遲來的紅葉 青衣尋芳蹤

香港紅葉一般常見於11至12月之間，天氣漸寒，樹葉才由綠變紅，但今年稍為遲一點，最近才踏入觀賞紅葉的最佳時節，許多人都會前往熱門地點打卡留念，但除了超人氣的元朗大棠楓香林之外，還有很多小眾的紅葉觀賞勝地，例如位於市中心的青衣公園，每到1月份，公園內有20多棵落羽松就會開始變成一片橙紅色，加上園內有不少景點，非常適合三五成群遊覽兼睇靚景。

秋冬限定 湖畔美景 位於市區的青衣公園，由港鐵青衣站C出口步行約5至10分鐘的路程便可到達，交通方便就腳，十分適合大家快閃看紅葉。公園內圍繞着人工湖的並非楓樹，而是20多棵落羽松和水杉，兩者樹葉均呈幼細的針狀，且擁有相同特性，就是每逢秋冬就會由淡黃褪變為橙紅色，不過變色時間比楓樹略遲，通常在每年1月初開始轉紅，大約到1月尾才看到最橙紅的樹葉，直到2月初結束，那時候公園會換上一片艷紅、金黃交雜的壯麗景觀，與園內人工湖互相映照，若在陽光的照耀下，更顯得金光閃閃，難怪擁有「港版加拿大湖景」的美譽。

歐陸庭院 打卡靚位 青衣公園佔地7.09公頃，可從多角度觀賞紅葉，亦有別於一般的中式亭台樓閣設計，而是採用紅磚瓦頂的歐陸式建築風格，如果想一眼飽覽湖景和紅葉，可以穿過公園外的樓梯，走到觀景台，該處能拍攝對岸一字排開的紅葉，如果當日天朗氣清，湖泊更能清晰照出紅葉的倒影；大家或可以坐在草坪上，邊野餐邊欣賞隨風飄揚的紅葉，感受公園內的寧靜時光。

此外，園內的自然保育園地小橋同樣是不錯的賞葉位置，能拍攝到兩旁的紅葉。除了欣賞紅葉動人的色彩外，園內還有棕櫚園、芳香花園等設施，更有樟樹和細葉榕等三棵古樹，絕對是市區內親親大自然的不二之選。另外，公園設施完善，例如有兒童遊樂場、大型瀑布、步行俓和健體園地等，也是大小朋友放電的好地方。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網