分，還有蛭石與鐵粉，具有防潮效果，能夠吸收空氣中的水分，放進衣櫃即可發揮除濕功能。當暖包摸起來有硬塊，代表已吸滿水分，那時才更換丟掉也未遲。

重用價值3：施肥 擺放盆栽，可點綴家居，但必須懂得打理，才可帶出生氣。原來暖包蘊含的蛭石與鐵粉，能改善土壤品質，前者是一種矽鹽酸，加入土壤中，可幫助植物生長，後者則能給土壤補充鐵質。不過，把暖包成分加入土壤不可太多，小量即可，以免弄巧成拙。

重用價值4：過濾 由於暖包含活性碳成分，有一定的過濾效果，可考慮於浸浴時使用。據日本大塚商會的網絡通路たのめーる推薦，在水中放入暖包，能改善泡澡水質，讓人獲得更佳的泡澡體驗，達到放鬆效果。

自製可重用暖包 即棄式暖包勝在方便，卻不太環保，何不考慮自製天然暖包？只需要預備紅豆、針線、合適棉布或棉襪，已可開工！

Step 1：按個人需要將棉質布料裁剪成合適大小，縫製成小布袋。若嫌縫製布袋太麻煩，可用棉襪代替。

Step 2：把適量紅豆倒入小布袋，然後把開口處縫合。

Step 3：把暖包放進微波爐加熱約2至3分鐘，即可使用。值得一提，紅豆加熱後，還會散發清香，有助睡眠。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網